Nous sommes à moins de 20 jours de la confrontation entre le Real Madrid et le PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le match aller se jouera devant un Parc des Princes plein à craquer, avec la levée des jauges qui sera effective dès le 2 février, et une ambiance qui on imagine sera extraordinaire. Quelques semaines plus tard, les Madrilènes recevront les Rouge & Bleu au Stade Santiago Bernabeau pour le match retour, mais celui-ci pourrrait se jouer dans une ambiance particulière.

En effet selon le quotidien Marca, les dirigeants espagnols pousserait pour accélérer la construction de l’enceinte de la « Casa Blanca » pour cette affiche au sommet, qui se disputera le 9 mars prochain. Le journal explique que la tribune côté ouest devrait perdre son habituel bâche pour ce match. Les responsables de l’exécution des travaux du Santiago Bernabéu étudient déjà la possibilité de commencer la reconstruction de cette tribune latérale pour augmenter la capacité et améliorer l’apparence du stade, en cours de travaux, le jour J. L’idée ? Restaurer une partie de l’ambiance de l’arène madrilène et de retrouver « l’atmosphère des grandes nuits européennes ». Rappelons que le stade est encore en travaux, et devrait se terminer en 2023.