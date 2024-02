Revue de presse PSG : Hernandez, Beraldo, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 16 février 2024. Le choix de Luis Enrique de titulariser Lucas Berlado plutôt que Lucas Hernandez, les coulisses du discours de Luis Enrique à la mi-temps de PSG / Real Sociedad, Bradley Barcola qui a marqué des points en vue de l’équipe de France…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le choix de Luis Enrique de titulariser Lucas Beraldo au poste de latéral gauche plutôt que Lucas Hernandez lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad (2-0). Alors qu’on évoquait une possible blessure pour l’international français, le coach espagnol expliquait que c’était un choix tactique. « Du haut de ses 20 ans, de son CV vierge de toute expérience en Ligue des champions et de sa méconnaissance du poste, c’est lui qui a été préféré à Lucas Hernandez, pourtant habitué du flanc gauche et des joutes européennes. » Le quotidien francilien explique que cette décision a surpris les joueurs du PSG, et en particulier Beraldo, qui ne s’attendait pas à jouer et encore à ce poste de latéral gauche. « Un choix à minima surprenant, voire même franchement incompréhensible de l’extérieur. » Le Parisien se demande s’il existe un problème Lucas Hernandez. Seule certitude, l’ancien du Bayern n’était pas blessé. Depuis l’arrivée de Beraldo, le Brésilien est le seul avec Mbappé à avoir joué sept des huit matches du PSG. Lucas Hernandez n’en a disputé que cinq. Il avait été laissé au repos en Coupe de France contre Revel et Orléans, et était suspendu contre Brest, toujours en Coupe de France. « Reste une dernière possibilité : sous la menace d’une suspension en cas d’un nouveau carton jaune, Luis Enrique a peut-être choisi de ne pas faire débuter Lucas Hernandez pour peut-être sûr de pouvoir compter sur lui au match retour. » Option tactique ou déclassement ? La composition de la manche retour nous en dira un peu plus, conclut le quotidien francilien.

De son côté, l’Equipe évoque les coulisses du discours de Luis Enrique à ses joueurs à la mi-temps du match entre le PSG et la Real Sociedad. Le coach parisien n’a pas pris de gants au moment de parler à ses joueurs, avance le quotidien sportif. « En substance, l’Espagnol a clamé qu’il ne reconnaissait pas son équipe. Pendant son monologue, le technicien a demandé à ses joueurs de ne pas avoir peur de ressortir le ballon comme ils ont l’habitude de le faire, de ne pas hésiter à prendre des risques, d’oser beaucoup plus, et surtout d’avoir plus de personnalité. » L’Equipe explique que c’est un leitmotiv chez l’ancien sélectionneur de la Roja : accepter que l’adversaire soit meilleur, à condition que son équipe ait donné le maximum et ne se soit pas reniée. « Dans toute sa préparation, en public ou dans l’intimité du vestiaire, Luis Enrique a expliqué qu’il ne fallait pas avoir peur de perdre. » C’est peut-être l’axe majeur du management du coach du PSG. Il s’efforce à faire comprendre à ses joueurs qu’ils doivent croire à sa philosophie.

Le quotidien sportif évoque aussi Bradley Barcola, qui a marqué des points ces dernières semaines sous le maillot du PSG dans la perspective d’une première convocation avec l’équipe de France A. Son but lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad (2-0), et surtout la manière dont il l’a marqué ont montré que l’attaquant du PSG était capable d’étirer à l’échelle européenne son efficacité nationale, assure l’Equipe. « Aux yeux de Didier Deschamps, très sensible aux prestations des joueurs en C1, ce que l’ancien Lyonnais (21 ans) a réalisé contre le club basque n’est pas anodin. De là à le convoquer lors du rassemblement de mars ? Il y a un pas que le sélectionneur n’a pas encore franchi mais il y a aussi une réflexion qui est entamée. » Le quotidien sportif explique que si Kingsley Coman avait été apte pour le prochain rassemblement, la question de la venue de Bradley Barcola chez les Bleus ne se serait pas posée. La place du titi du PSG semblait revenir à un autre titi, Christopher Nkunku. Mais depuis son arrivée à Chelsea, il passe plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain, note l’Equipe. Même si depuis le 31 janvier, l’ancien du RB Leipzig enchaîne les matches, « l’éruption de Barcola au plus haut niveau et, surtout, des prestations qui dessinent une permanence, peuvent rebattre des cartes. Il s’agira de voir comment le néo-Parisien se comporte lors des prochains rendez-vous et notamment lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, le 5 mars, à Saint-Sébastien, neuf jours avant l’annonce de la liste« , conclut l’Equipe.