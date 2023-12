Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 1er décembre 2023. Les débuts difficiles de Kolo Muani, le rôle compliqué des numéro 9 au PSG, Nasser al-Khelaïfi a parlé aux joueurs après le match nul face à Newcastle…

Dans son édition du jour, Le Parisien se consacre au début de saison compliqué de Randal Kolo Muani. Acheté 85M€ à Francfort cet été, l’international français enchaîne les prestations décevantes mais garde la confiance de Luis Enrique. Le principal intéressé le concède lui-même, il a fallu digérer le poids du transfert et s’adapter à un nouveau type de pression différent par rapport à ses anciens clubs (FC Nantes, Eintracht Francfort). Trois mois après son arrivée, son bilan statistiques est contrasté (4 buts, 2 passes décisives et 1 penalty obtenu en 711 minutes). « Dans le jeu, Kolo Muani éprouve des difficultés à être trouvé et à participer. La faute à un nouveau positionnement qu’il lui faut appréhender », explique LP. En Allemagne, RKM profitait d’une liberté sur tout le front de l’attaque tandis qu’au PSG, son rôle a évolué entre point de fixation et décrochage. Mais, l’attaquant de bientôt 25 ans (il les fêtera le 5 décembre) garde la confiance de Luis Enrique et de Didier Deschamps.

Chez les Bleus, il a toujours la confiance du staff et on estime que son nouvel environnement demander un certain temps d’adaptation. En club, Luis Enrique lui conserve sa confiance. Pour preuve, il l’a titularisé lors des cinq rencontres de Ligue des champions et cela devrait de nouveau être le cas le 13 décembre prochain face au Borussia Dortmund suite à la suspension d’Ousmane Dembélé. « Le coach parisien apprécie son investissement sans ballon, tout comme sa polyvalence qu’il loue pour la majorité de ses offensifs. » Cependant, l’international français ne donne pas satisfaction sur le terrain avec des prestations ternes. Face à Newcastle, il n’a touché que 23 ballons et n’a effectué aucun tir. Des chiffres qui traduisent son adaptation difficile à son nouveau rôle, souvent loin du but et tourner vers ses partenaires offensifs. « Partant de ce constat le numéro 23 a cherché à faire évoluer son jeu, à se rendre plus utile, quitte à jouer dans un autre registre qui l’oblige à élargir sa palette. » Contre les Magpies, il a fait quatre passes amenant à un tir. De plus, la rotation avec Gonçalo Ramos ne l’aide pas à avoir de la continuité et des automatismes avec ses partenaires. « Malgré un contexte difficile, le natif de Bondy, qui a tout fait pour rejoindre le PSG, reste serein et concentré. Dans une volonté de progresser, il s’est adjoint les services d’un préparateur physique qui conseille Dembélé depuis plusieurs années. »

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur le rôle difficile d’un numéro 9 au PSG. Luis Enrique favorise un style de jeu avec un faux numéro 9, ce qui ne correspond pas aux critères de Gonçalo Ramos. Lors de sa conférence de presse du 28 octobre dernier, le technicien espagnol avait expliqué à propos du Portugais : « Il est vrai que nous ne sommes pas une équipe qui va faire beaucoup de centres à cause du type d’attaque que l’on recherche, donc peut-être que l’on ne voit pas les meilleures caractéristiques de Gonçalo. » À Paris, le rôle des attaquants de pointe est de servir d’appui à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé afin qu’ils puissent prendre la profondeur en attaque rapide. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos doivent ainsi jouer contre-nature et s’adapter à un nouveau rôle. « Un point majeur qui explique leurs difficultés et leur piètre rendement (4 buts et 2 passes décisives pour le Français, contre 3 buts et 1 passe décisive le Portugais). »

Les deux offensifs sont souvent loin de la surface. Ils se procurent peu d’occasions et « doivent composer avec la star parisienne (Kylian Mbappé) qui vient régulièrement dans leur zone. » L’autre constat se situe dans la difficulté des trois attaquants à se trouver. Malgré leurs décrochages, ils sont très peu servis. Au contraire, Marco Asensio, de retour après trois mois d’absence, est capable d’évoluer dans ce rôle de faux numéro 9. « À terme, l’évolution de l’animation offensive sera scrutée, tout comme le rendement des attaquants dans ce qui leur est demandé par Luis Enrique sous peine de relancer le débat sur le recrutement dans ce secteur qui a coûté un peu plus de 160M€ au PSG cet été », conclut LP.

Enfin, Le Parisien revient sur les mots du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, après le match nul face à Newcastle (1-1) en Ligue des champions mardi. Après la rencontre, le patron des Rouge & Bleu s’est rendu dans les vestiaires pour prendre la parole devant les joueurs. « Connu pour ses colères, le président du PSG n’a pas tapé du poing sur la table, bien au contraire. Face au groupe, il a eu des mots d’encouragement, en particulier vers les jeunes éléments de l’effectif. » Revenu d’une opération du genou, NAK pourra de nouveau effectuer des déplacements. Il sera présent à Hambourg samedi pour assister au tirage au sort de l’Euro, « en marge duquel il prononcera un discours, à l’occasion d’une réunion de l’UEFA, en tant que président de l’ECA. » Dans les jours à venir, il se rendra aussi à Copenhague, peut-être à Doha, et bien évidemment à Dortmund pour soutenir son équipe lors du dernier match de groupe en Ligue des champions, conclut LP.

De son côté, L’Equipe évoque très brièvement le PSG. Ce jeudi, les Rouge & Bleu ont eu le droit à une journée de repos. Ils reprendront le chemin de l’entraînement ce vendredi, soit à 48 heures du match sur la pelouse du Havre (dimanche à 13h sur Prime Video et Canal Plus Foot) à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. « Le duel face aux Anglais n’a, semble-t-il, pas engendré de bobos significatifs » qui pourraient priver Luis Enrique de certains éléments. Le technicien espagnol devra déjà faire sans Marquinhos (adducteurs), Nuno Mendes (cuisse), Presnel Kimpembe (reprise), Warren Zaïre-Emery (cheville) et Keylor Navas (dos).