Hier soir, Gonçalo Ramos a ouvert le score pour le PSG contre Monaco (5-2). À l’issue de la rencontre, il a assuré que la concurrence avec Randal Kolo Muani était saine.

Pour son retour à la compétition après la trêve internationale, le PSG s’est largement imposé contre Monaco en ouverture de la treizième journée de Ligue 1 (5-2). Titulaire à la pointe de l’attaque, Gonçalo Ramos a ouvert le score, s’offrant son troisième but de la saison. Sur une frappe enroulée d’Ousmane Dembélé, l’international portugais a bien suivi pour mettre le ballon dans le but après une faute de main du portier monégasque. Un but de renard des surfaces, dans très certainement sa meilleure performance depuis son arrivée à Paris. Au micro de Free Ligue 1, l’ancien du Benfica est revenu sur sa prestation et a également évoqué sa concurrence avec Randal Kolo Muani, qui a, lui aussi, marqué hier soir.

« Une relation fantastique avec Kolo Muani »

« Je suis confiant, heureux du match que l’on a fait. Maintenant, il faut récupérer et se préparer pour le prochain match. Le plan de Luis Enrique ? Toujours le même. Avoir le ballon, bien l’utiliser, jouer notre jeu, avoir de la personnalité et gagner. La relation avec Kolo Muani ? C’est une relation fantastique. On s’entend bien, on se pousse l’un pour l’autre. On travaille ensemble. Aucune concurrence malsaine, c’est ce qu’il y a de meilleur. C’est un garçon très bien dans le vestiaire, avec un esprit d’équipe. C’est une concurrence saine.«