Le PSG souhaite toujours renforcer son effectif afin d’apporter de la qualité et permettre au club de la capitale d’être compétitif dans toutes les compétitions et valider ses objectifs. Pour cela, les Rouge & Bleu s’intéresseraient de près à N’Golo Kanté.

Le nom de N’Golo Kanté a très souvent été associé au PSG. Mais le milieu de terrain a toujours décliné les propositions du club de la capitale, se sentant bien en Angleterre et à Londres et ne souhaitant pas forcément retourner en France, lui qui a joué à Caen. L’été prochain, le milieu de terrain (31 ans) arrivera en fin de contrat chez les Blues. Après sept ans au sein du club londonien, l’international français ne devrait pas prolonger avec Chelsea. Il serait donc libre de tout contrat et pourra donc signer où il le souhaite dès janvier. Et selon les informations de Christian Falk, journaliste pour Bild, le PSG n’a pas abandonné la piste menant à N’Golo Kanté. Les dirigeants parisiens souhaiteraient recruter le milieu de terrain cet été. Comme lors des derniers mercatos, les Rouge & Bleu regardent les bons joueurs qui pourraient arriver libre de tout contrat. Cela pourrait être le cas de N’Golo Kanté, en fin de contrat le 30 juin 2023.

Il va manquer la Coupe du Monde

N’Golo Kanté n’est pas épargné par les blessures ces dernières saisons. Lors de l’exercice 2022-2023, il n’a joué que deux matches avec Chelsea. Blessé aux ischio-jambiers, le milieu de terrain a dû se faire opérer. Son absence est estimée à quatre mois. Il ne devrait faire son retour sur les terrains avant mi-février. Il ne participera donc pas à la Coupe du Monde (20 novembre-18 décembre) avec l’Equipe de France. Didier Deschamps, qui a d’ailleurs dévoilé sa liste hier soir avec deux joueurs du PSG, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.