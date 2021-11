Revue de Presse PSG : La MNM, ManCity, Lama, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 22 novembre 2021. Le trio offensif Mbappé-Neymar-Messi enfin lancé ? Manchester City prépare parfaitement son match de C1, un Parisien présent dans l’équipe-type de la journée de L’Equipe et l’interview de Bernard Lama au Parisien.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la bonne forme du trio offensif Messi-Neymar-Mbappé lors de la victoire face au FC Nantes samedi dernier (3-1). Aligné ensemble pour la sixième fois de la saison, ce trio a montré une connexion technique intéressante notamment en première période, et le quotidien sportif se demande si ce sont les « vrais débuts de ce trio ? » Face aux Nantais, les trois offensifs ont notamment pu bénéficier « de la qualité technique du duo Paredes-Verratti. » L’Italien a servi ses attaquants à 34 reprises. La « MNM » s’est également appuyée sur une position haute des deux latéraux, Achraf Hakimi et Juan Bernat. Les trois se sont mieux trouvés sur le terrain et cela se traduit par 74 ballons échangés entre eux en 65 minutes avec notamment 3 grosses situations de but créées. Si le duo Neymar-Messi s’est échangé 40 ballons, Kylian Mbappé s’est également bien intégré avec 18 passes échangées avec l’Argentin. Autre donnée à prendre en compte est « l’uniformisation des états de forme. » Leo Messi retrouve peu à peu ses capacités, Neymar Jr se montre plus performant tandis que Kylian Mbappé reste sur la lignée de ses dernières performances.

De son côté, Manchester City a bien préparé son choc face au PSG ce mercredi. Opposés à Everton ce dimanche après-midi, les Cityzens l’ont largement emporté sur le score de 3-0 « avec près de 80% de possession de balle et dans un match à sens unique face à une équipe totalement inoffensive », rapporte le quotidien sportif. Raheem Sterling, Rodri et Bernardo Silva sont les buteurs. Même sans Kevin De Bruyne, positif à la Covid-19, « le PSG sait qu’il devra se méfier de la deuxième meilleure attaque de la C1 (15 buts), derrière le Bayern (17). »

Auteur d’une belle prestation face au FC Nantes jusqu’à sa sortie à la 65e minute de jeu, Neymar Jr (7/10) enchaîne une troisième titularisation dans l’équipe-type de la journée du quotidien L’Equipe. « La courbe de ses notes reprend une forme un peu plus conforme au standing du Brésilien, qui avait beaucoup déçu à Rennes (2/10, le 3 octobre) ou à Marseille (3/10, 24 octobre). Neymar gagne 40 places au classement des joueurs de champ cette semaine et pointe désormais au 76e rang. »

XI type de la journée : Lafont (Nantes) – H.Traoré (Rennes), Chardonnet (Brest), Djalo (Lille), Truffert (Rennes) – Faivre (Brest), Boudebouz (Saint-Etienne), Tait (Rennes), Neymar (PSG) – Le Douaron (Brest), Gouiri (Nice). Entraîneur : Genesio (Rennes)

De son côté, Le Parisien a obtenu une interview de l’ancien du PSG, Bernard Lama (1992-1997 / 1998-2000). L’ancien portier des Rouge & Bleu espère notamment que l’attaquant parisien, Kylian Mbappé (en fin de contrat en juin 2022), restera au PSG. « Je ne suis pas certain qu’il quitte Paris en fin de saison. Je lui conseillerais même d’attendre encore un petit peu car il a des rêves notamment celui de participer aux Jeux olympiques et ces derniers vont se dérouler à Paris. Je l’aime beaucoup. Il fait partie des deux joueurs (avec Marquinhos) que je ne souhaiterais pas voir quitter le PSG. Il va continuer à briller au vu de ses qualités et de sa mentalité (…) Kylian est déjà une star internationale mais d’ici quelques années avec le retrait des Messi et Ronaldo, ce sera LA star du foot mondial. Et moi je préfère le voir à Paris quand même (sourire). »

L’ancien international français a également évoqué la gestion des gardiens du but au PSG. « Ce n’est pas une mauvaise idée. C’est un poste particulier mais je préfère voir deux très bons gardiens au PSG plutôt qu’un seul très bon et un autre moyen car lorsque ce dernier devra jouer il sera moyen (…) Le PSG dispute trois compétitions, donc Navas et Donnarumma peuvent disputer chacun 30 matchs titulaires dans la saison, plus les rencontres de leur équipe nationale. Il faut les faire jouer sinon on va en frustrer un et on risque de le perdre. »