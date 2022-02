Revue de Presse PSG : LOSC, Icardi, Neymar, anniversaire…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 5 février 2022. Mauro Icardi incertain pour le déplacement sur la pelouse du LOSC, un Neymar assagi pour célébrer ses 30 ans et le point sur l’état physique du groupe avant le match du week-end.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant le possible forfait de Mauro Icardi face à Lille ce dimanche (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. L’Argentin ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers ce vendredi et s’est contenté d’un travail en salle, tout comme Georginio Wijnaldum, et « sa titularisation face aux Nordistes est remise en cause. » De son côté, Neymar Jr continue de participer partiellement à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers en prenant part à l’échauffement et quelques toros avant de poursuivre sa séance individuelle. Même si son forfait face au LOSC est acté, les signaux envoyés par le Brésilien depuis quelques jours sont plutôt positifs et il « se rapproche de plus en plus d’un retour à la normale » avec l’espoir de participer au match face au Real Madrid. De son côté, Sergio Ramos, blessé au mollet, s’est contenté d’un travail en salle avec du vélo d’intérieur. À noter que Marquinhos, Achraf Hakimi et Ángel Di María ont bien participé à la séance d’hier et devraient pouvoir figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino ce dimanche.

Le quotidien francilien fait également un focus sur Neymar Jr, qui fête ses 30 ans aujourd’hui. Et contrairement aux années précédentes, le Brésilien ne va à priori pas fêter son anniversaire en grande pompe. « Dans son cercle, on nous confirme qu’aucune fête n’est prévue. » Après avoir réalisé des grandes soirées par le passé, l’international auriverde va cette fois-ci fêter en petit comité avec sa famille et amis. Preuve que le numéro 10 parisien s’est assagi ? « À l’image du profil dévoilé dans la série documentaire diffusée sur Netflix, nombre d’observateurs constatent une évolution dans le comportement du joueur, qu’ils disent plus impliqué que par le passé. » Alors qu’il est lancé dans une course contre la montre pour être présent face au Real Madrid, Neymar Jr a de gros objectifs pour les prochains mois : remporter la Ligue des champions avec le PSG et la Coupe du monde avec le Brésil.

De son côté, L’Equipe met également en avant l’évolution positive de Neymar Jr pour son retour à la compétition. « Pour l’heure, le plan (médical) se déroule sans accroc et le Brésilien progresse de jour en jour. » Ce vendredi, il a une nouvelle fois participé aux toros et à l’échauffement avec ses partenaires avant de poursuivre sa séance individuelle. Si son forfait face au LOSC est certain, le Brésilien voit ses chances grandir pour la réception du Real Madrid le 15 février prochain. « En privé, le Brésilien confie qu’il espère surtout avoir recouvré l’intégralité de ses capacités physiques pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, à Madrid, le 9 mars. »

De son côté, Georginio Wijnaldum a continué son travail en salle, tout comme Sergio Ramos. Le Néerlandais « devrait néanmoins retrouver les terrains plus vite que l’ancien joueur du Real, même s’il poursuit son travail différencié. » Enfin, Mauro Icardi est incertain pour le déplacement ce dimanche à Lille. « Malade hier, il ne s’est pas entraîné. » De retour du Costa Rica après avoir participé à trois matches pour les Éliminatoires à la Coupe du monde 2022, Keylor Navas reprendra finalement l’entraînement aujourd’hui. « Il était hier après-midi au centre d’entraînement pour des soins. »