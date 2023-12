Revue de presse PSG : Le Havre, Ugarte, Asensio…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 3 décembre 2023. Le match du PSG contre Le Havre, la méforme de Manuel Ugarte, Marco Asensio vraie solution en attaque et au milieu…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le match du PSG contre Le Havre ce dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot). Après le nul au Parc des Princes contre Newcastle en Ligue des champions (1-1), les Parisiens voudront retrouver le goût de la victoire sur la pelouse du promu, pour prendre une avance de quatre points sur Nice, qui a perdu pour la première fois de la saison contre Nantes hier soir (1-0). « Cinq jours après un nul miraculeux contre Newcastle (1-1) — dans le timing et le dénouement, pas dans le contenu —, les Normands vont peut-être encaisser tout ce que les Anglais ont repoussé grâce à leur talent ou que les Parisiens ont raté à cause de leur médiocrité du soir et peut-être d’un peu plus. » Sans Kylian Mbappé, l’attaque du PSG a du mal à faire trembler les filets, même si Luis Enrique a tempéré en conférence de presse. « Il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué dans notre équipe. On ne dépend pas de Mbappé. Enfin, on dépend de Kylian Mbappé mais qui ne dépend pas de Mbappé ? Mais Vitinha, Ramos, Kolo, Asensio ont marqué des buts, Ousmane va marquer des buts. Si on enlève Kylian Mbappé, évidemment, les autres joueurs ne marqueront pas 17 buts, mais peut-être que chaque joueur marquera 5 buts. Cela ne me préoccupe pas mais évidemment qu’on travaille devant le but.«

Le Parisien indique que le coach du PSG, « qui aime changer de composition d’un match à l’autre, sans doute pour des raisons aussi bien tactiques que sociales afin d’avoir la paix de son vestiaire, ce qui est toujours le cas, pourrait bien profiter de ce déplacement pour relancer Marco Asensio« , même s’il pourrait donner une nouvelle chance à Gonçalo Ramos, avance le quotidien francilien. « Pour le coach, les réponses aux corrections nécessaires relèvent de la tactique, toujours. Jamais d’une question d’hommes. Si sa formation défend mal, c’est un problème de compacité. Si elle ne marque pas assez, c’est de la maladresse, pas un mal né de la préparation des actions« , conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien fait également un focus sur Manuel Ugarte. Très performant à son arrivée au PSG, le milieu de terrain uruguayen est un peu plus dans le dur ces dernières semaines. Avec 92% de passes réussies en moyenne depuis le début de la saison, 53 joueurs taclés (47% de réussis), 13 interceptions, il fait partie des joueurs les plus précieux du bloc défensif. « Mais son activité et son rayonnement ne sont plus les mêmes« , note Le Parisien. Ce dernier rappelle que l’ancien du Sporting a été vu à la peine en Ligue des champions, notamment lors de la double confrontation contre Newcastle et à San Siro contre l’AC Milan. Le quotidien régional estime que Manuel Ugarte a également souffert en raison de l’absence de son compère au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, avec qui « la complicité scintille comme une évidence. Difficile de croire qu’il n’est pas orphelin de ce compère qui opérait un gros travail dans le pressing haut et dans ce rôle de premier harceleur qui ne sont pas le registre de Fabian Ruiz ou Vitinha. » Le Parisien indique aussi que le milieu de terrain (22 ans) doit digérer son nouveau statut en sélection. Contrairement à la saison dernière, il multiplie les allers-retours en Amérique du Sud avec cinq titularisations lors des trois derniers rassemblements de l’Uruguay. Dans son entourage, on explique que le fait qu’il ne jouera pas en sélection avant mars va permettre aux supporters parisiens de retrouver le Manuel Ugarte du début de saison. « voire mieux, Plus qu’un vœu, un objectif.«

De son côté, l’Equipe fait un focus sur Marco Asensio. Absent depuis deux mois, l’Espagnol a retrouvé les terrains contre Newcastle mardi soir. Un retour précieux pour Luis Enrique mais également dans la concurrence en attaque et au milieu de terrain. Arrivé libre du Real Madrid, Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique n’ont pas souhaité laisser filer cette opportunité, lui qui sortait de sa meilleure saison en carrière avec le club madrilène (12 buts et 8 passes décisives). Le numéro 11 du PSG « a quelques arguments pour augmenter son temps de jeu au poste de numéro 9 dans les prochaines semaines, avance le quotidien sportif. Avant sa blessure, lors de ses deux titularisations dans cette position (Lens et Lyon), Asensio a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. » L’Equipe estime qu’Asensio a l’avantage d’apprécier les consignes de son entraîneur. « Il redescend plus souvent demander le ballon pour participer au jeu. » Luis Enrique connaît très bien Marco Asensio, lui qui lui a offert 16 sélections avec la Roja. Et lors de ces rencontres, il a joué tous les postes offensifs (attaquant, ailier, milieu offensif axial). « Luis Enrique souhaite utiliser au maximum la polyvalence de son joueur. Il ne sera pas impossible de le voir au cœur du jeu, dans une position similaire à celle de Vitinha ou Lee Kang-in« , conclut l’Equipe.