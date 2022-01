Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 27 janvier 2022. Achraf Hakimi, un nouveau casse-tête pour Mauricio Pochettino, la visite surprise de Kanye West, Gianluigi Donnarumma bientôt de retour, l’image de l’agent d’Ousmane Dembele…

Le Parisien explique que le PSG a l’habitude d’avoir « des problèmes de riches » mais le dernier en date, personne ne l’a « vraiment vu venir ». En effet Achraf Hakimi « a également de l’or dans le pied droit sur phase arrêtée » puisqu’il vient d’inscrire deux buts somptueux et décisifs dans cet exercice à la CAN. Interrogé sur le fait de savoir s’il pouvait être un tireur régulier chez les Rouge & Bleu, le latéral droit a répondu modestement : « Je vais essayer de parler avec Leo ou Neymar (…) À Paris, il y a plein de joueurs qui peuvent tirer les coups francs : Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mbappé… Je peux essayer, mais c’est compliqué. On a beaucoup de qualité dans ce domaine. On pourra en parler quand je retournerai à Paris. Pour l’instant, je me concentre sur l’équipe nationale ». Le quotidien estime que le principal intéressé « ne veut pas publiquement froisser » les égos de ses coéquipiers. Son sélectionneur, Vahid Hallilodzic est aussi dithyrambique à son égard : « Tout le temps, à l’entraînement, il reste parmi les derniers pour frapper des coups francs des différents côtés. Une fois, il m’a même demandé de tirer les pénaltys ! »

Le journal francilien revient aussi sur la visite au Camp des Loges de la superstar américaine, Kanye West. Le chanteur n’a eu l’opportunité de ne croiser que les joueurs présents en soins ou pour du travail en salle, puisque la séance de ce mercredi était programmée l’après-midi.

Le rappeur et designer a posé avec Neymar au moment de recevoir un maillot floqué du numéro 10 avec son nom (Ye) dessus. Le Parisien rappelle les nombreuses personnalités qui sont venus rendre visites aux Rouge & Bleu au centre d’entraînement. Parmi elles, on retrouve : les sportifs Ronaldo (R9), l’arrière du Miami Heat Jimmy Butler, ou encore les chanteurs Michel Telo et Alpha Blondy, et sans oublier le regretté Koby Bryant.

Par ailleurs, le quotidien fait un point sur la blessure de Neymar et pense qu’il sera « sans doute trop juste » pour affronter le LOSC le 6 février et il reste à voir s’il pourra être présent face au Real Madrid en C1 (15 février).

Le quotidien L’Equipe fait un focus sur l’état de santé de Gianluigi Donnarumma, qui souffre d’une élongation au mollet, et explique qu’il semble se diriger vers un retour contre Nice lundi prochain en Coupe de France (21h15). Le journal sportif rapporte que l’international italien a continué de travailler en salle, comme ce fut le cas la veille et le portier des Rouge & Bleu doit reprendre l’entraînement collectif vendredi ou samedi. « Gigio » est susceptible de faire son retour contre Nice, et l’optimisme est donc de mise côté PSG pour que ce dernier puisse revenir rapidement sur les terrains.

Par ailleurs, le média revient sur la fameuse photo qui a fait le buzz en Espagne ce mercredi de l’agent d’Ousmane Dembele. Aperçu à l’aéroport de Barcelone, Moussa Sissoko aurait reçu un appel téléphonique de… Leonardo avec « son smartphone bien en évidence pour que l’inscription ‘Leonardo PSG n’échappe à personne ». La chaîne de télévision ,La Sexta, a partagé immédiatement les images . L’Equipe se demande donc si l’appel était réel ou mis en scène ? Le Mystère reste entier. Avant de conclure que si « les intentions du FC Barcelone semblent dorénavant claires, difficile en revanche de savoir ce que dé sirent Dembélé et son entourage. Le jeu de piste se poursuit. »