Revue de presse PSG : Hugo Ekitike, Bradley Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 30 juillet 2023. Hugo Ekitike qui pourrait s’affirmer dans sa deuxième saison parisienne, le PSG qui transmet une première offre à Lyon pour Bradley Barcola…

Dans son édition du jour, L’Equipe s’intéresse à Hugo Ekitike. Auteur d’une première saison difficile sous le maillot du PSG, il réalise une bonne préparation avec deux buts et une passe décisive. « Inhibé la saison dernière aux côtés des stars offensives, qui avaient tendance à aimanter et à confisquer les ballons, il n’a jamais su ou pu trouver sa place, peut-être pour avoir trop voulu jouer comme elles, parfois. » Le quotidien sportif explique que l’une des raisons qui peut expliquer sa mauvaise saison (4 buts et 4 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues) est son attitude sur le terrain ou en dehors. Cette dernière l’a desservi et a fait naître des doutes sur sa capacité à s’imposer dans un groupe comme celui du PSG. L’Equipe explique que l’attaquant n’a pas toujours été très à l’écoute des remarques de Christophe Galtier. « Hasard ou coïncidence, la donne semble avoir changé quelque peu en ce début de préparation. L’ancien Rémois apparaît plus libéré et en confiance depuis la reprise le 10 juillet. »

A voir aussi : Mercato : Le rendez-vous entre le Bayern et Tottenham pour Kane annulé

Le quotidien sportif explique que compte tenu des forces offensives en présence au PSG cet été et de l’avenir incertain de Kylian Mbappé chez les Rouge & Bleu, l’ancien joueur de Reims pourrait avoir une carte à jouer cette saison. De son côté, il en est persuadé. « Même l’arrivée de renforts offensifs n’apparaît pas rédhibitoire tant ce secteur de jeu est en friche. » L’Equipe explique que dans leur plan initial, les dirigeants parisiens cherchaient « un joueur de côté (Bernardo Silva) et une pointe autour de laquelle Mbappé aurait pu tourner (Harry Kane), mais face aux difficultés pour recruter ses priorités – le Portugais est retenu par Manchester City et l’Anglais donne sa priorité au Bayern Munich -, il va devoir se rabattre sur des cibles moins prestigieuses. » Le quotidien sportif explique que si jamais Kylian Mbappé devait partir cet été, l’attaque parisienne ne comportera plus que Neymar comme élément de haut niveau et sera à reconstruire. « Dans ce schéma, le jeune Ekitike, que Paris n’excluait pas de prêter cette saison […]constitue une solution sur laquelle s’appuyer. » L’Equipe conclut qu’il y a peu, l’avenir du numéro 44 parisien semblait devoir s’écrire ailleurs qu’au PSG.

Le quotidien sportif évoque également la piste menant à Bradley Barcola. Auteur d’une belle deuxième partie de saison à Lyon, le jeune ailier droit (20 ans) a tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens. Intéressé depuis plusieurs semaines, le champion de France n’avait pas encore bougé dans ce dossier. Mais cela a changé ces derniers jours. L’Equipe explique que le PSG est passé à l’action en envoyant une offre de 30 millions d’euros à Lyon pour sa pépite. Mais cette dernière a été refusée. « Sur le principe, les dirigeants rhodaniens souhaitent conserver l’international Espoirs, formé dans leurs rangs. » Mais vu la situation financière de l’OL, il n’est pas dit que les positions n’évoluent pas dans les semaines à venir, avance le quotidien sportif. « Il faudra examiner aussi la position du joueur, auquel le PSG serait disposé à faire de la place dans la rotation.«

🚨 Première offre de 30M€ du PSG pour Bradley Barcola… refusée par l’OL ❌🇫🇷



[@FabrizioRomano | L’Équipe] pic.twitter.com/soNLgpuKuG — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 29, 2023

De son côté, Le Parisien n’évoque pas l’actualité du PSG en ce dimanche 30 juillet 2023.