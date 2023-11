Revue de Presse PSG : Kolo Muani, Féminines, internationaux portugais…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 16 novembre 2023. Randal Kolo Muani en concurrence avec Giroud et Thuram pour le poste de numéro 9 chez les Bleus, Les Féminines du PSG s’inclinent contre l’Ajax, combien de joueurs portugais du PSG à l’Euro…

Dans son édition du jour, Le Parsien évoque la concurrence entre Olivier Giroud, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram pour le poste de numéro 9 en équipe de France. Même s’il est talentueux, serein, bien entouré et qu’il a toutes les chances de continuer son ascension, l’attaquant du PSG n’a pour l’instant marqué qu’un seul but en Bleus, lors de la demi-finale de Coupe du monde contre le Maroc. Le quotidien francilien indique que son efficacité laisse à désirer. « Ce défaut, il l’exporte avec le PSG depuis le début de saison. Alors que le débat est vif à propos de son utilisation à la pointe de l’attaque, l’ancien Nantais peine à retrouver le rendement qui était le sien à Francfort. » Pour Jean-Pierre Papin, Randal Kolo Muani n’est pas un numéro 9. « Je peux comprendre ses difficultés parce qu’on l’a fait venir comme numéro 9, mais ce n’est pas un numéro 9. Le vrai 9 du PSG aujourd’hui, c’est Ramos. C’est un joueur de couloir qui peut être aussi bon que Dembélé. Il peut dépanner dans l’axe. Mais être titulaire, quand tu as l’équipe au complet, c’est compliqué. » Le Parisien explique que Didier Deschamps le présente comme un numéro 9, même s’il l’a déjà utilisé dans le couloir droit. « Son style semble avant tout conduire à un malentendu aux yeux du grand public. Il est vrai que Kolo Muani est un joueur d’espaces plus qu’un buteur, un attaquant qui ouvre des brèches pour les autres. Un travailleur de l’ombre, en quelque sorte, à qui il manque un déclic en ce moment pour raviver la flamme« , conclut le quotidien francilien.

Le XI probable des Bleus selon Le Parisien : Maignan – Clauss, Upamecano, Todibo ou Lucas Hernandez, T.Hernandez – Griezmann, Camavinga, Rabiot – Coman, Thuram, Mbappé

De son côté, L’Equipe évoque la défaite des Féminines du PSG face à l’Ajax Amsterdam (2-0) en ouverture de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Une défaite logique, selon le quotidien sportif, face à la supposée équipe la plus faible du groupe, puisque les Parisiennes affronteront par la suite le Bayern Munich, championne d’Allemagne et l’AS Roma, championne d’Italie. Le pressing et la capacité des Néerlandaises à se projeter rapidement sur les contre-attaques ont fait mal au PSG, qui a été incapable de poser son jeu sur la durée, analyse l’Equipe. Dominées dans l’intensité, les joueuses de Jocelyn Prêcheur n’ont pas été dans la mesure de pouvoir inverser la tendance après l’ouverture du score de l’Ajax. « Le scénario aurait pourtant pu être tout autre si Katoto, après une mauvaise sortie de Van Eijk hors de sa surface, n’avait pas raté le cadre sur sa tentative lointaine alors que le but était déserté (6e). » Lors de ce match, Tabitha Chawinga a été la seule joueuse parisienne au niveau, estime L’Equipe, trouvant même le poteau de la tête (30e). Le PSG s’est ensuite déréglé et a encaissé deux buts (34e et 45e+1). Les Parisiennes ont poussé à partir de l’heure de jeu, mais elles n’ont pas réussi à réduire l’écart. Elles devront s’imposer contre le Bayern la semaine prochaine pour enfin se lancer dans cette compétition.

Le quotidien sportif confirme aussi qu’Amandine Henry, qui était en contact avec le PSG, devrait bien rejoindre Lille pendant la trêve du championnat américain. Son choix est dicté par son souhait de se rapprocher de sa famille, mais également par le fait qu’elle ne comptait pas jouer pour un concurrent direct de l’Olympique Lyonnais, son ancien club.

L’Equipe fait également un focus sur la sélection du Portugal, presque un an après l’intronisation de Roberto Martinez en tant que sélectionneur. Les Portugais réalisent un sans-faute dans les Qualifications à l’Euro 2024 avec huit victoires en huit matches, 32 buts marqués pour seulement deux encaissés. Le quotidien sportif explique que quatre joueurs du PSG sont susceptibles d’être dans la liste portugaise pour l’Euro. Blessé et absent du rassemblement de novembre, Danilo Pereira est un joueur qui compte aux yeux de l’Espagnol. Le sélectionneur « l’a titularisé derrière à chaque fois qu’il a joué à trois puis l’a fait alterner avec Palhinha en sentinelle. » De son côté Vitinha est présent dans toutes les listes de la sélection portugaise, même si « son temps de jeu est restreint, comme celui de Gonçalo Ramos. Ce dernier semblait appelé à devenir le successeur de CR7, mais il doit encore patienter » Enfin, Nuno Mendes a sa place réservée dès lors qu’il est en bonne santé. S’il sélectionne les quatre, le PSG devrait être le club le plus représenté dans la liste des 23, conclut l’Equipe.