Arrivé libre de tout contrat en provenance de l’AC Milan l’été dernier, Gianluigi Donnarumma s’est parfaitement acclimaté au PSG. Auteur de belles prestations, le portier italien a sauvé à plusieurs reprises les Rouge & Bleu en championnat et Ligue des champions. De plus, l’alternance au poste de gardien de but avec Keylor Navas fonctionne à merveille depuis le début de la saison. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le champion d’Europe 2021 est revenu sur l’intérêt de longue date du PSG à son égard, sa relation avec Keylor Navas et la Ligue des champions. Extraits choisis.

« Je crois que le PSG a toujours été dans mon destin. Ils m’ont suivi pendant des années et m’ont toujours fait ressentir leur intérêt. Il fallait donc que ça se passe comme ça. Le président Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo m’ont non seulement fait comprendre qu’ils me voulait vraiment, mais chaque jour ils me font sentir leur proximité. Je suis très heureux et fier d’être ici. »

L’alternance au poste de gardien de but et sa relation avec Keylor Navas

« Je savais que ça allait être comme ça en venant ici. Je ne sais pas ce qu’il pense, mais ça me va, aussi parce que tout le monde ici me fait toujours sentir important. Je vais tout donner pour le PSG. Et ce n’est pas vrai qu’avec Keylor il y a des étincelles. J’ai une excellente relation avec lui, c’est un mec bien. Pour moi il n’y a pas de problème. »

L’avenir de Kylian Mbappé

« J’ai une très bonne relation avec Mbappé. Mais on ne parle pas de son contrat ou de son futur. La décision appartient à Kylian. Je sais seulement que nous sommes heureux ici au PSG. C’est un homme intelligent. Il est le seul à savoir le meilleur choix à faire. »

L’Italie vous manque-t-elle ?

« En fait, c’est toujours agréable d’avoir une nouvelle expérience. Je voulais connaître quelque chose de différent et je sens que j’ai fait le bon choix, dans une belle ville et dans un bel environnement de travail. »

S’entraîner tous les jours avec Messi, Mbappé, Neymar

« Je ne sais pas qui choisir. Ce sont tous des phénomènes. Je les vois tous les jours à l’entraînement, où ils se donnent toujours au maximum. Être ici est quelque chose de spécial aussi parce que si tu t’entraînes tous les jours avec des champions de ce niveau tu ne peux que t’améliorer. »

La Ligue des champions avec le PSG

« Jouer ma première Ligue des champions dans cette équipe est quelque chose d’unique. Normal qu’il y ait beaucoup d’attentes. Mais chaque match doit être joué de la bonne manière. Ce sera un match difficile contre le Real, mais on peut se battre pour gagner et aussi pour aller jusqu’au bout, car c’est l’un de nos objectifs. »