Nkunku : « J’ai tout donné, toujours respecté le PSG »

Formé au Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku a décidé de quitter son club formateur en 2019, en quête de temps de jeu, pour rejoindre le RB Leipzig. Après deux saisons de bonnes factures, le joueur de 24 ans a pris une nouvelle dimension avec le club allemand lors de cet exercice 2021-2022 en devenant l’atout offensif numéro un de sa formation. En 29 matches toutes compétitions confondues, le Français a marqué 17 buts et délivré 13 passes décisives. Des statistiques qui font de lui le 6e joueur le plus décisif d’Europe derrière Robert Lewandowski, Karim Benzema, Mohamed Salah, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Dans un entretien à L’Equipe, Christopher Nkunku est revenus sur son départ du PSG et a été questionné sur un éventuel retour. Extraits choisis.

Est-ce que parfois vous imaginez le joueur que vous seriez devenu et la place que vous auriez si vous étiez resté au PSG ?

« Pas du tout. J’avais pris cette décision pour être à ce niveau aujourd’hui. Je n’ai aucun regret. J’ai tout donné, toujours respecté le PSG. »

Son but face au PSG en novembre, une manière de montrer le joueur qu’il est devenu ?

« Ma ligne, ce n’est pas de prouver à quiconque. Mais de me prouver à moi-même. Je ne regarde pas en face de moi si c’est Marquinhos ou Presnel (Kimpembe). Ma priorité ce jour-là, c’est de gagner, c’est tout. »

Sa nouvelle responsabilité à Leipzig

« En quittant Paris, je voulais pouvoir jouer plus, être important dans une équipe. J’étais prêt pour ça. Ça met une pression supplémentaire, mais c’est une bonne pression parce qu’être un cadre d’une équipe, c’est ce que tout joueur aimerait avoir. Ma responsabilité, c’est d’avoir ce niveau de performance tout le temps. »

Un retour à Paris, une possibilité ?

« Elle sera étudiée comme toutes les autres possibilités. Je ne ferme aucune porte. »

L’exigence d’Ibrahimovic

« Un jour, c’était ma première année en pro. On se faisait une petite opposition de veille de match, il y avait 1-1, il restait quelques secondes à jouer, je voulais mettre une diagonale, elle est partie directement sur l’adversaire. C’était Edi (Cavani). Il a mis la tête et but. On a perdu. Le lendemain, Ibra m’appelle et me dit droit dans les yeux : « Hier, j’ai perdu. » Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Il était sérieux, mais il rigolait, mais c’était sérieux (rires). Il m’a fait comprendre que c’était la première et dernière fois qu’il perdait un match. Derrière, Blaise (Matuidi) est venu me voir en me disant : ‘Voilà, maintenant, tu connais l’exigence de nos entraînements. Ici, on ne perd pas’. »