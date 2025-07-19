Mercato PSG – Un intérêt de l’AC Milan pour Gonçalo Ramos ?

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Gonçalo Ramos pourrait être amené à quitter les Rouge & Bleu cet été en cas d’offre satisfaisante. Et le Portugais aurait une touche en Serie A.

Recruté contre 65M€, hors bonus, au SL Benfica en 2023, Gonçalo Ramos n’a jamais réussi à se faire une place dans le onze de départ de Luis Enrique. L’international portugais est considéré comme un remplaçant de luxe et un joueur de rotation pour faire reposer les cadres avant les grosses échéances. Âgé de 24 ans, le numéro 9 parisien n’a pour l’instant pas demandé un départ pour cet été mais la direction parisienne ne fermera pas la porte en cas d’offre jugée satisfaisante.

Des discussions avec l’agent de Ramos

Et à un an de la Coupe du monde 2026, un club de Serie A pourrait redonner un temps de jeu plus conséquent au natif d’Olhão. En effet, selon les informations du journaliste Sacha Tavioleri, l’AC Milan veut renforcer son secteur offensif et aurait fait de Gonçalo Ramos sa priorité. Les dirigeants milanais seraient même en discussions avec l’agent du joueur pour trouver un éventuel accord. Dans ce dossier, la formation italienne disposerait d’une enveloppe de 30M€. Le club lombard pense que ce transfert est « faisable », mais reste à convaincre le board des Rouge & Bleu, qui ne compte pas brader ses joueurs durant ce mercato estival. Il y a quelques semaines, le Portugais s’était exprimé sur les rumeurs autour de son avenir : « Je suis très bien ici ! C’est normal que tout le monde parle un peu, mais pour moi ce n’est rien. » Pour rappel, l’AC Milan n’est pas parvenu à se qualifier pour une Coupe d’Europe la saison prochaine après une décevante 8e place en Serie A et une défaite en finale de la Coupe d’Italie face à Bologne (1-0).