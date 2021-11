Le PSG continue de creuser l’écart en tête du classement

Une nouvelle fois, le PSG est le grand gagnant d’un week-end Ligue 1. Dans un match à rebondissements, le club de la capitale s’est imposé face au FC Nantes (3-1) au Parc des Princes, à l’occasion de la 14e journée de championnat. Ainsi, les Rouge & Bleu confortent leur place de leader (37 pts) et comptent désormais 11 points d’avance sur leur nouveau dauphin, l’OGC Nice (26 pts). Les Niçois l’ont emporté en fin de match face au Clermont Foot grâce à un doublé d’Amine Gouiri.

Autre gagnant de cette journée, le Stade Rennais qui complète le podium. Les Rennais poursuivent leur bon championnat et se sont imposés sur le score de 2-0 face au Montpellier Hérault. De leur côté, l’AS Monaco et le LOSC se sont quittés sur un match nul (2-2). L’ASM se classe à la 8e position, à 18 points du PSG. Le champion de France en titre se retrouve dans la seconde partie du classement (12e), avec quatre unités d’avance sur le barragiste, Clermont. Dauphin du PSG avant cette journée, le RC Lens a chuté à la 4e place après sa large défaite face à Brest (0-4). L’évènement de cette 14e journée a été le report du match entre l’OL et l’OM en raison d’un jet de bouteille sur Dimitri Payet.

Avec trois nouveaux buts marqués, le PSG possède toujours la meilleure attaque du championnat avec 32 réalisations, devant le RC Lens (25), l’OGC Nice (25) et le RC Strasbourg (25). Avec 14 buts encaissés, le PSG se situe derrière l’OGC Nice (11), le Stade Rennais (12) et l’OM (12).

Les résultats de la 14e journée de Ligue 1

AS Monaco / LOSC (2-2)

PSG / FC Nantes (3-1)

Rennes / Montpellier (2-0)

Brest / RC Lens (4-0)

Angers SCO / Lorient (1-0)

FC Metz / Bordeaux (3-3)

Strasbourg / Reims (1-1)

Troyes / ASSE (0-1)

Clermont / OGC Nice (1-2)

OL / OM (reporté)

Classement L1