Déjà ciblé par le PSG cet été, Milan Skriniar pourrait faire l’objet d’une nouvelle offre de la part du club parisien au cours du mercato hivernal à venir.

L’échec du recrutement d’un nouveau défenseur central est vraiment le gros point noir du dernier mercato estival. Les conséquences de cette situation se font d’ailleurs actuellement ressentir, Christophe Galtier étant contraint de bricoler avec Danilo Pereira et Nordi Mukiele pour compenser l’absence sur blessure de Presnel Kimpembe dans son système à trois axiaux. Le PSG est bien conscient de ses lacunes actuelles dans ce secteur, en témoignent les nombreuses sorties de l’entraineur parisien sur ce thème en conférence de presse, tout comme les propos tenus par Luis Campos sur l’antenne de RMC Sport dernièrement, lui qui affirmait ne pas être pleinement satisfait du mercato parisien.

C’est donc tout logiquement que le PSG prévoit de rattraper le coup en faisant du neuf avec du vieux. Ciblé tout au long de l’été par le club francilien, Milan Skriniar n’a finalement pas quitté l’Inter, la formation italienne ayant décidé de ne jamais baisser ses prétentions financières pour laisser partir son joueur – de l’ordre de 70 M€, convaincue qu’elle parviendrait à le convaincre de prolonger son contrat expirant en juin 2023. Seulement voilà, les positions entre le défenseur slovaque et les Nerazzurri apparaissent bien plus éloignées qu’imaginé initialement, à tel point que la presse italienne explique parfois que le dossier est dans l’impasse.

Luis Campos n’a pas renoncé à Milan Skriniar

Cette situation a de quoi offrir une fenêtre de tir idéale au PSG. De l’autre côté des Alpes, certaines informations affirmaient ces derniers jours que Paris pourrait proposer une offre d’environ 25-30 M€ à l’Inter en janvier pour enrôler son joueur à six mois de la fin de son contrat. Ces échos italiens sont confirmés en France ce mardi par L’EQUIPE et Le Parisien. Les deux médias cités indiquent en effet que Luis Campos n’a toujours pas renoncé à l’idée de recruter Milan Skriniar. Le quotidien régional indique même qu’il est toujours la priorité du PSG dans ce secteur.

Alors que l’Inter ne parvient pas à trouver de terrain d’entente avec Milan Skriniar, Paris pourrait s’engouffrer dans la brèche cet hiver en proposant une offre à même de faire plier le club lombard. En ce sens, selon L’EQUIPE, une offre comprise entre 25 et 30 M€, bonus inclus, serait en réflexion du côté de la direction du PSG. Selon Le Parisien, « une vingtaine de millions d’euros pourraient suffire pour le libérer de ces six derniers mois en Italie ». Reste à savoir si l’Inter se laissera tenter face au risque de voir Milan Skriniar s’en aller librement six mois plus tard s’il n’a pas prolongé d’ici janvier.