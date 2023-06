Revue de Presse PSG : Hernandez, Kimpembe, Mukiele, Diani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 29 juin 2023. La future arrivée de Lucas Hernandez, un pari risqué pour le PSG ? Prensel Kimpembe et Nordi Mukiele déjà présents à Poissy, l’avenir flou de Kadidiatou Diani…

Dans son édition du jour, le Parisien évoque le très portable futur défenseur central du PSG, Lucas Hernandez. Et le quotidien francilien se demande si ce ne serait pas un pari risqué. Selon les informations du Parisien, si « jusqu’à ce mardi, aucune offre n’a été transmise au Bayern Munich, les discussions entre les deux clubs se poursuivent. Elles ont même permis de se rapprocher d’un accord. » En recrutant l’international français, le PSG aimerait s’offrir les services d’un joueur de caractère et d’expérience. « Mais il récupérerait un élément qui n’a plus évolué en match depuis plus de six mois, et au CV garni de pépins physiques. » Après sa grave blessure au genou droit avec l’équipe de France le 22 novembre dernier, il a repris l’entraînement collectif fin mai. « On ne sait pas encore où il entamera sa préparation estivale, mais il devrait être d’aplomb pour la reprise du championnat« , assure le quotidien francilien.

Le Parisien explique que Lucas Hernandez est un habitué des blessures. Avant le mondial au Qatar, il avait raté deux mois de compétitions en raison d’une blessure aux adducteurs. Après l’Euro 2021, « il avait dû subir une opération du ménisque du genou gauche« . L’ancien de l’Atlético de Madrid avait manqué encore deux mois. Avec tous ces antécédents, le PSG prendrait-il un risque en le recrutant se demande le quotidien régional. Ce dernier explique que l’on imagine mal les dirigeants parisiens faire le forcing dans ce dossier sans un minimum de garanties sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau.

Le Parisien évoque aussi la présence de Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe au nouveau centre d’entraînement du PSG à Poissy. Les deux défenseurs, qui ont manqué une grande partie de la fin de saison, poursuivent leur rééducation au sein du centre flambant neuf des Rouge & Bleu. Presko avait été opéré du tendon d’Achille en février dernier alors que le numéro 26 du PSG, touché aux ischio-jambiers, avait été opéré en avril. Les deux Parisiens ont donc inauguré le centre d’entraînement à Paris. Leurs coéquipiers sont attendus au courant du mois de juillet, sans doute autour du 10 avance le quotidien francilien. « Mais pour l’heure, aucune date n’a été communiquée. » L’officialisation de l’arrivée du nouvel entraîneur, Luis Enrique, devrait intervenir la semaine prochaine conclut Le Parisien.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque l’avenir de Kadidiatou Diani. L’attaquante (28 ans) arrive en fin de contrat demain avec les Féminines du PSG. Depuis le mois de janvier, elle est courtisée par Chelsea. Dans un entretien accordé à l’AFP, elle a mis la pression à son club. « J’ai 28 ans, l’Angleterre est un Championnat assez attirant, avec beaucoup d’impact, d’enjeu, je suis prête à quitter le navire.[…]Je pense qu’ils (le PSG) peuvent faire mieux. » Le quotidien sportif explique que « les tractations pour une prolongation sont d’autant plus compliquées que l’habituel conseiller sportif de Diani, Cesar Mavacala, a interdiction de communiquer avec le PSG. » Ce dernier a expliqué au quotidien sportif qu’il « y a de moins en moins de chances qu’elle reste, estime celui qui est aussi le concubin de Diani. Le club n’a pas de considération ni de respect. La première offre était indécente : un salaire identique et un contrat de deux ans. Elle veut, a minima, un contrat de trois ans avec une perspective de reconversion. » Du côté de la section féminine du PSG, on explique que les discussions sont toujours en cours et que le club fait tout pour la conserver. Si elle devait partir, son clan privilégierait l’étranger même si Lyon a aussi soumis une proposition à la hauteur de ses exigences financières. « À l’inverse du Real Madrid, du FC Barcelone, du Spirit de Washington et du Dash de Houston, qui avaient témoigné de l’intérêt. »