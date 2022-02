Diallo évoque son leadership avec le Sénégal et le PSG

Les récents vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, n’étaient pas dans le groupe pour affronter le Stade Rennais ce vendredi mais s’entraînent normalement, à l’aube d’affronter le Real Madrid. Grand gagnant de la CAN, les deux joueurs ont été mis à l’honneur devant le public du « Parc » par le PSG. Le club de la capitale a célébré ses Champions d’Afrique ce vendredi soir en leur remettant un trophée pour les féliciter.

Interrogé par le quotidien Le Parisien, le défenseur central gauche a parlé de sa force de caractère affichée lors de cette compétition et estime qu’il pourrait aussi aider ses coéquipiers du PSG.

« Plus expressif qu’avec le PSG dans la vie de groupe, par mon leadership lors de cette CAN ? Non, c’est une fausse idée. Souvent, les gens confondent quelqu’un de calme avec quelqu’un qui serait sans personnalité. Mais tu n’as pas besoin d’être une grande gueule ou de te faire remarquer tout le temps pour avoir de la personnalité et du caractère. Le tout, c’est d’utiliser son caractère à bon escient et dans l’intérêt de l’équipe. Là, j’ai senti que c’était le moment, donc je n’ai pas hésité. Mais s’il faut le faire avec Paris, je n’hésiterai pas non plus. »