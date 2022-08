Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale en ce jeudi 25 août. Un gros point sur les départs et les arrivées à une semaine de la fin du mercato, le tirage au sort de la Ligue des champions, l’image du PSG à l’échelle européenne et sa force sur les réseaux sociaux, ainsi que le beau défi relevé par la jeune supportrice Camille.

L’EQUIPE ouvre son édition de jeudi sur un gros point concernant le mercato du PSG dans le sens des arrivées en abordant chacune des pistes annoncées du club de la capitale. Christophe Galtier espère toujours trois renforts, mais il sait qu’il s’expose au risée de ne pas être totalement entendu dans la mesure où le club n e veut pas surpayer et qu’il est limité par le fair-play financier, sans compter le fait que des clubs n’existent pas à demander plus à Paris qu’aux autres.

Tout d’abord, le dossier Bernardo Silva. Selon les inflations publiées par L’EQUIPE, le PSG a proposé une offre de 70 M€ au cours des derniers jours. Seulement voilà, cette offre n’aurait pas fait vaciller Manchester City, qui a estimé par la voix de son directeur exécutif que le dossier s’ouvrait un peu tardivement au moment de parler de l’intérêt du FC Barcelone pour le joueur. Le Portugais, lui, aurait affirmé à Paris que le challenge l’intéresse, mais il n’ira pas au bras de fer pour être libéré de ses trois dernières années de contrat et respectera la décision de ses dirigeants, bien que son entourage ne ferme aucune porte en l’état.

Un espoir existe toujours donc, au contraire du dossier Marcus Rashford. L’EQUIPE indique effectivement que ce dossier a peu de chances d’aboutir parce que Manchester United a d’emblée indiqué ne pas vouloir vendre son joueur. De surcroit, les bonnes performances de l’international anglais au cours des derniers matchs ont conforté ce statut. Enfin, même si des intermédiaires tenteraient de maintenir la piste, le prix du joueur serait très élevé à deux ans de la fin de son contrat, ce qui constitue donc un frein supplémentaire dans ce dossier qui ne devrait pas aboutir selon toute vraisemblance.

L’EQUIPE fait également le point sur un dossier bien connu depuis plus de deux mois, à savoir le cas de Milan Skriniar. Selon le média français, le PSG n’a pas encore renoncé à l’idée de le recruter après avoir vu deux de ses offres être repoussées (50 M€ + un joueur, 55 M€ + un joueur). Selon L’EQUIPE, une nouvelle offre de 60 M€ + un joueur pourrait tomber dans les prochains jours, mais elle n’aura alors que peu de chances d’aboutir d’après un proche du dossier, Nasser Al-Khelaïfi s’étant quelque peu brouillé avec l’Inter en les menaçant d’une arrivée libre de Milan Skriniar à Paris dans un an alors que le club italien souhaite prolonger son joueur. En conséquence, L’EQUIPE n’écarte pas l’hypothèse que Paris se retourne sur une autre cible, par exemple Axel Disasi, le défenseur de l’AS Monaco âgé de 24 ans faisant aussi partie de la short-list parisienne.

Enfin, dans le sens des arrivées, L’EQUIPE s’attarde sur le dossier Fabian Ruiz. Le joueur a déjà un accord avec le PSG, mais le média français indique bien que le joueur doit prendre son mal en patience car « Naples n’entend pas le lâcher sans une offre séduisante », offre séduisante qui tarde à tomber et qui conduit donc à l’immobilisme actuel dans le dossier.

Après un gros point sur les arrivées, L’EQUIPE s’attarde ensuite sur la question des départs en rappelant dans un premier temps qu’Ander Herrera va quitter le PSG pour rejoindre l’Athletic Club – l’incertitude demeure sur une résiliation de contrat ou un prêt avec option d’achat même si la deuxième option serait celle privilégiée. Son salaire y sera plus bas qu’à Paris mais il pourra évoluer.

Pour Mauro Icardi, L’EQUIPE indique que Galatasaray a formulé une offre de prêt au PSG, et ce alors que le Séville FC est aussi intéressé. Luis Campos discute actuellement avec le club turc, notamment sur la présence d’une option d’achat. De son côté, le joueur « a validé, sur le principe, l’idée de rejoindre la Turquie, à condition de ne pas trop rogner sur son salaire (plus de 9 M€ par an) ».

Autre dossier de départ, celui de Leandro Paredes. L’EQUIPE indique que si tout semble réglé entre la Juventus et le joueur qui a déjà échangé avec Massimiliano Allegri, le club italien n’a formulé aucune offre officielle au PSG. Le joueur est donc dans l’incertitude alors qu’il « se murmure, en Italie, que la Vieille dame pourrait formuler une offre de prêt avec option d’achat le 1er septembre ».

Pour Layvin Kurzawa, la piste Fulham semble se préciser et est même qualifiée d’option la plus concrète. Le club anglais veut formuler une offre et voudrait négocier un transfert en priorité, « ce qui arrange le PSG ». De son côté, et c’est une grande nouvelle, le joueur serait intéressé par le projet de l’écurie de Premier League selon L’EQUIPE.

Deux derniers dossiers sont abordés par L’EQUIPE. Le premier, c’est celui de Rafinha, pour lequel Trabzonspor « vient tout juste de démarrer des discussions avec l’entourage du milieu brésilien ». Le second est le dossier Keylor Navas, d’accord pour rejoindre Naples mais qui attend toujours que le PSG et le club italien trouvent un terrain d’entente quant à ses modalités de départ. Aucune évolution n’aurait eu lieu au cours des dernières heures. Le joueur a donc repris l’entraînement « avec comme seule perspective, pour le moment, de s’installer sur le banc contre Monaco dimanche soir ».

Autre sujet dans L’EQUIPE du jour : le tirage de la Ligue des champions qui aura lieu ce jeudi à 18h. Dans un tableau, le média français indique quel serait le tirage le plus abordable pour le PSG : le Séville FC, le Chakhtar Donetsk et le Maccabi Haïfa. Le moins abordable selon L’EQUIPE : Liverpool, l’Inter et les Glasgow Rangers. En outre, le quotidien français indique que l’élimination de l’AS Monaco rend service financièrement au PSG et à l’OM, les deux seuls représentants français en Ligue des champions. « Hors primes de performances, le marketpool se répartit à 55% pour le PSG et 45% pour l’OM », alors que la répartition aurait été de 45%, 35% et 20% si les Monégasques s’étaient qualifiés.

En ce jour de tirage au sort de la Ligue des champions, Le Parisien se concentre dans un long article sur l’image du club de la capitale à travers l’Europe. Pour le quotidien régional francilien, c’est l’occasion de récolter des points de vue sur l’image du club en Espagne et en Italie. « Le PSG est évidemment vu comme une grande équipe, mais surtout comme une agglomération de stars qu’une vraie équipe, au sens collectif. Sportivement, bien sûr que c’est une équipe crainte. Messi, Mbappé, Neymar, Verratti, Marquinhos, Ramos… C’est l’une des meilleures équipes du monde ! », explique ainsi Andrés Onrubia, correspondant du quotidien madrilène AS.

En Italie, le PSG suscite également de l’attention, comme en témoignent les propos l’attaquant français de l’Hellas Vérone Thomas Henry : « Dans l’hôtel, avant les matchs, entre nous, on regarde et on débriefe beaucoup de matchs. Le 7-1, la combinaison sur le premier but, ça a fait beaucoup parler. Depuis dix ans, le PSG s’est fait une place dans le paysage européen et peut se comparer aux géants du football italien comme la Juve ou le Milan, et ça ce n’est pas rien ».

Une image forte donc, bien aidée par la grande force du PSG en matière de communication sur les réseaux sociaux, quelque chose de « crucial » selon Antonio Di Cianni, Head of Football Economics chez Football Benchmark. Depuis 2019, le PSG a plus que doublé son nombre d’abonnés sur les différentes plateformes grâce à son développement hors terrain. « C’est quelque chose d’important et qui se lit au même titre que les aspects sportifs, commerciaux, etc. », explique Antonio Di Cianni.

Un fait marquant : le PSG est le club le plus suivi sur TikTok, le réseau le plus prisé par les jeunes. Au global, l’impact de l’arrivée de Leo Messi s’est fortement fait ressentir, avec 24 millions de followers gagné entre le 1er aout et le 1er septembre 2021. Ce faisant, « Paris a pris plus de poids sur les réseaux que des clubs comme Chelsea, la Juventus, Liverpool, le Bayern ou Arsenal », écrit Le Parisien, tout en resserrant l’écart avec Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United.

En ce jour de tirage, Le Parisien affirme également que Paris devrait être épargné, malgré les chances de prendre un cador du chapeau 2. Pour le reste, le PSG n’a que peu de choses à craindre selon le média régional, même si cette phase de poules ne sera pas le juge de paix pour le club de la capitale qui figure naturellement parmi les favoris. « La vérité d’août est rarement celle du printemps, alors on se gardera bien d’aller plus loin dans les pronostics », écrit le média régional.

Enfin, des dossiers mercato sont abordés par Le Parisien ce jeudi. Le premier concerne Danilo Pereira qui, sauf retournement de situation, restera au PSG cette saison pour une troisième année dans la capitale française. D’abord intégré dans la liste des éléments indésirables bien que n’ayant jamais intégré le loft, l’international portugais a finalement été retiré du marché sur demande de Christophe Galtier. Le Français et son staff apprécieraient en effet le profil et la polyvalence du joueur. Loué pour son état d’esprit exemplaire, il offrira donc au staff une palette tactique plus large pour solidifier l’équipe, même si son maintien ne veut pas dire que Paris ne cherche pas à se renforcer au milieu d’ici la fin de ce mercato.

Autre dossier abordé, celui d’Abdou Diallo. Le Parisien indique que l’international sénégalais est toujours désireux de quitter le PSG. Quand bien même il s’entraîne très sérieusement, le joueur veut avoir des minutes en vue de la Coupe du monde et ne souhaite pas rester sur le banc parisien, où il ne peut que regarder le trio Marquinhos-Ramos-Kimpembe. Aston Villa et d’autres clubs de Premier League seraient intéressés par le joueur. Bien que les négocations n’aient pas encore débuté, le club entrainé par Steven Gerrard intéresserait justement Abdou Diallo, dont le transfert pourrait rapporter une dizaine de millions d’euros au PSG.

Enfin, Le Parisien aborde le départ d’Ander Herrera en expliquant que « le PSG ne touchera pas d’argent ; il en dépense même », bien qu’il va se délester de son salaire mensuel de 650.000€ brut qui courrait jusqu’en 2024. Le média régional indique que les derniers détails de l’accord à l’amiable pour le libérer de ses deux dernières années de contrat ont été signés ce mardi. Ander Herrera n’a évidemment pas faire cadeau de partir sans encaisser une partie du salaire qui lui était dû – une situation similaire pour d’autres indésirables. Ander Herrera signera bientôt un contrat de deux ans avec l’Athletic Club.

Enfin, pour conclure sur sur une note positive, Le Parisien revient sur l’arrivée à vélo de la petite Camille au Parc des Princes. Accueillie par de nombreux supporters parisiens à son arrivée après un périple de 140km pour lever des fonds pour l’association « Un sourire pour Camille », la petite fille de 8 ans atteinte du syndrome de Vacterl a pu réaliser l’un de ses objectifs avec son défi fou : rencontrer Kylian Mbappé à son arrivée au stade. « Elle a pu partager un moment avec lui dans les vestiaires et passer une partie de l’après-midi en sa compagnie », écrit ainsi Le Parisien.