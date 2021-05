Vu et lu au sujet du PSG dans la presse nationale ce vendredi 7 mai 2021, avant-veille du match capital à Rennes (36e journée de Ligue 1) dans la course au titre. Car désormais le club de la capitale doit se concentrer sur l’obtention d’un 10e sacre et une demi-finale de Coupe de France.

“Deux titres qui transformeraient cette saison en réussite pour le PSG. C’est avec cet état d’esprit que les joueurs ont retrouvé le camp des Loges hier en fin de matinée”, explique Le Parisien. “Pochettino et ses adjoints n’avaient pas préparé de longs discours. Ils ont simplement mis l’accent sur l’importance des matchs à venir. Leonardo n’est pas passé parler aux joueurs. Sans doute parce qu’il ne ressent pas de risque de démobilisation. […] Lens-Lille ce soir puis Rennes-PSG dimanche vont déterminer selon toute vraisemblance le nom du champion de France 2021. Les deux prétendants sont face à leur dernière difficulté en Ligue 1.”

Triple buteur lors de la double confrontation face au PSG, Riyad Mahrez (30 ans) se confie dans L’Equipe. L’Algérien confirme que son but au Parc des Princes a été le résultat d’un raté de sa part… “Au moment de tirer, je me loupe complètement. Je sens que la balle ne part pas comme je le souhaite et pendant quelques centièmes de secondes, j’ai pensé : “J’ai foiré mon coup”. Et là je vois qu’un petit trou s’est formé dans le mur parisien et que la balle est passée exactement à cet endroit… On a eu beaucoup de chance“, déclare le joueur de City. “A l’arrivée, quand on regarde Paris, on se dit que c’est difficile de remporter la Ligue des champions si tout le monde ne défend pas. Je pense qu’on a été un peu meilleurs que les Parisiens dans l’ensemble.”

“Huit mois après son départ controversé du PSG, Thiago Silva va disputer avec Chelsea sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée”, observe également L’Equipe. “Depuis la qualification, il est beaucoup question de la revanche de Thomas Tuchel, qui a rebondi sur le banc des Blues dans la foulée de son éviction du PSG à la veille de Noël. À un degré moindre, l’affaire vaut aussi pour Thiago Silva.“ Sinon Edinson Cavani a été décisif avec Manchester United, qualifié pour la finale de l’Europa League. Tout comme Unai Emery avec Villarreal.