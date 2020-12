Encore sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est dans un moment important pour la suite de sa carrière. Le PSG souhaite évidemment prolonger son contrat comme celui de son coéquipier Neymar. Le numéro 7 parisien ne serait pas contre une prolongation de contrat mais il explore toutes les possibilités. Hier soir, juste avant la victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier (1-3), Leonardo a évoqué plusieurs sujets au micro de Canal Plus. Et parmi cela, la prolongation de contrat de Mbappé. Et le directeur sportif brésilien a fait savoir que les deux parties discutent et que cela avance bien. Et selon les informations du Parisien, “Mbappé est plus enclin à écouter les arguments de ses dirigeants même ne préjuge en rien de l’issue des discussions.” Le quotidien francilien qui explique que pour prolonger son contrat, il attend des garanties sportives. Le Parisien qui revient sur le reportage de Téléfoot autour des 100 buts parisiens de Mbappé dans lequel Marco Verratti et Neymar “ont fait des appels du pied au champion du monde pour prolonger leur aventure commune.“