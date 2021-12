Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 22 décembre 2021. Le match face au FC Lorient, le paradoxe Mauro Icardi, quelles solutions sans Kylian Mbappé et les onze probables…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la rencontre entre le FC Lorient et le PSG (21h00 sur Canal Plus Décalé) au Stade du Moustoir. Et pour leur dernière rencontre de l’année, les Rouge & Bleu voudront finir sur une bonne note face au 19e du championnat. Après avoir perdu la saison passée en terre bretonne (2-3), Mauricio Pochettino « n’envisage pas de revivre le même calvaire à l’occasion de son 61e match aux commandes du PSG. » Et pour cette rencontre, le coach argentin sera privé de ses cadres Marco Verratti (suspendu), Kylian Mbappé (suspendu) et Neymar Jr (soins), mais pourra compter sur « Sergio Ramos (s’il est capable d’enchaîner un deuxième match de rang) et surtout Leo Messi parmi les Galactiques pour offrir à Paris un dernier petit succès avant de prendre la route des vacances. »

XI probable PSG (Le Parisien) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe (ou Ramos), Mendes – Wijnaldum, Paredes, Gueye – Di María, Icardi, Messi

Le quotidien francilien revient sur le « paradoxe Mauro Icardi. » Même s’il déçoit dans son rendement, le numéro 9 « reste l’une des rares solutions sur le front de l’attaque, quand les stars ne sont pas là » et devrait enchaîner une deuxième titularisation ce mercredi face aux Lorientais. Dimanche dernier, l’ancien de l’Inter a marqué sur penalty, soit trois mois après son dernier but inscrit dans les ultimes secondes face à l’OL (2-1, le 19 septembre). Malgré un bon début de championnat avec des buts lors des deux premières journées (Troyes, Strasbourg), « la suite n’a été que gâchis, page blanche et déceptions sur fond de commérages », avec seulement quatre réalisations au compteur. Mais le joueur de 28 ans est le seul attaquant de pointe de l’effectif parisien et sa présence peut toujours être utile. Face au FC Lorient, « l’occasion est belle pour l’international argentin de montrer qu’il peut gagner la confiance de son coach, à condition de redevenir le buteur clinique » et ne pas rééditer la même performance offensive que lors de la victoire face à l’Entente Feignies-Aulnoye (3-0) en Coupe de France. Concernant son avenir, « un départ n’est pour le moment pas dans les clous, d’autant que le PSG doit penser à rentrer dans ses frais (50 millions d’euros en mai 2020) et que le marché des 9 d’envergure s’annonce restreint pour cet hiver. »

De son côté, L’Equipe fait un focus sur les solutions que devront trouver les Parisiens en l’absence de Kylian Mbappé, suspendu. En effet, le club de la capitale devra se passer de son attaquant le plus fiable cette saison (15 buts et 12 passes décisives). Et les deux fois où les Rouge & Bleu ont dû composer sans leur numéro 7, « ce ne fut pas brillant. Contre Lille (2-1) comme à Lens (1-1, où il est entré en cours de jeu), Paris a vite tourné en rond, incapable de trouver la profondeur » même avec les présences de Neymar Jr, Ángel Di María, Leo Messi ou encore Mauro Icardi. Et son absence pose un double problème : sous forte pression, les Rouge & Bleu étaient dans l’obligation de relancer court car « toute autre option était la garantie d’une perte de balle. » L’autre problème est de contourner les blocs bien organisés sans Kylian Mbappé. « Le Français, par sa vitesse et la variété de ses courses, permet un jeu plus direct. Sans lui, celui de Paris ronronne » entraînant la plupart du temps une possession stérile au milieu de terrain. L’une des solutions sera d’évoluer avec une défense à trois afin d’évoluer avec des latéraux plus hauts et de faire monter le bloc de plusieurs mètres, comme ce fut le cas lors de la victoire face à Lille (2-1). Et avec les retours de Nuno Mendes et Achraf Hakimi puis la présence de Sergio Ramos, Mauricio Pochettino « dispose des ingrédients pour évoluer en 3-4-3, à Lorient. »

Le quotidien sportif fait également un point sur les joueurs présents et absents pour cette rencontre au stade du Moustoir. Et pour la première fois de la saison, Sergio Ramos va figurer dans le groupe parisien pour la deuxième fois d’affilée. Ménagé ce week-end, Marquinhos, Idrissa Gueye et Leo Messi seront également du déplacement en Bretagne, tout comme Achraf Hakimi qui était suspendu en Coupe de France. De son côté, Nuno Mendes effectuera son retour. Concernant les jeunes, Edouard Michut et Xavi Simons « devraient être du déplacement après leur prestation encourageante dimanche. » Au moins huit joueurs seront absents : Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Juan Bernat, Marco Verratti (suspendu), Julian Draxler, Neymar Jr et Kylian Mbappé (suspendu). Malade le week-end dernier, Rafinha devrait également être forfait, même s’il s’est entraîné depuis le début de la semaine.

XI probable PSG (L’Equipe) : Navas – Marquinhos (c), Ramos, Kimpembe – Hakimi, Wijnaldum, Gueye, Mendes – Messi, Icardi, Di María

Concernant le 16e de finale de Coupe de France face à Vannes (le 3 janvier à 21h10), « le PSG a demandé à la FFF de ne pas faire jouer ce match au stade de Rabine à Vannes » en mettant en avant des raisons de sécurité car l’enceinte n’est pas adaptée pour recevoir les supporters Rouge & Bleu et une grande affluence. De son côté, le club de National 2 souhaite jouer cette rencontre de gala dans leur stade habituel.

De son côté, Le Télégramme évoque également l’absence majeure de Kylian Mbappé. Impliqué dans quasi 45% des buts du PSG en L1 (9 buts et 8 passes décisives), le champion du Monde 2018 « incarne la véritable arme fatale. » Face au LOSC (2-1), le club de la capitale avait pu compter sur un grand Ángel Di María, mais l’Argentin est « un adepte de coup d’éclat. » De son côté, Mauro Icardi n’a plus inscrit un but en championnat depuis le 19 septembre. Ainsi, « c’est sur les épaules de Leo Messi que reposera l’animation parisienne. » Impliqué dans 18% des buts du PSG, « le septuple Ballon d’Or avance encore piano piano même s’il a été décisif lors des deux matches, contre Bruges (4-1) et Monaco (2-0). »