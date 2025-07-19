Revue de Presse PSG : futur stade, Poissy, Massy…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 19 juillet 2025. Les temps de trajet pour se rendre à Poissy ou Massy…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur les deux sites qui pourraient accueillir le futur stade du PSG et a étudié le temps de trajet en voiture et en transports en commun. Face à l’intransigeance de la Mairie de Paris de vendre le Parc des Princes, la direction parisienne a pris la décision de déménager et a mené des études en région parisienne. Et deux options ont été retenue : Poissy (Yvelines) et Massy (Essone). « Cette simulation tient compte des futures lignes de métro qui doivent voir le jour dans les prochaines années, comme Eole, le prolongement du RER E ou encore celui de la ligne 4 du métro qui pourrait aller jusqu’à Massy si le projet du PSG voit le jour. » Pour se rendre à Poissy, ceux qui habitent à Paris ou dans le nord-ouest de la région (jusqu’à Mante-La-Jolie) pourront se rendre en moins d’une heure en transports en commun. Dans certains cas, notamment pour ceux qui habitent à proximité de la gare Saint-Lazarre ou le RER A (Charles-de-Gaulle Étoile, Auber ou même Magenta) peuvent mettre prendre moins de 30 minutes pour se rendre au site. En revanche, de la banlieue à la banlieue par le train, le temps de trajet sera plus long. Il faudra passer par Paris. Dans cette situation, la voiture sera la meilleure solution. Et là encore, le quart nord-ouest de la région décroche la couronne. Les habitants du nord des Yvelines et du Val d’Oise y gagnent beaucoup : s’il était à Poissy, le futur stade serait à moins d’une heure par la route. « La différence, c’est qu’il serait beaucoup plus facile de se garer. Le site Stellantis est immense et il y aurait la place de mettre beaucoup de stationnements », précise une source proche du dossier.

Un déménagement dans le site de Massy ne changera pas grand chose pour les supporters originaires de Paris qui se déplacent en transports. Il faudrait compter entre 30 et 45 minutes de temps de trajet. « De quai à quai, car il faudrait compter entre 20 et 30 minutes à pied pour relier la zone de la Tuilerie, le site retenue, aux gares RER de Massy-Verrières ou Massy-Palaiseau. Seule une station de tram train T12 dessert directement le secteur. » Les habitant d’Essone et de la moitié est du Val-de-Marne mettront moins de 45 minutes avec l’arrivée de la ligne 18 d’ici 2030. En revanche, les habitants des Hauts-de-Seine seraient les grands perdants mais cela pourrait évoluer avec les discussions pour le prolongement de la ligne 4 jusqu’à Châtenay-Malabry et même Massy-Palaiseau. Concernant les automobilistes, ce seront les habitant du sud de la région parisienne qui seront les grands gagnants d’un déménagement à Massy. Grâce à l’autoroute A6, une partie d’entre eux passerait moins d’une heure de trajet. « Au total, plus de la moitié de la population régionale se trouverait à moins de 45 minutes en voiture du stade de Massy. Il faudra aussi régler la question du stationnement, car la zone de la Tuilerie, le site retenu, n’est pas illimitée et il faudra faire avec l’hypermarché Carrefour déjà implanté », conclut LP.

De son côté, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.