Direction le Final Four pour le PSG Handball

Le PSG Handball retrouvait les terrains après une pause de dix jours de pause et affrontait Toulouse à l’extérieur dans le cadre des 1/4 de finales de la Coupe de la Ligue (où il est le triple tenant du titre). Les Parisiens ont clairement pour ambition de tout gagner, et ils l’ont fait savoir ce mercredi soir.

Les Rouge & Bleu ont démarré la rencontre de la meilleure des manières. Entre des attaques efficaces et un Yann Genty décisif dans les buts, le PSG mène rapidement et prend sept points d’avance (4-11 au bout de 15 minutes). Les Parisiens mènent de dix points à la mi-temps et font preuve de sérieux (10-20). Entré à la mi-temps, Vincent Gerard fait aussi des merveilles dans les cages parisiennes et permet à ses coéquipiers de creuser encore un peu plus l’écart en étant à +11. Jusqu’au coup de sifflet final, les Parisiens n’auront pas tremblé une seule seconde et continueront leur festival de chaque côté du terrain pour finalement terminer la partie avec une avance de 14 buts (25-39). Rendez-vous aux Arènes de Metz les 18 et 19 décembre prochain pour le Final 4 et les adversaires seront Chambery, Nantes et Montpellier.