Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 4 novembre 2021. Le match nul décevant et frustrant face au RB Leipzig (2-2), les performances de Georginio Wijnaldum et Neymar Jr, les prestations inquiétantes de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le match nul entre le RB Leipzig et le PSG (2-2) ce mercredi soir. Alors qu’ils menaient jusqu’à la 90e minute, les Parisiens ont concédé un penalty de Presnel Kimpembe en fin de match. En première période, le club allemand pouvait même se demander comment il pouvait rentrer aux vestiaires en étant mené au score (1-2) après avoir étouffé pendant une demi-heure le milieu de terrain et la défense parisienne. Mais comme trop souvent, « la formation de Pochettino alterne le pire et le meilleur. Comme sur les phases qu’elle gère le mieux, les transitions offensives, parfois sublimées par Neymar en distributeur de caviars. »

Le quotidien francilien revient sur la prestation de Georginio Wijnaldum, auteur d’un doublé. Décevant depuis le début de la saison, l’international néerlandais a enfin montré quelques qualités comme « sa capacité à se projeter dans la surface adverse, ou à se positionner au bon endroit comme sur le second but. » Mais sa performance globale n’a pas été parfaite. Comme ses deux coéquipiers au milieu de terrain (Danilo Pereira et Idrissa Gueye), le joueur de 30 ans « n’a pas vraiment été en lumière dans l’utilisation du ballon », avec seulement 18 ballons joués peu avant l’heure de jeu.

Enfin, Le Parisien met en avant le match de Neymar Jr. Victime de nombreuses fautes en début de match, le Brésilien a sonné la révolte parisienne vers la demi-heure de jeu. Sur l’égalisation, il « est redescendu chercher le ballon au milieu, avant de mener un mouvement offensif de haute qualité. » L’international brésilien s’est montré impliqué comme lors de la seconde période face au LOSC (2-1), et il n’a pas hésité à redescendre d’un cran pour « récupéré des ballons comme un milieu défensif. » Mais face aux assauts répétés des Allemands en fin de match, Neymar Jr a baissé de pied.

Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 6,5 – Hakimi 4, Marquinhos 7, Kimpembe 3, Mendes 3,5 – Wijnaldum 6, Danilo 3, Gueye 3 – Di Maria 5, Mbappé 4, Neymar 6

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le manque de maîtrise du PSG. Cette égalisation en fin de match du RB Leipzig « venait récompenser son inlassable esprit d’entreprise (17 tirs) en même temps que la prestation défensive très hétérogène » des Parisiens. Avec l’absence de Marco Verratti, le duo Danilo-Gueye était incapable de ressortir le ballon proprement. Seul Neymar Jr a su tenir face à la pression allemande et a été le chef d’orchestre lors de l’égalisation des Rouge & Bleu en première période. Et malgré quelques séquences intéressantes, le PSG a une nouvelle fois déçu dans le jeu et a dû « compenser par une mentalité de chaque instant », notamment en première période.

Le quotidien sportif évoque également la prestation de Georginio Wijnaldum, auteur d’un doublé, et se demande si ce sera son match déclic. Avec les absences de Leandro Paredes et Marco Verratti, l’international néerlandais a « su saisir sa chance. » Lors de son recrutement, le club de la capitale voulait notamment profiter de son « profil de joueur complet, capable d’abattre toutes les tâches d’un milieu moderne «box to box» : harceler l’adversaire, l’enfermer, mettre la pression, récupérer des ballons, faire des fautes. » Sa capacité à se projeter vers l’avant et à être décisif étaient notamment des points importants de son jeu et le joueur de 30 ans « a peut-être lancé son aventure parisienne » ce mercredi soir.

Enfin, L’Equipe revient sur certains faits marquants de cette rencontre avec un gardien au niveau et deux internationaux français décevants. Pour son deuxième match en C1, après celui face à ManCity (2-0), Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois répondu présent. Le portier italien a empêché son équipe d’être menée 0-2 dès la 12e minute de jeu en stoppant un penalty d’André Silva. Il aurait pu rééditer son exploit en fin de match face à Dominik Szoboszlai, mais en vain. Avant cette égalisation en fin de match, le club de la capitale aurait pu et dû marquer une troisième but, mais le manque d’efficacité de Kylian Mbappé a fait surface. De retour après une infection ORL, le numéro 7 a manqué trois grosses occasions (45e, 53e, 64e) en butant sur Péter Gulácsi ou la défense du RB Leipzig. Cette inefficacité « a largement pesé dans le scénario final. » Enfin, la mauvaise prestation de Presnel Kimpembe avec en point d’orgue ce penalty concédé en fin de match. Le quotidien se demande si l’international français est le seul responsable de ce match raté. Le Titi a disputé la quasi intégralité des rencontres du PSG depuis le début de la saison. Une situation qui s’explique notamment par le retour tardif de Sergio Ramos à l’entraînement et le manque de confiance de Pochettino envers Thilo Kehrer et Abdou Diallo.