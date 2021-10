Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 18 octobre 2021. Les choix tactiques de Mauricio Pochettino, les onze probables face au RB Leipzig puis Leandro Paredes et Keylor Navas forfaits.

Dans son édition du jour, L’Equipe décrypte les choix tactiques de Mauricio Pochettino. Et avec son effectif de stars, notamment en attaque, l’Argentin « ne pourra pas prétendre à un équilibre permanent et ne pourra pas se présenter comme un bloc-équipe durable tant sur l’ensemble d’un match que sur la saison. » En effet, l’intensité défensive et la discipline ne sont pas les qualités premières de ses offensifs (Messi, Mbappé et dans une moindre mesure Neymar et Di María). Ainsi, le coach parisien tente plutôt de « profiter de leur talent si singulier en Europe en cherchant la formule collective la plus cohérente pour leur épanouissement » Les attaquants peuvent profiter d’une certaine liberté en attaque pour combiner entre eux, quitte à déserter certaines zones du terrain. « Ce choix engendre deux autres effets : un contre-pressing plus envisageable du fait de la présence en nombre dans le secteur de la perte de balle ; des espaces libérés pour les courses de Hakimi. » Autre option envisagée par le coach du PSG, le choix du un-contre-un sur les ailes de l’attaque. Mais une tactique peu efficace actuellement en raison de la méforme physique des attaquants.

Le quotidien sportif revient également sur le week-end particulier de Mauro Icardi. Ce dimanche, l’attaquant argentin a été autorisé « par le club à ne pas se présenter au Camp des Loges pour ‘motif familial’. » La raison ? Sa séparation avec sa compagne et agent, Wanda Nara. Cependant, les derniers clichés aperçus sur les réseaux sociaux « laissaient augurer une issue plus heureuse. » Reste à savoir si le numéro 9 parisien « sera remis de ses émotions pour être dans le groupe contre le RB Leipzig. »

Enfin, L’Equipe fait un point sur l’infirmerie du PSG. Et comme annoncé ce dimanche, Leandro Paredes souffre d’une cuisse et sera forfait pour la réception du RB Leipzig, tout comme Sergio Ramos et Keylor Navas (hanche). Pour rappel, Ángel Di María purgera son dernier match de suspension.

XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Herrera (ou Wijnaldum), Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar

De son côté, Le Parisien a demandé à certains observateurs de football leur onze idéal du PSG. Ainsi, l’ancien joueur, entraîneur et dirigeant parisien – Luis Fernandez – opterait pour un schéma en 3-4-3 afin de profiter pleinement des qualités offensives de Neymar, Messi et Mbappé. « Ce sont des garçons qui ont vocation à jouer avec le ballon dans les pieds. Ça, c’est déjà primordial. Il faut donc trouver le bon équilibre avec eux, les bonnes solutions dans les animations. Et je pense que ça commence avec trois défenseurs (…) Au milieu, pour que les trois de devant puissent s’exprimer, il leur faut des pitbulls. » XI de Fernandez : Navas – Marquinhos, Ramos, Kimpembe – Hakimi, Herrera, Verratti, Bernat – Messi, Mbappé, Neymar.

Le quotidien francilien évoque également l’état de forme du groupe parisien après cette trêve internationale. Si le club de la capitale ne devrait pas compter sur Keylor Navas, Sergio Ramos et Leandro Paredes pour le match face au RB Leipzig, les Sud-Américains (Marquinhos, Neymar, Messi) « vont bien malgré l’enchaînement des matchs et seront, sauf contretemps ce lundi, titulaires contre les Allemands le lendemain. » Les Parisiens feront un dernier entraînement collectif dans la matinée (11h15) avant les traditionnelles conférences de presse d’avant-match (15h au Parc des Princes).