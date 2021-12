Revue de Presse PSG : Hakimi, Ramos, onze probable…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 11 décembre 2021. Les débuts dans le monde du football d’Achraf Hakimi, ses difficultés actuelles et sa relation avec Kylian Mbappé, Sergio Ramos incertain pour l’AS Monaco et le onze probable.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Achraf Hakimi et ses débuts dans le monde du football à Getafe. L’ascension du latéral droit est une belle réussite pour cette banlieue de Madrid, comme l’a évoqué l’ex-président de son premier club (Deportivo Colonia Ofigevi), David Brito : « Les petits veulent être comme lui. Dans les bureaux du club trône deux mannequins avec les maillots de Dortmund et de l’Inter Milan. Il nous manque encore celui du PSG, mais quand un enfant arrive c’est tout de suite : ‘Papa, papa, regarde, il a commencé ici’. » De son côté, Rabie Takassa – le superviseur de la Fédération marocaine en Espagne – a été agréablement surpris par son repositionnement en tant que latéral droit. « La première fois que je l’ai vu, c’était sur Real Madrid TV. Cette reconversion plus basse sur le terrain lui a permis de montrer sa vraie nature. Physiquement, c’est un monstre. Ses qualités ont vite dépassé son âge. Il était supérieur à tous les autres. »

Le quotidien francilien évoque également la relation amicale entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. Une complicité qui aide l’international marocain dans son adaptation au sein du club « aussi bien sur la pelouse qu’en dehors. » Outre la langue espagnole maîtrisée, ces deux joueurs partagent d’autres points communs : « être nés la même année (1998), des parents issus de l’immigration ou fils d’immigrés, un milieu social modeste, une folle envie de réussir, l’amour du football et toutes les passions des garçons de cette génération, comme une certaine addiction à la console de jeux. » Les deux joueurs du PSG partagent même leurs célébrations. Le 3 octobre dernier lors du déplacement à Rennes, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé avaient pris la pose dans une station service à Trappes (Yvelines), en tenues officielles du club. Pour sa fête d’anniversaire le 4 novembre dernier, le Marocain « avait convié un cercle restreint auquel appartenait évidement Mbappé. Lors de la soirée de lancement de sa bande dessiné mi-novembre, ce dernier lui a rendu la pareille. »

De son côté, L’Equipe fait également un point sur les performances d’Achraf Hakimi avec le PSG. Après des débuts tonitruants, le latéral droit connaît une baisse de régime. Alors que son entourage le poussait plutôt vers Chelsea l’été dernier, Hakimi a préféré opter pour les Rouge & Bleu. Au club, « on se félicitait d’arracher un joueur capable d’apporter une nouvelle dimension à ce côté. » Rapidement décisif avec 3 buts et 2 passes décisives en quelques semaines, l’ancien de l’Inter est apparu ces derniers temps « moins précis, moins inspiré. Sa relation technique avec Angel Di Maria, prometteuse, a marqué le pas. » Il est notamment peu servi lors de ses appels de balle et ses projections dans son couloir sont moins fréquentes, sans doute en raison des consignes de son coach. Mais c’est dans son jeu sans ballon qu’Achraf Hakimi montre des carences comme la gestion des un-contre-un et des centres, même s’il se retrouve trop souvent en infériorité numérique dans son couloir droit. « Il a une marge de progression dans ce domaine. Avec des situations avec des centres côté opposé. Il doit gagner en rigueur défensive », souligne son sélectionneur, Vahid Halilhodžić. Habitué à certains schémas de jeu au Borussia Dortmund et à l’Inter (3-5-2), le latéral droit découvre au PSG « un collectif avec beaucoup moins de repères. » Il ressort parfois de ses matches irrité et s’étonne notamment de l’exposition trop importante des défenseurs et d’un bloc équipe pas assez compact. « Les défenseurs sont mis à rude épreuve dans cette équipe. C’est un joueur qui est naturellement porté vers l’offensive, il va lui falloir toujours faire des courses de replacement très longues », explique son ex-sélectionneur, Hervé Renard. Mais, sa complicité avec certains membres de l’effectif (Mbappé, Kimpembe, Gueye…), l’arrivée de sa famille dans la capitale et son mental de haut niveau pourront permettre à Achraf Hakimi de rebondir.

Le quotidien sportif évoque également l’état de forme de Sergio Ramos. Après avoir disputé son premier match face à l’AS Saint-Etienne il y a deux semaines, l’Espagnol a manqué les trois dernières rencontres du PSG en raison d’une fatigue musculaire. Ces derniers jours, il a repris l’entraînement individuel et a confié avoir de bonnes sensations, « sans que cela se traduise par un retour dans les séances collectives. » Reste à savoir s’il pourra intégrer le groupe sans avoir participé à des entraînements avec ses coéquipiers. Déjà privé de Neymar et Julian Draxler pour le match contre l’AS Monaco, l’incertitude règne toujours autour de Nuno Mendes, sorti sur blessure face au Club Bruges.