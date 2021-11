Cette semaine, la section féminine du PSG a connu un véritable tremblement de terre suite à l’agression de Keira Hamraoui et à la mise en garde-à-vue de sa coéquipière Aminata Diallo. Depuis, cette dernière a été lavée de tous soupçons. Une affaire qui a, logiquement, secoué le club parisien ainsi que ses joueuses. C’est pour cela que la direction rouge et bleu avait demandé le report du choc de D1 Arkema de ce dimanche du côté de l’Olympique Lyonnais.

Une requête qui a été repoussée par la FFF, ce que ne comprend pas Leonardo. Le directeur sportif parisien a, en effet, exprimé son incompréhension face à ce non-report auprès de L’Equipe : « Nous sommes étonnés et déçus que la fédération ait rejetée par deux fois notre demande de report, a-t-il expliqué. On avait tous les arguments pour obtenir le report, compte tenu de ce qu’il s’est passé. C’est un manque de sensibilité, on ne comprend pas«