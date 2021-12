Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 14 décembre 2021. Le tirage au sort controversé des 8es de finale de Ligue des champions, l’affiche face au Real Madrid et le match particulier pour Kylian Mbappé.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur ce deuxième tirage au sort des 8es de finale de Ligue des champions qui a été défavorable au PSG. Alors que les Rouge & Bleu avaient tiré dans un premier temps Manchester United, l’UEFA a dû procéder à une double tirage en raison des irrégularités apparues lors du premier tirage. Ainsi, le club de la capitale affrontera finalement le Real Madrid de Carlo Ancelotti. De son côté, le club merengue a dénoncé cet « amateurisme » alors qu’il était tombé sur le Benfica Lisbonne lors du premier tirage. Si la formation espagnole a répondu assez rapidement après ce deuxième tirage au sort inattendu, le club de la capitale française a temporisé avant de communiquer. « Un attentisme qui témoigne de l’embarras des dirigeants parisiens. Politiquement, il est délicat pour eux de dénoncer l’incurie d’un organisme dont le président Al-Khelaifi est partie prenante. Et sportivement, il serait malvenu d’affirmer que Manchester United aurait été un adversaire plus abordable que le Real Madrid. Mais en interne, la pilule est difficile à avaler. » Depuis la période QSI, le PSG et le Real Madrid se sont rencontrés à six reprises pour une seule victoire parisienne en phase de groupes (3-0 en septembre 2019).

Le quotidien francilien fait également le rapprochement entre Kylian Mbappé et cette double confrontation face au Real Madrid (15 février – 9 mars). Désireux de rejoindre le club madrilène l’été dernier, le champion du monde 2018 est finalement resté au PSG pour sa dernière année de contrat. Alors que les Rouge & Bleu espèrent toujours prolonger leur joueur de bientôt 23 ans, Kylian Mbappé, lui, continue d’être performant avec le maillot parisien avec 13 buts et 12 passes décisives cette saison. Une affiche qui aura donc une saveur particulière notamment en Espagne, comme le rapporte Pablo Polo, journaliste à Marca. « Mbappé au Bernabeu, c’est un match dans le match. On ne sait pas s’il aura prolongé au PSG en février, mars, ou s’il aura déjà signé ailleurs, et pourquoi pas à Madrid, puisqu’il est libre. On a tous très hâte de voir comment le Bernabeu va l’accueillir, c’est délicat parce que le public ici adore Kylian mais l’objectif est de se qualifier et le public poussera son équipe avant tout. »

De son côté, L’Equipe évoque aussi ce 8e de finale particulier pour Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2022, l’avenir du Français « ne devrait pas être tranché avant le printemps. » Alors que le Real Madrid veut le récupérer libre l’été prochain, le PSG espère toujours prolonger son numéro 7. Si cette affiche des 8es de finale sera centrée sur Kylian Mbappé, « ce choc sera traversé par d’autres enjeux bouillants (retrouvailles entre Carlo Ancelotti et le PSG, entre Sergio Ramos et le Real, entre Lionel Messi et l’Espagne…) » Les Madrilènes savent qu’ils partent avec une longueur d’avance dans le dossier Mbappé, mais les Rouge & Bleu n’ont toujours pas renoncé à prolonger leur joueur clé. « Les discussions ont récemment repris, sans avancée notable, sachant que la dernière offre en août lui proposait déjà de devenir le premier salaire de l’équipe », rapporte L’Equipe. Si la tendance est plutôt vers un départ cet été, le joueur a indiqué récemment qu’il n’avait pas encore tranché sur son avenir. Et avant ce choc face au club espagnol, « il apparaît peu probable que Mbappé discute en coulisses avec les dirigeants madrilènes. »

Le quotidien sportif revient également sur le courroux du Real Madrid après ce deuxième tirage au sort. Alors qu’il avait tiré dans un premier temps le Benfica Lisbonne, le club espagnol considère que cette confrontation « n’aurait pas dû être remise en cause puisque le tirage ne souffrait jusqu’ici d’aucune erreur. » Malgré tout, les Merengue n’ont pas l’intention de porter réclamation devant les tribunaux. Ils pourraient même se servir de cet amateurisme de l’UEFA pour promouvoir leur projet de Super League européenne. Et cette affiche pourrait être une motivation supplémentaire face au PSG de Nasser al-Khelaïfi, « qui avait préféré ne pas les soutenir lors du lancement du projet de la Super Ligue et devenir le principal opposant de Florentino Pérez. » Ainsi, cette confrontation face au club parisien « aurait une double saveur pour le président madrilène, qui n’avait pas non plus apprécié les attaques des dirigeants parisiens lors du faux transfert de Kylian Mbappé au Real cet été. »