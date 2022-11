Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 10 novembre 2022. La liste de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Presnel Kimpembe bientôt de retour à l’entraînement collectif, les plans du PSG pour le prochain mercato, la piste Joao Felix se confirme.

Le Parisien fait un point sur les Bleus convoqués pour la Coupe du Monde et comment ces derniers pourraient être organisés. Le quotidien local imagine deux systèmes de jeu mis en place par Didier Deschamps : le premier bilan en 4-2-31 et le second en 4-4-2 en losange. Dans ces deux organisations, Presnel Kimpembe serait en balance avec Lucas Hernandez… qui est lui aussi balance avec son frère Théo sur le côté gauche de la défense. Kylian Mbappé pourrait soit être positionné sur le côté gauche en 4-2-1, une position où “il excelle” lorsqu’il part de cet endroit du terrain avec le PSG. Dans un 4-3-3, l’attaquant Rouge & Bleu serait en pointe avec Benzema à ses côtés et Antoine Griezmann derrière ce duo.

Le journal francilien fait un focus sur Luis Campos et le fait qu’il aurait une idée bien précise du travail qu’il souhaite effectuer pour la fenêtre des transferts qui s’étendra du dimanche 1er au mardi 31 janvier prochain. En effet, Skriniar ou pas, selon Le Parisien « Paris ne renoncera pas à enrôler un défenseur« . Car oui, entre sa fébrilité notoire, les différentes blessures et les participations à la Coupe du Monde 2022, le secteur défensif du PSG est à renforcer. Dans l’entrejeu, un élément est également souhaité. Par le biais de Luis Campos, la direction Rouge & Bleu souhaiterait apporter de l’impact au milieu de terrain. Un manque dans le jeu de Renato Sanches tant il n’a pas su répondre aux attentes, et un aspect qui ne correspond pas au joueur qu’est Fabian Ruiz. Ce que souhaiterait le conseiller du football du Paris Saint-Germain, c’est un joueur capable d’apporter de l’intensité dans un secteur de jeu on ne peut plus important lors des grands rendez-vous en Ligue des Champions. Sur le plan offensif, du renfort est également espéré. L’idée serait de soulager la MNM, mais aussi de prévenir une éventuelle fatigue d’après Coupe du Monde. Au-delà du timing, le souhait de s’attacher les services d’un nouvel attaquant n’a jamais été caché du coté du Paris Saint-Germain.

Le Parisien révèle « qu’en ce moment », le nom de João Félix revient avec insistance côté Rouge & Bleu. L’attaquant portugais est en difficulté à l’Atlético Madrid et serait séduit à l’idée de se relancer à Paris, où Luis Campos tenterait de le récupérer sous la forme d’un prêt.

L’Équipe de son côté se concentre sur la situation de Presnel Kimpembe qui “dans le meilleur des mondes” sera titulaire avec Raphaël Varane face à l’Australie pour le premier match des Bleus lors du mondial. Le défenseur Rouge & Bleu devrait reprendre l’entraînement collectif ce jeudi avant d’avoir du temps de jeu dimanche contre l’AJ Auxerre (13h00). Même si sa blessure inspire moins de d’inquiète que celle du Madrilène, le tendon “est un endroit du corps toujours délicat à guérir”.