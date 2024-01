Revue de Presse PSG : Mbappé, Al-Khelaïfi, Skriniar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 5 janvier 2024. L’avenir de Kylian Mbappé connu assez vite ? Le mystérieux accord entre Mbappé et Al-Khelaïfi, avec l’absence de Skriniar, quelles solutions pour le PSG…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque l’avenir de Kylian Mbappé. À la surprise générale, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a parlé de son avenir en zone mixte après le Trophée des Champions remporté par les Rouge & Bleu. Il a expliqué ne pas encore avoir fait de choix. « Pas la peine de se leurrer : tant que son choix ne sera pas arrêté, ou en tout cas le secret révélé, la question va planer au-dessus du quotidien des champions de France« , lance le quotidien sportif. Malgré ça, le feuilleton pourrait durer moins longtemps qu’en 2022 avance l’Equipe. Dans ce dossier, le Real Madrid est bien évidemment le concurrent numéro 1 du PSG. « Le géant espagnol prépare déjà la saison prochaine. Les Merengues ont élaboré leur proposition pour le Bondynois, avec des conditions proches de ce qu’ils avaient présenté il y a deux ans. Mais cette fois, ils n’entendent pas subir les événements et être mis devant le fait accompli en fin de saison. Ils ont donc fixé une date butoir au clan Mbappé pour avoir une réponse, à savoir la mi-janvier. » Du côté de l’international français, on ne cachait pas au début de l’hiver son envie de régler l’affaire assez vite. Il n’entendait pas jouer la montre ni alimenter la chronique avec ce sujet pendant des mois et des mois, lance le quotidien sportif. « L’idée est donc de se délester de ce dossier brûlant dès que possible, dans l’idéal avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions face à la Real Sociedad. »

Au PSG, sa prolongation est davantage un sujet de discussion et de préoccupation dans les hautes sphères du club qu’à la cantine du Campus PSG, explique l’Equipe. « Après avoir été très tendues pendant l’été, au moment de l’épisode de sa lettre et de sa mise à l’écart du groupe principal, les relations entre Al-Khelaïfi et le clan Mbappé se sont normalisées, avant d’être de nouveau un peu moins fluides ces derniers jours. » Dans le camp parisien, on s’accroche malgré tout au sentiment qu’une prolongation reste du domaine du possible. « Plusieurs rendez-vous étaient programmés ce mois-ci entre les deux parties pour essayer d’avancer, ou au moins en savoir un peu plus sur la suite, notamment mercredi en marge du match. Paris estime que le joueur a aujourd’hui toutes les cartes en main, y compris sur le plan financier, pour prendre sa décision« , indique le quotidien sportif. Les dirigeants parisiens souhaiteraient aussi que la situation se décante dès que possible et ne pas rester dans un flou prolongé. « Depuis l’été dernier, le champion de France n’écarte pas l’hypothèse d’un départ. Il prépare un plan A avec lui et un plan B sans lui. » Un départ de Kylian Mbappé pourrait avoir d’autres conséquences en interne, comme à la direction sportive aujourd’hui chapeautée par le conseiller football Luis Campos.

De son côté, Le Parisien évoque l’accord passé entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé l’été dernier qui a permis au joueur de rejouer avec le PSG, lui qui était en conflit avec sa direction en raison de son souhait de ne pas lever son option pour prolonger jusqu’en juin 2025. L’accord consistait au renoncement par Kylian Mbappé de certaines de ses primes prévues lors de sa prolongation de contrat en 2022. Selon les informations du quotidien francilien, l’international français « s’est assis sur un chèque de 80 millions d’euros qu’il devait toucher au 1er septembre (dite prime de fidélité) mais également sur d’autres émoluments qui pourraient faire monter le montant des économies réalisées par le PSG à près de 100 millions d’euros. » Au sein de la direction du club, on se refuse à confirmer de tels chiffres mais on confirme un compromis qui permet à chaque partie de ne pas se sentir lésée, explique le quotidien francilien. Ce dernier indique que si Kylian Mbappé décidait de prolonger son contrat, il récupèrerait tous les bonus initialement prévus avec, en plus, une sensible augmentation en guise de prime à la signature. « Cet accord obtenu peu avant le 12 août a ensuite été formalisé par écrit par les conseillers juridiques de deux parties. » L’été dernier, le PSG avait proposé à Kylian Mbappé de lever son option « d’un an prévue dans son contrat mais lui a également soumis un bail longue durée. Cette option, pas forcément définitive, est toujours sur la table et la balle est désormais dans le camp de la star. » Le quotidien francilien explique que les relations de l’ancien monégasque avec Nasser Al-Khelaïfi se sont normalisées. « En haut lieu, on les juge très bonnes depuis un moment, faisant souffler un vent d’optimisme dans ce dossier« , conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque également la situation de Milan Skriniar. Touché à la cheville lors de la victoire du PSG contre Toulouse lors du Trophée des Champions mercredi soir, le défenseur central devrait manquer au minimum trois mois de compétition, selon le quotidien sportif. Ce dernier explique que lors des premières constatations, aucune fracture n’avait été décelée, même si sa cheville gauche était dans un état inquiétant. Après des nouveaux examens hier soir, l’IRM a confirmé une grave entorse de la cheville gauche. « Il passera de nouveaux examens vendredi matin et une intervention chirurgicale n’est pas à exclure« , lance l’Equipe. Avec cette longue absence, le PSG devra revoir ses options, l’international slovaque ayant été titulaire lors des six matches de poules de Ligue des champions des Rouge & Bleu. Lucas Beraldo, officialisé le 1er janvier, et qui a remplacé l’ancien milanais lors du Trophée des Champions, « n’était pas non plus destiné à devenir titulaire dès ses premières semaines parisiennes. » Puisqu’aucune date de retour à la compétition n’a été annoncée pour Kimpembe (qui ne devrait pas être disponible avant la mi-février, dans le plus optimiste des scénarios) et que Skriniar est forfait sur du long terme, les solutions pour Luis Enrique ne sont pas légion à ce poste, avance le quotidien sportif. Tant que Nuno Mendes n’est pas apte à jouer, Lucas Hernandez devra jouer dans le couloir gauche. Pour remplacer Skriniar, Luis Enrique devra donc compter sur Danilo Pereira et Lucas Beraldo. S’il a préféré faire rentrer sa recrue plutôt que le Portugais, cela « ne traduit pas nécessairement une préférence de l’entraîneur parisien pour le premier. Au contraire : Luis Enrique apprécie Danilo et ce dernier a toujours répondu à ses attentes quand il a joué. » Autre solution pour le coach espagnol, repassé à une défense à trois avec Marquinhos, Danilo et Lucas Hernandez. La dernière piste mène vers le mercato, explique l’Equipe. Avec l’arrivée de Beraldo, les dirigeants parisiens n’avaient pas spécialement prévu de s’offrir un nouveau défenseur. Mais la blessure de Skriniar pourrait les pousser à reconsidérer leur position, conclut le quotidien sportif.