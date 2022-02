Revue de Presse PSG : Gueye, Paredes, Haaland, mercato d’été…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 9 février 2022. Objectif Real Madrid pour Idrissa Gueye, Leandro Paredes touché aux adducteurs et incertain pour les prochaines rencontres, le point sur l’état de santé des Parisiens et les pistes du mercato d’été.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur Idrissa Gueye, récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Depuis deux jours, les nuits sont courtes pour les Lions de la Teranga avec un retour triomphal et un très bel accueil à Dakar ce lundi et des festivités qui se sont poursuivies hier au palais de la République pour la cérémonie officielle avec le président du pays, Macky Sall. Désormais, le milieu de terrain parisien est concentré sur le match face au Real Madrid le 15 février prochain. En effet, Idrissa Gueye doit rentrer à Paris aujourd’hui et « il est probable qu’il fasse l’impasse sur la réception de Rennes ce vendredi. » Reste à savoir dans quel état de forme sera le joueur de 32 ans pour cette affiche européenne face aux Merengue, surtout qu’il pourrait être titularisé aux côtés de Marco Verratti dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. Mais comme l’explique Claude Le Roy, le club de la capitale retrouvera son joueur avec un plein de confiance. « Ils ont gardé le rythme, ils ont été concentrés pendant un mois, surveillés 24 heures sur 24, avec une hygiène de vie meilleure encore que celle qu’ils ont dans leur quotidien habituel. C’est un paramètre très important. Après une CAN, les joueurs rentrent en plein boum. Par le passé, plusieurs entraîneurs m’ont dit avoir retrouvé leurs joueurs affûtés au maximum. »

Le quotidien francilien fait également le point sur l’infirmerie du PSG. De retour hier à l’entraînement, certains joueurs ont foulé la pelouse du Camp des Loges, à l’image de Georginio Wijnaldum et Neymar Jr « qui poursuivent leur travail de récupération en individuel. » Après un week-end passé en salle de soins, le Brésilien doit poursuivre sa reprise partielle avec le groupe tout au long de la semaine. Touché au pied la semaine passée, Mauro Icardi a repris hier, au contraire de Sergio Ramos (mollet) et Ander Herrera (cuisse) qui restent très incertains pour le match face à Rennes. Victime d’une fatigue musculaire face au LOSC, « Ángel Di María n’est pas sorti sur le terrain non plus. » Enfin, Alexandre Letellier et Edouard Michut ont été testés positifs à la Covid-19 et sont placés à l’isolement.

De son côté, L’Equipe fait le point sur le mercato d’été du PSG. Si la priorité des dirigeants parisiens est de persuader Kylian Mbappé de prolonger son bail, ils savent que la tendance ne leur est pas favorable. Ainsi, le board des Rouge & Bleu a déjà pensé au plan B pour remplacer le champion du Monde 2018 : Erling Haaland (21 ans, Borussia Dortmund, juin 2024). « La piste menant à l’attaquant du Borussia est bien réelle et des échanges ont déjà eu lieu, facilités par les excellentes relations de Nasser al-Khelaïfi et Leonardo avec Mino Raiola, l’agent d’Haaland. » Une piste déjà activée l’été dernier quand le Real Madrid avait tenté d’enrôler Kylian Mbappé en fin de mercato estival. Mais cette fois-ci, les dirigeants allemands se montreront moins fermes avec les prétendants du Norvégien « puisqu’une clause figure dans le contrat du joueur, dont le montant est estimé à 75M€ plus des bonus divers compris entre 10 et 15M€. »

Outre le poste d’attaquant, le PSG devrait également se montrer actif au milieu de terrain où deux noms semblent se détacher : Paul Pogba (28 ans, Manchester United, 2022) et Lucas Paquetá (24 ans, OL, 2025). Deux joueurs qui figurent comme les priorités du mercato estival. Le Brésilien « est tout en haut sur les tablettes de Leonardo, et cela tombe plutôt bien , Paquetá a également envie de rejoindre Paris. » Cependant, aucun contact n’a encore été établi mais l’intérêt est réciproque. Son profil pourrait apporter une plus-value au milieu de terrain des Rouge & Bleu. Concernant Paul Pogba, l’intérêt des Parisiens à son égard demeure. Libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier, l’international français « représente une opportunité comme Leonardo les adore, à la fois en termes sportif et d’image. » Mais ces possibles arrivées pourraient avoir un impact sur l’avenir d’Ángel Di María. En fin de contrat, l’Argentin de bientôt 34 ans (il les fêtera le 14 février) aimerait étendre son bail d’une saison supplémentaire, mais le PSG hésiterait pour sa prolongation « et ce ne sont pas les récentes prestations du Fideo qui plaident en sa faveur. »

Le quotidien sportif indique également que Leandro Paredes est touché à l’adducteur et rejoint l’infirmerie du PSG. Même si sa durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, l’international albiceleste devrait « très probablement manquer la réception de Rennes vendredi, et peut-être aussi celle du Real Madrid. » C’est le deuxième élément blessé au milieu de terrain avec Ander Herrera, tandis que Georginio Wijnaldum a retrouvé l’entraînement collectif hier, toujours selon L’Equipe. De son côté, Neymar a pris part à une partie des entraînements collectifs avant de travailler en individuel. Concernant Sergio Ramos, il « continue son programme de reprise et, si l’évolution est jugée positive, il pourrait peut-être reprendre dans la semaine. »