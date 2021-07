Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce jeudi 29 juillet 2021 : la formation parisienne, le travail de Mauricio Pochettino et la préparation d’avant saison sont à la une des médias.

Après un jour de repos et avant un double entraînement ce jeudi, Le Parisien du jour revient sur la préparation de présaison mise en place par Mauricio Pochettino au PSG. “Depuis la reprise de l’entraînement le 5 juillet, les joueurs ont beaucoup travaillé autour des cinq matchs amicaux proposés” même si “ce n’est pas plus dur que sous Tuchel”, observe Alexandre Marles, ancien directeur de la performance. En revanche, l’entraineur argentin travaille avec “l’Institut de recherche biomédicale des armées pour notamment trouver les marqueurs de fatigue via des tests salivaires.” Selon le quotidien francilien, si Mbappé, Kimpembe, Wijnaldum et Danilo “viennent tout juste de reprendre l’entraînement”, il n’est pas impossible de les voir jouer ce dimanche face à Lille (21h, Amazon) dans le cadre du Trophée des champions. “Je ne sais pas l’état de Mbappé mais je me souviens que, quand on récupérait Ibrahimovic, Cavani, ou d’autres très professionnels qui ont une grosse hygiène de vie et n’ont pas fait d’écart, ils peuvent déjà jouer les matchs après une semaine d’entraînement”, explique Alexandre Marles tout en précisant qu’il ne faut pas “précipiter les choses et accentuer les risques de blessures en cours de saison.” Pour rappel, Juan Bernat (qui vise un retour pour septembre), Sergio Ramos, Colin Dagba et Rafinha sont aux soins ou en phase de reprise.

Le journal L’Équipe fait un focus sur la formation française et le fait que les clubs font à nouveau la demande de l’allongement du premier contrat pro à cinq ans à la place de trois comme c’est le cas aujourd’hui. La formation du PSG est jugée comme “une référence” dans l’hexagone avec l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Le journal sportif la note à 4 sur 5 (la meilleure). Le vivier Rouge & Bleu est large avec 56 joueurs formés à Paris qui évoluaient dans des clubs professionnels lors de la saison 2020/2021. Malgré les départs, le club continue d’intégrer régulièrement des purs produits de son académie dans l’effectif professionnel. Interrogé par le média sportif, Mathieu Gomes, agent spécialisé dans le marché des jeunes joueurs, déclare que le PSG “est en train de changer de stratégie. Les dirigeants voulant mettre le club au-dessus à tous les niveaux”. Paris voudrait “les 7 ou 8 meilleurs joueurs de chaque classe d’âge dès la préformation. Aujourd’hui, ils n’hésitent pas à mettre un billet” dans cette perspective. Dernier exemple, Lucas Lavallée (18 ans), recruté à Lille cet été.