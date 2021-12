Sous contrat professionnel avec le PSG jusqu’en 2024, El Chadaille Bitshiabu est considéré comme l’avenir du PSG au poste de défenseur central. Âgé de 16 ans, le joueur d’1m96 a notamment pris part aux matches de pré-saison des Rouge & Bleu l’été dernier. Récemment, l’international U18 de l’Equipe de France a accordé une interview à Pro Direct Soccer France (entretien disponible ici) où il revient sur son expérience aux côtés des professionnels et son ancien poste d’attaquant.

Son ressenti d’être avec les pros du PSG

« C’est une chance d’être avec les professionnels à l’âge de 16 ans. J’apprends tous les jours aux côtés de grands joueurs, surtout à mon poste comme Marquinhos et Kimpembe. C’est toujours bien et agréable. »

Sa période au poste d’attaquant

« Au début, j’ai commencé attaquant à Saint-Denis. Puis, j’étais aussi milieu. J’ai joué au poste de numéro 6, je distribuais et tout. Après, je suis parti à l’ACBB où j’ai commencé attaquant. J’étais très méchant on va dire (rires). Je n’étais pas un dribbleur, j’étais plus dans la puissance (…) C’est vrai que je suis grand… Mais il y a les pieds aussi ! Tu peux être grand et ne pas savoir jouer au football ! »

Face à qui a-t-il le plus souffert en 1vs1 à l’entraînement

« Mbappé c’est très très dur, quand il prend la balle, tu sais déjà que c’est fini. L’arrivée de Messi, ça m’a choqué aussi. J’ai eu un seul un-contre-un face à lui et j’ai glissé sur mes appuies, ça va très très vite. Après, c’est bien d’apprendre avec des joueurs comme ça. Tu te forges jusqu’à que tu te dises un jour : ‘Je vais l’arrêter lui’. »