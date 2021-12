Depuis ce lundi, le PSG connaît son adversaire pour les 8es de finale de Ligue des champions. Alors que le club de la capitale pensait affronter Manchester United, l’UEFA a dû refaire un tirage au sort suite à plusieurs erreurs détectées lors du premier tirage. Finalement, le PSG affrontera le Real Madrid (le 15 février au Parc des Princes et le 9 mars à Bernabeu). Interrogé par Le Parisien sur cette double confrontation, l’ancien du PSG – Christophe Jallet – a donné son ressenti sur cette affiche et est également revenu sur le cas Kylian Mbappé, qui était désireux de rejoindre le club espagnol lors du dernier mercato.

Quel est le favori de ce match entre le PSG et le Real Madrid ?

« C’est compliqué. Le Real s’appuie sur une force collective et des valeurs sûres. C’est plus aléatoire du côté du PSG qui domine la Ligue 1 mais a plus de difficultés en Ligue des champions. Faute d’avoir trouvé ses marques, Paris a encore du mal à dégager une forme de sérénité. Mais il est pétri de talents individuels qui peuvent faire la différence. Surtout, il s’améliore, concède moins d’occasions, répartit mieux ses efforts défensifs. Il faudra une prise de conscience collective. Mais je n’ai aucun doute sur le fait que les grands joueurs du PSG répondront présent au rendez-vous. »

Mbappé au centre des projecteurs

« Malgré lui, Kylian Mbappé sera forcément, plus que les autres, sous le feu des projecteurs. Les tractations de l’été dernier vont refaire surface. Kylian aura une pression supplémentaire sur les épaules. Mais je n’ai pas de doute sur le fait qu’il la gère, ni sur ses intentions. Il veut remporter la Ligue des champions avec Paris. Mbappé, c’est le boss du PSG, ce qu’il fait en ce moment est exceptionnel, il affiche un niveau de jeu incroyable. Il aura vraiment envie de se focaliser sur son aventure parisienne. Et s’il doit partir en fin de saison, il voudra encore plus aller au bout. »

Le vainqueur enverra-t-il un signal fort ?

« La saison passée, le PSG a envoyé de sacrés signaux en éliminant le Barça et le Bayern mais ça ne l’a pas empêché de tomber devant City. La Ligue des champions est une compétition longue, harassante et impossible à anticiper. Le vainqueur fera peur, aura gagné en confiance, mais n’aura obtenu aucune certitude d’aller au bout. Il lui faudra même redoubler d’efforts car après ça, il sera encore plus attendu qu’avant. »