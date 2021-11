Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 11 novembre 2021. L’affaire Diallo – Hamraoui et l’interrogation au sein du club de la capitale. Les dernières nouvelles sur Julian Draxler et le renouvellement du sponsor Uber Eats avec la Ligue 1.

L’Équipe revient longuement sur cette sombre affaire de l’agression de Kheira Hamraoui et la garde à vue d’Aminata Diallo avec de nouvelles révélations. Rappelons dans un premier temps que la milieu de terrain a été frappée à coups de barre de fer sur les jambes par un mystérieux agresseur, dans la soirée de jeudi dernier, à Chatou (Yvelines).

Mercredi soir, la procureure de la République de Versailles, Maryvonne Caillibotte a indiqué que l’audition d’Aminata Diallo était prolongée de vingt-quatre heures. La joueuse pourrait donc être entendue jusqu’à vendredi matin. Diallo de son côté a été « auditionnée à quatre reprises, avant de nier son implication dans les faits reprochés. » La procureure de Versailles a également indiqué « qu’une seconde garde à vue était en cours, mercredi. Il s’agirait de celle d’un homme de 34 ans », incarcéré à la prison de Lyon-Corbas (Rhône) pour des faits de racket et d’actes de torture et de barbarie. Ce fameux suspect serait aussi « soupçonné d’avoir contacté par téléphone, de manière anonyme, quatre joueuses du PSG avant de livrer des informations sur la vie privée de la victime. Les joueuses contactées seraient Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui et Aminata Diallo. Reste à soulever la question du mystérieux auteur se serait fait passer pour « un homme marié » prétendant avoir entretenu une relation intime avec Hamraoui, pendant trois ans, alors qu’elle évoluait au FC Barcelone. Il aurait notamment précisé avoir vu sa « vie brisée » par cette relation, avant d’émettre la volonté de se venger.

Depuis son retour, Hamraoui aurait « cristallisé quelques rancoeurs en ayant des différends avec plusieurs coéquipières. »

Sur le site internet du média sportif, il est expliqué qu’en interne on a demandé aux joueuses (certaines bénéficient d’une protection) et au staff de ne pas s’exprimer.

L’Équipe fait un focus sur la relation entre les deux joueuses et informe que les deux femmes sont en effet amies depuis de nombreuses années même si elles possèdent toutes les deux « un fort caractère. « Cette saison, elles évoluent pour la première fois dans le même club. L’occasion de vivre une belle aventure ensemble à Paris, où elles se retrouvent toutefois en concurrence au milieu. (…) Diallo et Hamraoui font partie d’une bande de copines qui évoluent, ou ont récemment évolué, en équipe de France. » De quoi être troublé par cette situation…

La plate-forme de livraisons de repas Uber Eats s’est engagée pour être le sponsor Ligue 1 jusqu’en 2024. Un accord plutôt efficace selon Bastien Pahus, son DG France qui met en avant l’arrivée de Messi en Ligue 1. « Messi ? On discutait avec la Ligue avant l’annonce de son arrivée. Cet élément n’a pas radicalement changé la donne. Mais tout ce qui contribue à l’attractivité du Championnat est évidemment une bonne nouvelle pour nous. Disons que Messi a été un bonus. »

Sans surprise, Le Parisien aborde aussi longuement ce sujet glauque et explique que le PSG « vit, bien malgré lui, l’un des épisodes les plus surréalistes de l’histoire du sport professionnel dont la conclusion reste encore à déterminer. » Le journal précise que la joueuse après cet incident était « traumatisée physiquement et mentalement », a observé plusieurs jours de repos, ne s’entraîne plus avec ses coéquipières et a dû déclarer forfait pour la réception du Real Madrid, mardi soir, en Ligue des champions (4-0). Par ailleurs des joueuses de l’effectif, dont Kheira Hamraoui avaient reçu des menaces de mort les jours précédant l’agression. Le quotidien local écrit qu’Aminata Diallo « nie toute implication dans l’agression de sa coéquipière. Selon un proche de l’enquête, la piste de la rivalité sportive est notamment explorée. » Le chemin empruntée par la joueuse est jugée comme « suspect » par la police tout comme certains proches de son entourage.

Les membres de l’effectif Rouge & Bleu sont « sidérées » par cette situation. Didier Ollé-Nicolle a essayé de mobiliser ses troupes en leur déclarant : « Ce n’est pas un moment facile, mais nous devons rester concentrés car nous avons un match hyper important ce dimanche » contre Lyon Mais « pendant et avant la séance d’entraînement, toutes les conversations tournaient autour de cette sombre affaire. Et ce sont des joueuses encore abasourdies qui ont déjeuné ensemble avant de se quitter en début d’après-midi » explique Le Parisien.

Blessé à la cuisse, Julian Draxler est rentré à la maison pour se soigner. Comme l’explique le média francilien, le PSG doit réaliser un point médical précis sur la gravité exacte de cette douleur musculaire. Mais « en ne tenant compte que de la phrase de Hansi Flick, il est probable que le numéro 23 parisien soit forfait pour les trois prochains matchs du PSG contre Nantes (le 20 novembre), Manchester City (le 24) et Sant-Etienne (le 28). »