Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 14 novembre 2021. La prestation XXL de Kylian Mbappé face au Kazakhstan (8-0) avec un quadruplé et une passe décisive, les notes reçues par l’attaquant des Rouge & Bleu, les Parisiennes défient l’OL dans une ambiance pesante et Leo Messi attendu comme titulaire face au Brésil.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la qualification des Bleus pour le Mondial 2022 face à une très faible équipe du Kazakhstan. Dans un Parc des Princes qui a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, les joueurs de Didier Deschamps « ont multiplié les séquences brillantes » avec un Kylian Mbappé qui « avance toujours plus vite vers un destin dont lui seul connaît l’horizon. » Le joueur du PSG a reçu une très belle ovation lors de sa sortie en fin de match. Avec son deuxième quadruplé dans sa carrière, le premier en Equipe de France, l’attaquant de 22 ans a vu son nom être scandé « cinq fois dans les coursives d’un Parc des Princes émerveillé par une prestation de folie. » Et pour cause, depuis 1958 et Just Fontaine, il est le premier joueur français qui réalise un quadruplé avec le maillot des Bleus. Son but de la tête a notamment marqué les esprits « Hier, j’ai marqué de la tête à l’entraînement et on criait à la chance. J’ai beaucoup progressé. Ça commence à ressembler à ce que je recherche », a déclaré l’attaquant du PSG en fin de match.

La note de Kylian Mbappé 9/10 (Le Parisien) : « Dans son jardin, le Parisien s’est amusé comme un petit fou. pour le plus grand plaisir de ses jeunes (et moins jeunes) admirateurs. Il a été de tous les bons coups, et diablement efficace, s’offrant son premier quadruplé en Bleu et une passe décisive pour Benzema. Du grand art. »

Le Parisien évoque également le choc de la D1 Arkema entre l’OL et le PSG ce dimanche soir (21h sur Canal Plus). Les Parisiennes ont pris l’avion ce samedi sans Kheira Hamraoui et Aminata Diallo. Bien que soulagée de ressortir libre après une garde à vue de plus de 35 heures, la milieu parisienne « reste marquée par sa semaine et regardera donc le match à Paris. » À égalité de points avec les Lyonnaises en tête du classement (21 unités), les Féminines du PSG voudront faire un résultat, ce qui aiderait « à adoucir leurs pensées après plusieurs jours passés en tête de la rubrique faits divers. » Les championnes de France restent notamment invaincues lors de leurs deux derniers déplacements à Lyon.

Sans surprise, L’Equipe fait sa Une sur la prestation de Kylian Mbappé avec l’Equipe de France en titrant « Kylian Airways. » À seulement 22 ans et 10 mois, l’attaquant du PSG « est encore un peu plus entré dans l’histoire du football français » avec son quadruplé face au Kazakhstan (8-0), une première depuis Juste Fontaine en 1958. Il comptabilise ainsi 23 buts en 52 sélections. Au même âge, « Lionel Messi comptait 45 sélections avec l’Argentine pour 13 buts et Cristiano Ronaldo avait cumulé 51 capes avec le Portugal pour 20 réalisations. » Si Karim Benzema (35 buts) et Antoine Griezmann (42 buts) – buteurs face aux Kazakhstanais – sont également entrés dans l’histoire en devenant respectivement le cinquième et troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Kylian Mbappé « ne devrait pas tarder à balayer tous ces chiffres à ce rythme-là. » Dans son jardin, l’attaquant du PSG est resté sur la lignée de ses dernières prestations en Ligue des Nations. Avec ce succès, la France participera pour la septième fois d’affilée à la Coupe du monde et défendra ainsi son titre au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

La note de Kylian Mbappé 10/10 (L’Equipe) : « Un match exceptionnel où il a tout réussi avec son quadruplé historique. Deux reprises du pied droit sur des caviars de Theo Hernandez (6e) et de son complice du soir Coman (12e). Le Parisien est dans le timing parfait pour son troisième but de la tête sur un centre du piston droit munichois (32e). Il se mue en passeur décisif en 2e période pour régaler Benzema (59e). Déjà tout près du quadruplé sur un centre-tir (65e), il inscrit sa quatrième réalisation (87e) »

Le quotidien francilien évoque également l’hommage du Parc des Princes aux 131 victimes de l’attentat du 13 novembre à Paris et le spectacle offert par les hommes de Didier Deschamps. Huit ans après une large victoire face à l’Australie (6-0), « l’exigeant public parisien a eu droit à une nouvelle démonstration » avec en prime un quadruplé de Mbappé et une qualification pour le Mondial 2022. Et les plus de 45.000 spectateurs présents « ont bien communié avec leur équipe qui s’est offerte un tour d’honneur au coup de sifflet final. » De son côté, Kylian Mbappé « recueillait tous les suffrages, ce qui tranchait avec les sifflets entendus avant la rencontre à l’égard du Marseillais Mattéo Guendouzi. » En tribune, les Irrésistibles français ont également déployé une banderole pour les victimes des attentas de Paris : « À nos 131 étoiles du 13 novembre » avec un stade qui s’illuminait grâce aux téléphones.

L’Equipe revient sur le cas Leo Messi. Entré en cours de jeu face à l’Uruguay, l’attaquant du PSG est « attendu comme titulaire par tout un pays » pour affronter le Brésil ce mercredi. Après avoir repris le chemin de l’entraînement hier, l’Argentine de Lionel Scaloni entend bien titulariser l’attaquant de 34 ans pour le choc face à la Seleção brasileira. En effet en cas de victoire, l’Albiceleste se rapprocherait encore plus sa qualification pour le Mondial au Qatar, avec « quinze points d’avance sur la Colombie, cinquième et barragiste pour le moment. »

Enfin, le quotidien sportif évoque le choc entre les Féminines du PSG et l’OL au Groupama Stadium dans une ambiance particulière, suite à l’agression sur Kheira Hamraoui et la garde à vue pour plusieurs heures d’Aminata Diallo, qui est sortie libre jeudi sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle. Face à l’ampleur de cette affaire, les dirigeants parisiens avaient demandé le report de ce match dès vendredi, « notamment parce que Katoto et Geyoro, avaient été entendues pour la deuxième fois par la police ce jour-là, selon nos informations », rapporte L’Equipe. Une requête rejetée par la FFF et qui a surpris Leonardo, le directeur sportif parisien. « C’est un manque de sensibilité. On ne comprend pas. » De son côté, Aminata Diallo aurait voulu rejouer rapidement pour évacuer ce traumatisme, « mais le club souhaite la préserver après cette épreuve. »