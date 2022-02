Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 13 février 2022. Les atouts des Rouge & Bleu avant la réception du Real Madrid, Neymar de retour à l’entraînement collectif, une solidité défensive retrouvée, Mauricio Pochettino courtisé à de nombreuses reprises par le Real Madrid et un focus sur Leo Messi.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un point sur les atouts de l’effectif du PSG avant la réception du Real Madrid ce mardi à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Même si le contenu des matches laisse à désirer, tout n’est pas si sombre que ça au sein du club de la capitale qui « peut s’appuyer sur des forces incontestables. » Premièrement, le PSG retrouve une solidité défensive en 2022 avec seulement 2 buts encaissés en 7 rencontres notamment grâce à un Presnel Kimpembe qui retrouve un bon niveau. Si le Titi maintient son niveau, « le PSG pourra à nouveau s’appuyer dessus pour aller loin. » Les Rouge & Bleu peuvent également compter sur leur meilleur joueur de la saison : Kylian Mbappé. « Il incarne la puissance offensive la plus sûre, sans Neymar et avec un Leo Messi toujours inconstant. » Enfin, le club de la capitale peut s’appuyer sur un Marco Verratti au top de sa forme physique. Souvent blessé lors des matches à enjeu, l’Italien de 29 ans enchaîne les performances de haut vol depuis le début de l’année. « Il possède les épaules pour donner le tempo de ce 8e de finale et se glisse parmi les forces qui comptent dans chaque ligne. »

Le quotidien francilien se demande également si Neymar Jr sera disponible pour cette rencontre face aux Madrilènes. Absent des terrains depuis le 28 novembre dernier suite à une blessure à la cheville, le numéro 10 des Rouge & Bleu « a effectué l’ensemble de la séance avec le groupe, lui qui jusqu’ici alternait entre entraînement collectif et travail en individuel. » Cela ne confirme pas sa présence pour ce choc européen et les deux prochaines séances d’entraînement donneront plus de renseignements mais « il existe désormais une petite chance que le Brésilien fasse sa réapparition au Parc des Princes, non pas en tribune mais sur le banc de touche. » En revanche, aucun risque ne sera pris avec les deux autres blessés, Sergio Ramos (mollet) et Ander Herrera (cuisse).

Le Parisien a également obtenu une interview du récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Abdou Diallo. Le défenseur parisien a notamment évoqué son leadership avec le Sénégal et le PSG. Un extrait que nous vous avons partagé ici ce samedi.

De son côté, L’Equipe met en lumière la solidité défensive du PSG. Après un début de saison marqué par de nombreuses lacunes dans les transitions défensives, « Paris a retrouvé un équilibre plus conforme aux équipes de haut niveau. » Face au Stade Rennais (1-0), les Parisiens ont enchaîné leur 5e clean-sheets d’affilée au Parc des Princes, une première depuis septembre-novembre 2016. Depuis le début de l’année, le club de la capitale exerce un meilleur pressing. Grâce à ce pressing immédiat dès la perte du ballon, le PSG « récupère le ballon plus vite. Et surtout plus haut. Le travail de la première ligne offensive est (un peu) plus consistant. » Une donné qui s’explique notamment grâce à un bloc équipe plus compact qui permet moins de transitions adverses et donc moins de tirs concédés. Les latéraux parisiens, dont Nuno Mendes, analysent mieux les situations et gèrent mieux la profondeur. Un même constat pour Achraf Hakimi. Cette bonne période correspond également au retour de Marco Verratti au top de sa forme physique. En position de relayeur, l’Italien exerce le pressing immédiat. « Son volume de courses exceptionnel en fait un élément essentiel de l’animation défensive parisienne. » Mais, les Parisiens doivent encore travailler les coups de pied arrêtés défensifs, une phase de jeu assez friable depuis plusieurs mois.

Le quotidien sportif confirme également que Neymar Jr a participé à l’intégralité de la séance collective du PSG ce samedi et qu’il devrait figurer dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour affronter le Real Madrid. De son côté, Ander Herrera a repris la course et pourrait retrouver ses coéquipiers aujourd’hui lors de la séance collective. « Seul Ramos (mollet droit) continue son travail en solitaire et sera forfait, selon toute logique, mardi. » À ce jour, aucune mise au vert n’a été programmée et les Parisiens se retrouveront donc le jour même du match.

L’Equipe revient notamment sur les relations entre Mauricio Pochettino et le Real Madrid. À plusieurs reprises ces dernières années, le coach argentin a été associé au club espagnol pour occuper le banc de touche. Mais le technicien de 49 ans a-t-il le profil pour s’imposer en Espagne ? « Son expérience à Paris prouve par l’absurde que Pochettino n’est jamais aussi à l’aise que lorsqu’il évolue dans un club où la place de l’entraîneur est centrale, la culture et le respect de l’institution primordiaux. » À trois reprises, le président madrilène, Florentino Perez, a tenté de recruter Mauricio Pochettino. À l’automne 2017, en janvier 2021 mais l’Argentin avait signé au PSG, puis en juin 2021 après le départ de Zinedine Zidane.

Enfin, Le Journal du Dimanche fait un focus sur Leo Messi, à deux jours du match entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des champions. Même s’il reste sur un but et une passe décisive lors des deux dernières rencontres, l’Argentin a du mal à s’acclimater à son nouvel environnement après 20 années passées à Barcelone. « S’il n’a jamais été le plus grand des athlètes, le petit Argentin montre, à 34 ans, des signes d’usure physique. Reste l’espoir d’un éclair de génie qui illuminerait le parcours européen du PSG. » Et ses 26 buts face au Real Madrid en Liga peuvent être un signe d’espoir. Surtout qu’il reste performant en C1 avec 5 buts en 5 matches disputés. « Sa trace peut même devenir éternelle si la Pulga aide le PSG à conquérir une première Ligue des champions, qui serait la cinquième pour lui. »