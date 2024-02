Revue de presse PSG : Kylian Mbappé, Rennes, match nul…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 26 février 2024. Les enseignements du match nul contre Rennes, la sortie surprenante de Mbappé…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur le choix de Luis Enrique de remplacer Kylian Mbappé à la 65e minute alors que le PSG était mené au score contre Rennes hier après-midi. « Une semaine après avoir décidé de laisser son attaquant sur le banc à Nantes, l’entraîneur du PSG l’a fait sortir dimanche soir peu après l’heure de jeu. Une première cette saison en pleine rencontre. » Le quotidien sportif indique que son annonce sur son avenir a modifié son statut au sein de l’effectif. « Le champion du monde 2018 n’est plus intouchable. » L’Equipe rappelle qu’avant cette rencontre contre les Rennais, Kylian Mbappé avait terminé l’ensemble des matches qu’il avait débutés, hormis celui contre Marseille où il était sorti blessé, toutes compétitions confondues. « La gestion de l’Espagnol s’annonce différente désormais. L’avance en Ligue 1 (11 points sur son dauphin, Brest) va lui permettre de préparer son effectif en vue de la saison prochaine. Un élément important à ses yeux, après avoir annoncé cette semaine qu’il attendrait moins de recrues cet été par rapport à l’année dernière. » Le quotidien sportif indique que Luis Enrique et son attaquant ont échangé après que ce dernier a annoncé son départ à la fin de la saison. « Luis Enrique n’est pas un adepte des réunions individuelles. Il fallait donc attendre les compositions de l’ancien sélectionneur de la Roja pour tirer des conclusions. » L’Equipe poursuit en expliquant que c’est désormais assez claire, il n’a pas apprécié cette annonce en plein milieu des défis parisiens les plus importants de la saison. « Pour l’instant, l’impact sur le reste de l’effectif n’est pas visible, mais ce sera forcément un élément à guetter dans les prochaines semaines. » Le quotidien sportif explique que l’on sait que Kylian Mbappé ne goûte guère de devoir aller sur le banc mais le Français savait qu’il pouvait être sujet à un traitement différent après avoir annoncé sa décision. « C’est aussi pour ça qu’il a souhaité laisser passer le mois de janvier, alors que sa décision était prise. Il a pu ainsi éviter que le club ne lui mette la pression pour partir dès le mercato hivernal« , conclut l’Equipe.

L’Equipe revient aussi sur le match nul arraché par le PSG dans les dernières secondes contre Rennes et les conséquences que l’on peut en tirer. Premier point, le club de la capitale a montré une motivation « au mieux fluctuante. » Le quotidien sportif note que le PSG est apparu sans intensité, sans inspiration, avec un déchet technique trop important. « Le fruit d’un déficit d’envie ? L’argument était repoussé par Lucas Hernandez : « On a de l’avance, mais on ne veut jamais se relâcher, on veut la gagne. La motivation est toujours là. » Cela ne s’est pas spécialement vu. » L’Equipe pointe aussi du doigt le manque de plan B derrière l’attaque Dembélé-Mbappé-Barcola, qui a très certainement offert sa sortie la plus pauvre de la saison. « Le problème, c’est que derrière ces trois-là, les solutions efficaces existent peu. » L’animation offensive a été d’une rare pauvreté, avance le quotidien sportif. « Aujourd’hui, sur des matches de haut niveau, si la « DMB » n’est pas au rendez-vous, Paris peut-il s’en sortir ? Pas sûr… » L’Equipe note tout de même quelques lueurs d’espoir lors de ce PSG / Rennes. Lucas Beraldo a livré une prestation pleine d’autorité dans l’axe. Il y a aussi le retour de Nuno Mendes. « Entré vingt minutes, le Portugais a semblé en recherche de repères. Mais s’il parvient à recouvrer ses moyens athlétiques, l’équilibre de l’animation offensive du PSG peut changer. À 100 %, il est une arme exceptionnelle. »

A voir aussi : Ramos : « Heureux pour le but mais pas heureux du résultat »

De son côté, le Parisien revient également sur le nul miraculeux du PSG au Parc des Princes hier après-midi contre le Stade Rennais (1-1). Le quotidien francilien explique que « le PSG s’est fait une jolie frayeur, mais il a démontré que la crainte d’un possible relâchement en Ligue 1 n’était pas encore d’actualité. » Le Parisien indique que la première mi-temps a été peu rassurante et qu’elle a montré les limites du système de l’entraîneur espagnol avec une volonté de contrôler les choses sans que le génie suive dans le dernier geste. « Le scénario a pu faire penser à celui du match de la Real Sociedad avec des Parisiens amorphes et peu inspirés durant les 45 premières minutes avant de se réveiller au retour des vestiaires. Comme souvent dans cette équipe, il a finalement fallu compter sur le pouvoir d’accélération d’Ousmane Dembélé pour que ce PSG devienne enfin dangereux. » Toutes les grosses occasions sont venues de l’ancien barcelonais, note le quotidien francilien. Lors de cette rencontre, Luis Enrique n’a pas hésité à sortir Kylian Mbappé, mène si son équipe était menée au score. « La façon avec laquelle Mbappé a jeté son brassard au moment de son remplacement traduisait bien son agacement et le caractère inédit de cette scène qui pourrait marquer un tournant dans son utilisation en seconde partie de saison. »

Le Parisien revient également sur le choix de Luis Enrique de remplacer Kylian Mbappé à la 65e minute de la rencontre entre le PSG et Rennes. « Dans son management, Luis Enrique a l’habitude de rappeler qu’il compte sur ses 23 joueurs et pas simplement sur onze titulaires. Ce grand principe qu’il répète à peu près à chaque conférence de presse a connu quelques entorses depuis le début de la saison », lance le quotidien francilien. Dans les grands rendez-vous, les noms de Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou Kylian Mbappé sont automatiquement cochés parmi les titulaires, avance Le Parisien. Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu, depuis son retour après sa mise à l’écart l’été dernier, avait disputé l’intégralité des rencontres qu’il avait débuté, poussant « même le vice jusqu’à rester sur la pelouse lors des matchs de Coupe de France contre Revel (9-0, le 7 janvier) et Orléans (4-1, le 20 janvier) alors que l’adversaire était très largement inférieur. » L’annonce, pas encore officielle, de son départ en fin de saison a changé la donne, indique Le Parisien. Remplaçant à Nantes, il est donc sorti avant la fin de la rencontre hier contre Rennes. Hors blessure, cela ne lui était plus arrivé depuis le 6 novembre 2022 face à Lorient. « C’était quelques semaines avant le début de la Coupe du monde« , rappelle le quotidien francilien. « Pour justifier ce choix, il est vrai que son entraîneur avait également de sérieux arguments à faire valoir sur le plan du jeu. Face aux Bretons, Mbappé a perdu cette activité qui faisait sa force à ce poste de numéro 9 depuis quelques semaines, offrant très peu de mouvements ou de solutions », conclut Le Parisien.