Revue de Presse PSG : Lens, Mbappé, Verratti, L.Hernandez…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 26 août 2023. Le premier choc de la saison face au RC Lens, quel accueil du Parc des Princes pour Kylian Mbappé, l’avenir toujours aussi flou de Marco Verratti, Lucas Hernandez déjà adopté.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes à cette première affiche de la saison entre le PSG et le RC Lens ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Après deux rencontres nuls, les champions de France doivent lancer leur saison 2023-2024. Quelques mois après un choc entre les deux équipes soldé par une victoire parisienne (3-1) en avril dernier, cette fois-ci les représentants de la France en Ligue des champions sont en manque de résultats. « Et pourtant, l’attente autour de ce match n’a pas baissé. Car cette rencontre est, encore un peu plus que l’an dernier, le combat de deux styles. » Les deux coaches ont un style de jeu bien différent, d’un côté Frank Haise « intense, moderne, presque total » et de l’autre Luis Enrique « en maîtrise, en contrôle, créatif. » Soit, « deux philosophies, deux conceptions du jeu. Et un rapport de force à gagner », résume L’E. Et chez les Sang & Or, pas question de changer leur style de jeu avec ce déplacement chez les champions de France en titre. En face, le club parisien sait qu’une victoire est presque obligatoire afin de ne pas lancer son exercice par trois rencontres sans succès, ce qui serait une première depuis 2012-2013. Et l’intensité sera l’une des clés du match, comme l’a rappelé Luis Enrique en conférence de presse. Cependant, son équipe pourra-t-elle se mettre au niveau après deux rencontres achevées avec un large contrôle de la possession de balle ?

Le quotidien sportif se demande aussi quel accueil sera réservé par les supporters du PSG à Kylian Mbappé, après son été agité et son bras de fer avec sa direction au sujet de son avenir. Depuis son arrivée en 2017, la star française a plus souvent été ovationnée que conspuée. Mais en cet été 2023, avec sa volonté de ne pas prolonger son contrat d’une année supplémentaire (jusqu’en 2025), le numéro 7 des Rouge & Bleu a été mis à l’écart du groupe principal pendant quelques semaines, en étant notamment privé de la tournée au Japon, avant d’être réintégré il y a deux semaines. « Les fans parisiens, désormais privés des deux autres stars (Messi, Neymar), peuvent-ils siffler un joueur qui, s’il ne veut pas prolonger en l’état, répète à l’envi son envie de rester au PSG cette saison ? » La réaction du Collectif Ultras Paris sera notamment scrutée de près. « Hier soir, aucune banderole négative n’était prévue. Un accueil neutre, voire positif, soufflait-on. L’heure est à l’apaisement. Les ultras espèrent toujours que la star prolonge son bail », rapporte L’Equipe. De son côté, le principal intéressé était décrit comme décontracté à l’approche de son retour à domicile et heureux de retrouver la pelouse du Parc des Princes. « Dans son rapport de force face à sa direction, c’est une soirée qui va compter. »

L’Equipe fait aussi un focus sur l’acclimatation express de Lucas Hernandez. Après avoir dormi les premiers jours dans le centre d’entraînement à Poissy, l’ancien du Bayern Munich a rapidement trouvé un logement. Et la nouvelle recrue parisienne s’est rapidement adaptée à sa nouvelle vie. « Il se sent super bien. Que ce soit dans la vie ou physiquement, il est très bien pour l’instant », assure-t-on autour de lui. Si la structure du club reste différente, dans son organisation, par rapport à son ancien club en Bavière, cette structure doit tout de même lui permettre de s’imposer comme un joueur important sur et en dehors du terrain. « C’est quelqu’un de très ouvert, très joyeux. On parle beaucoup de ce qu’il peut faire sur le terrain, mais il est aussi un joueur qui accepte toutes les obligations qu’il peut y avoir en dehors », explique-t-on en interne. Aux yeux du président parisien, Nasser al-Khelaïfi, le défenseur de 27 ans représente un exemple dans un effectif. Si la fragilité physique du joueur inquiétait les supporters, le principal concerné n’a plus de douleur aujourd’hui mais continue à effectuer des exercices spécifiques. Alors qu’il sera présenté au public ce samedi comme le reste des recrues estivales, Lucas Hernandez « souhaite prouver aux mécontents via ses prestations et son engagement qu’il est aujourd’hui pleinement concentré sur le projet parisien », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette affiche de Ligue 1 entre le PSG et le RC Lens. Et après deux matches nuls et aucun but marqué dans le jeu, le club de la capitale doit s’imposer face aux Sang & Or afin de lancer sa saison. Même si ce choc oppose actuellement le onzième au quatorzième, « il a tous les ingrédients d’une rencontre pimentée entre deux cadors qui n’ont pas encore lancé leur saison et qui partagent le même paradoxe : avoir des vraies garanties dans le jeu sans pour autant connaître le succès. » D’un côté, Luis Enrique a réussi à mettre en place son jeu de possession avec un pressing haut mais en face, le RCL se déplace au Parc avec pour ambition de faire un résultat face aux champions de France en titre. Les entrées en jeu de Kylian Mbappé et Ousmane Démbélé face au TFC (1-1) ont apporté de la verticalité au jeu des Rouge & Bleu. Cette rencontre marquera notamment les retrouvailles entre Mbappé et le Parc des Princes et offrira aussi un show pour présenter les nouvelles recrues de ce mercato estival (Skriniar, Hernandez, Lee Kang-In, Ugarte, Dembélé, Asensio, Ramos, Ndour, Tenas). Quelques jours après le deuxième vote pour le capitanat et la reconduction de Marquinhos dans son rôle, « une première victoire aurait le mérite d’apporter un peu plus de sérénité avant une dernière semaine de mercato agitée dans le sens des arrivées (Kolo Muani et Barcola), ou peut-être des départs », conclut LP.

Le quotidien francilien fait le point sur l’avenir de Marco Verratti. S’il attise les convoitises en Arabie saoudite ou au Qatar, l’Italien de 30 ans est toujours un joueur du PSG à moins d’une semaine de la fermeture du mercato. Et ce dossier pourrait pencher d’un côté comme de l’autre. « De source interne, le joueur est susceptible de quitter le club où il évolue depuis onze ans. Mais l’éventualité de le voir rester n’est pas exclue non plus », indique LP. Cette dernière possibilité aurait même pris de l’épaisseur ces derniers jours, « sa situation n’ayant pas vraiment évolué malgré l’approche de plusieurs écuries saoudiennes, qui ont un temps semblé très proche de le recruter », avance la publication francilienne. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique s’est montré élogieux envers le milieu de terrain. « Je lui donne 10/10, je trouve qu’il a un excellent comportement. J’insiste mais il travaille déjà avec le reste de l’équipe. […] J’insiste là-dessus mais pour moi le travail avec Marco Verratti est merveilleux à la fois en tant que joueur et en tant qu’homme dans le vestiaire. »

Toujours selon Le Parisien, ces paroles de Luis Enrique ont ouvert la voie pour la première fois à l’intégration de Marco Verratti à son collectif. Un temps envisagé, un recrutement au milieu ne devrait pas avoir lieu d’ici le 31 août. Le PSG devrait jeter ses dernières forces pour combler quelques manques en attaque. « Par son registre, parfois fantasque, et sans nouvelle recrue, il ne serait pas étonnant de le voir revenir. » S’il réintègre le groupe du PSG, il lui faudra du temps pour retrouver sa meilleure forme et la confiance nécessaire pour performer sur le terrain. « Du côté d’Al Hilal, on montrait aussi un peu d’agacement ces derniers jours face à la lenteur du dossier et les hésitations du Transalpin. […] L’envie de poursuivre sa carrière en Europe reste toujours dans un coin de sa tête. »

🚨 Luis Enrique en conference de presse : « Verratti ? Je préfère garder nos conversations privées avec les joueurs […] mais je veux insister là-dessus, le travail avec Verratti est merveilleux à la fois en tant que joueur et dans le vestiaire. Il a un 10/10, il a un excellent… pic.twitter.com/S6XXQ8QHYQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 25, 2023

Enfin, Le Parisien met aussi en avant l’accueil qui sera réservé à Kylian Mbappé pour son retour sur la pelouse du Parc des Princes. Le traitement réservé au numéro 7 du PSG va varier en fonction de la sensibilité de chacun. « Du côté du CUP, la consigne a été passée que l’heure était à l’apaisement en attendant la fin du mercato. Aucune banderole insultante ne devrait être sortie dans le virage, désireux de ne pas démarrer le championnat dans un climat délétère après une fin de saison chaotique. » Mais une forme de lassitude commence à gagner les fervents supporters du club avec le feuilleton Mbappé qui revient chaque été. Et le manque d’éléments sur son avenir pousse certains à ne pas s’extasier devant le retour de l’international français. Du côté de Kylian Mbappé, on sera aussi attentif au déroulé de la soirée, aussi bien sur le terrain qu’en tribunes, conclut LP.