Moise Kean a marqué le seul but du match entre Everton et les Pumas à Orlando mercredi soir. Le proche avenir de l’international italien de 21 ans sous contrat jusqu’en 2024, prêté la saison dernière au PSG, reste flou. D’autant plus que l’attaquant a fait savoir qu’il voulait retourner à Paris. Son coach, Rafa Benitez a déclaré que le meilleur moyen pour l’attaquant de “faire valoir son point de vue” était de continuer à marquer des buts et de ne pas se laisser distraire par l’espoir d’un transfert au PSG. “C’est important pour un attaquant de marquer, donc c’est une bonne nouvelle pour lui, une bonne nouvelle pour nous”, a commenté Rafa Benitez. Everton refuse un nouveau prêt. Le club anglais veut vendre. Il avait investi 25 millions de livres sterling le 4 août 2019 pour Moise Kean. La cote actuelle du joueur serait de 35M€.