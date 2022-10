Vu et lu dans la presse hexagonale en ce mardi 4 octobre au sujet du PSG : les débats sur la défense centrale, la piste Milan Skriniar toujours active en vue du mercato d’hiver et le retour programmé de Marco Verratti contre Benfica ce mercredi.

Dans son édition du jour, L’EQUIPE s’attarde dans un long papier sur la question de la défense centrale où Presnel Kimpembe manque cruellement à la suite de sa déchirure à l’ischio-jambier gauche le 10 septembre dernier. Comme le note justement le quotidien sportif, cela pousse Christophe Galtier à composer avec Danilo Pereira, milieu de formation, ou avec Nordi Mukiele, recruté initialement pour occuper un rôle de doublure d’Achraf Hakimi sur le côté droit. Un tel bricolage est nécéssaire dans la mesure où le PSG n’a pas réussi à recruter Milan Skriniar cet été. En l’état, selon L’EQUIPE, Christophe Galtier « estime qu’il peut terminer l’année 2022 et la première partie de saison sans trop de dommages avec ce qu’il a sous la main ». Néanmoins, L’EQUIPE indique que la piste menant au défenseur slovaque pourrait être réactivée cet hiver pour enfin combler ce chantier, Luis Campos n’ayant « pas renoncé » à l’idée de le recruter. Une offre comprise entre 25 et 30 M€ serait en réflexion pour le recruter en janvier, à six mois de la fin de son contrat selon le média français.

Dans un autre papier, L’EQUIPE effectue un petit point sur les états de forme dans le groupe parisien à l’issue de la séance d’entraînement de ce lundi qui avait lieu à 48h du match contre Benfica. Marco Verratti devrait effectuer son grand retour dans le onze de départ à l’occasion de ce troisième match de la saison en Ligue des champions. Touché à un mollet le 18 septembre, l’Italien a participé à l’intégralité de la séance de ce lundi. Enfin, seconde bonne nouvelle : à l’exception de Renato Sanches et Presnel Kimpembe, tous les autres joueurs du PSG devraient être aptes pour cette rencontre face au club portugais.

Dans son édition du jour, Le Parisien s’attarde lui-aussi sur la question de la défense centrale en relançant le débat sur les positionnements de Sergio Ramos et de Marquinhos. Si les deux hommes sont maintenant ancrés dans la défense à trois, un changement a eu lieu ce week-end face à Nice dans la mesure où Sergio Ramos a été aligné axe gauche et non axe droit comme d’habitude. L’Espagnol retrouvera sa place à droite aux côtés de Marquinhos et Danilo Pereira contre Benfica, mais Le Parisien se demande s’il ne serait pas judicieux d’intervertir les places de Sergio Ramos et du Brésilien, « de switcher afin de profiter de l’autorité naturelle de l’ex du Real dans l’axe et laisser l’explosivité du Brésilien s’exprimer au mieux à sa droite ». En attendant, le quotidien régional note bien que le PSG est actuellement la défense la plus hermétique de Ligue 1 avec 5 buts concédés, au même titre que l’OM. Toutes compétitions confondues, le total s’élève à seulement 7 buts encaissés avec aucune défaite au compteur, contre 11 buts encaissés et 2 défaites l’an passé à la même époque.

Toujours au sujet de la défense centrale, Le Parisien va dans la même sens que L’EQUIPE au sujet de la piste Milan Skriniar dans son édition de ce mardi. Le quotidien régional indique en ce sens que le PSG fait toujours de sa venue une priorité en vue de la prochaine fenêtre hivernale des transferts. « Une vingtaine de millions d’euros pourraient suffire pour le libérer de ses six derniers mois en Italie », écrit Le Parisien.

Enfin, Le Parisien confirme lui-aussi la tendance selon laquelle Marco Verratti devrait pouvoir être titulaire au coup d’envoi contre Benfica ce mercredi soir à la suite de sa séance d’entraînement complète de ce lundi. En revanche, Renato Sanches devrait faire l’impasse sur cette rencontre contre son club formateur par précaution, quand bien même les examens n’ont rien révélé de grave.