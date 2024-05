Revue de Presse PSG : LdC, Dortmund, élimination, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 8 mai 2024. Le PSG éliminé de la Ligue des champions après une nouvelle défaite face au Borussia Dortmund (0-1), les Parisiens n’ont pas été à la hauteur de l’évènement, Kylian Mbappé a manqué sa dernière soirée européenne avec les Rouge & Bleu, l’histoire contrariée de Mbappé en Ligue des champions…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’élimination du PSG en demi-finales de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Déjà battus 1-0 au match aller, les joueurs de Luis Enrique se sont inclinés sur le même score ce mardi au Parc des Princes, après avoir touché à quatre reprises les montants. Les Parisiens ratent donc la marche juste avant la finale de la compétition et ne se sont pas montrés à la hauteur de l’évènement. « Cela ne peut toujours être la faute à pas de chance, non plus. Il aurait sans doute fallu que les Parisiens ne se contentent pas de jouer une seule période sur quatre – la seconde à Dortmund -, pour nourrir leurs rêves européens. » Il aurait peut-être également fallu un peu plus d’ambition dans le jeu. À l’exception de Vitinha, personne n’a semblé prendre la mesure d’un tel évènement. « Le tout-Paris attendait peut-être un peu trop de cette équipe, en définitive, aveuglé par ses qualifications contre une Real Sociedad déclinante (2-0, 2-1) puis un Barça en petite forme en plus d’être réduit trop vite à dix lors de la seconde manche (2-3, 4-1), et oubliant un peu trop vite que son équipe n’avait remporté que deux matches en phase de groupes », constate L’E. L’optimisme présent avant cette demi-finale retour peut aussi montrer un manque d’humilité. « À l’arrivée, Paris était peut-être un peu trop tendre pour prétendre à mieux. Il avait pourtant une occasion en or de se rapprocher des étoiles qui ne se représentera pas tous les ans », en échappant au Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich avant la finale.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la mauvaise prestation de Kylian Mbappé. Pour son dernier match européen avec le PSG au Parc des Princes, le numéro 7 des Rouge & Bleu est complètement passé à côté de l’évènement. En sept ans chez les Rouge & Bleu, l’international français n’aura donc jamais brandi la coupe aux grandes oreilles avec son club. « Le futur Madrilène percevra sans doute, dans quelques années, cette dernière soirée européenne au Parc comme un cauchemar. La fin de son histoire avec Paris. La fin de son rêve de conquête européenne avec le club de la capitale. Et bien plus que cela. La fin, sans doute et à moins d’un Euro éblouissant, de sa quête cette année du Ballon d’Or. » Ses huit buts dans la compétition apparaissent aujourd’hui comme un trompe-l’oeil, car c’est dans ce type de match que l’attaquant de 25 ans était le plus attendu. Et comme au Signal Iduna Park il y a une semaine, le capitaine des Bleus n’a pas été capable d’endosser le costume de sauveur.

En ce printemps 2024, Kylian Mbappé semble avoir perdu son agilité, sa sensibilité technique et ses repères devant les buts. « Comme si, au fil des mois, Mbappé avait oublié ce qui en fait un joueur si spécial. » À l’aller, il avait tenté de jouer dans un rôle de « playmaker », sans demander le ballon dans la profondeur. Hier soir, placé dans un rôle d’attaquant sur le côté gauche, le champion du Monde 2018 n’a jamais incarné une menace pour la défense du BVB. « Le vrai problème, c’est que ce type de prestation inaboutie dans le jeu a presque été la norme de Mbappé ces derniers mois. Mais le Parisien parvenait (tout le temps, et son nombre total de buts exceptionnel cette saison, 43, en témoigne) à les masquer par une efficacité rare », constate L’E.

Enfin, L’Equipe pointe du doigt les difficultés du PSG dans le domaine aérien. Les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois encaissé un but sur coup de pied arrêté, par l’intermédiaire de Mats Hummels. Depuis le début de la compétition, les joueurs de Luis Enrique ont encaissé sept buts dans le domaine aérien. Personne n’a fait pire, soit juste derrière le Real Madrid (6). « Le PSG a par ailleurs encaissé deux de ses quatre derniers buts dans la compétition sur corner, soit autant que lors des vingt précédents. » Après un corner bêtement concédé par Marquinhos, Lucas Beraldo s’est fait manger dans le duel par Mats Hummels, tandis que Gianluigi Donnarumma est incapable de s’imposer dans ses six mètres. « Luis Enrique et son staff avaient bien ciblé ces problèmes, depuis longtemps même. Mais ils ont jugé que l’équipe devait jouer principalement sur ses points forts et essayer d’avoir le moins de duels aériens défensifs à disputer. Le plan n’a pas fonctionné. » Chaque centre des Allemands pouvait se convertir en situation de but. Au niveau offensif, le PSG fait aussi peine à voir dans le domaine aérien. La majorité de ses coups de pied offensifs ont été tirés à deux afin d’essayer de contourner le bloc adverse. Les Parisiens ont fait 41 centres mardi et ont eu 12 corners. L’entrée de Lee Kang-In en seconde période a fait du bien dans ce domaine. Le Sud-Coréen a apporté sa qualité. Mais, « c’est trop peu face à un bloc adverse très bas par moments. Dortmund avait clairement décidé de pousser Paris sur ses points faibles. Paris n’a jamais réussi à les transformer en force. »

De son côté, Le Parisien consacre aussi Sa Une à cette élimination du PSG face au Borussia Dortmund en demi-finales de Ligue des champions. Dans cette double confrontation, les Rouge & Bleu n’ont jamais réussi à marquer en 180 minutes, en touchant à six reprises les montants. « Compte tenu des équilibres en vigueur, des budgets et de la masse salariale de chaque côté, le terme de fiasco n’est pas trop méchant pour caractériser cette élimination. » Et comme en Allemagne il y a une semaine, le club parisien a donné l’impression de ne pas disputer une demi-finale de Ligue des champions. Les joueurs de Luis Enrique ont mis un rythme trop lent pour espérer réellement mettre à mal cette formation du BVB en bloc bas. Si le PSG a montré un autre visage après la pause, il a été trop maladroit dans le dernier geste pour espérer un meilleur résultat. Pourtant, toutes les planètes semblaient être alignées avec un tirage au sort favorable depuis les huitièmes de finale. Mais, « le club de la capitale s’est laissé endormir et n’a pas pu changer cette suffisance avec laquelle il s’est présenté lors des deux manches. Il n’est jamais entré dans cette demi-finale et Dortmund n’a pas eu à puiser beaucoup au fond de lui-même. »

Après la rencontre, Kylian Mbappé s’est présenté en zone mixte afin de commenter l’élimination du PSG dans cette demi-finale de Ligue des champions. « Y a-t-il de la frustration ? oui et non. On doit marquer. On doit marquer, on a les opportunités pour marquer, quand tu ne le fais pas, quand tu n’es pas efficace dans les deux surfaces c’est difficile d’espérer aller au tour d’après. Maintenant, tout n’est pas à jeter. C’est sûr que cette équipe a donné beaucoup, elle a essayé de rendre fiers tous les gens qui étaient là, maintenant ça n’a pas suffi. Il va falloir s’appuyer sur ce qui a marché, voir ce qui n’a pas marché et continuer à travailler parce qu’on a toujours une finale et il ne faut pas que la saison s’arrête parce que la Coupe de France c’est aussi une compétition importante », a déclaré le numéro 7 des Rouge & Bleu, avant d’être questionné sur sa performance individuelle : « J’ai essayé d’aider mon équipe du mieux que je pouvais. Ce n’était pas suffisant. Quand on parle d’efficacité dans les surfaces, je pense que je suis le premier visé. Je suis le gars qui doit marquer des buts, qui doit être décisif. Quand ça se passe, je suis ici et je prends toute la lumière. Quand ça ne marche pas, il faut prendre toute l’ombre aussi. Il n’y a pas de problèmes avec ça, je pense que le premier qui devait marquer ce soir, c’est moi. C’est la vie, il faut se remettre de ça, continuer à travailler que ça soit moi ou l’équipe et essayer de gagner cette Coupe de France car c’est un évènement important. »

Le quotidien francilien retrace les sept années de Kylian Mbappé au PSG en Ligue des champions. En sept ans, l’international français n’aura disputé qu’une seule finale et n’a pas atteint son rêve de soulever la coupe avec son club. Ce mardi, l’attaquant de 25 ans n’a pas pesé face à une défense bien organisée du BVB. Sa dernière campagne laissera un goût d’inachevé et un sentiment d’amertume. Si le capitaine des Bleus affiche un bon bilan statistiques (73 matches de Ligue des champions et 48 buts inscrits), cela masque surtout sept années de déception sur la scène européenne. « Depuis son arrivée dans la capitale en 2017 auréolée d’une demi-finale disputée avec l’AS Monaco, les peines auront assurément été plus marquantes que les moments de liesse. » Impuissant face au Real Madrid en 2018, Kylian Mbappé aurait dû être plus puissant l’année d’après face à Manchester United. Mais au final, l’élimination face aux Red Devils est inscrit dans le livre noir de l’histoire récente du PSG. Après une victoire 0-2 à Old Trafford, les Parisiens ont sombré au Parc des Princes (1-3).

Par la suite, dans une année Covid, le PSG a réussi à se hisser en finale de Ligue des champions en 2020. Longtemps incertain pour le Final 8, en raison d’une blessure à la cheville, Kylian Mbappé a finalement pu participer aux rencontres face à l’Atalanta Bergame (entrée en cours de jeu), le RB Leipzig et le Bayern Munich. Mais il n’a pas marqué le moindre but. En 2021, le numéro 7 du PSG s’était montré performant avec un triplé au Camp Nou face au FC Barcelone et un doublé à l’Allianz Arena contre le Bayern Munich. Mais, les Rouge & Bleu sont tombés aux portes de la finale face à un Manchester City au collectif mieux huilé. En 2022, Kylian Mbappé marquera au match aller et retour contre le Real Madrid avant que le PSG laisse filer la qualification sur un triplé de Karim Benzema en l’espace d’un quart d’heure. « Un terrible coup de massue pour le joueur et ses partenaires, bien plus violent en réalité que celui de l’année suivante face au Bayern, de nouveau en 8es, où Paris n’aura existé, ni à l’aller, ni au retour », conclut LP.