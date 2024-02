Revue de Presse PSG : LOSC, LdC, Ramos, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 11 février 2024. La victoire du PSG face au LOSC (3-1), une belle répétition avant la Ligue des champions, la grande performance d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos a su profiter de l’absence de Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG face au LOSC (3-1) ce samedi soir, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Sans Kylian Mbappé, resté sur le banc après sa grosse semelle reçue à la cheville mercredi dernier, les joueurs de Luis Enrique ont réussi à venir à bout des Dogues (3-1) après avoir concédé rapidement l’ouverture du score. À trois jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février), le coach espagnol a pu faire une large revue d’effectif. Et son équipe bis a livré une prestation emballante. « C’est dans la maîtrise totale du scénario que le technicien parisien trouvera les principales raisons de cette soirée quasi parfaite. » Des cadres ont été laissés au repos tandis que les remplaçants comme Keylor Navas, Nordi Mukiele ou encore Gonçalo Ramos ont eu l’occasion de se montrer. Surtout, Ousmane Dembélé a confirmé son importance dans l’effectif parisien. « Qui, en Europe, peut s’asseoir à la table de ‘Dembouz’ quand il est aussi créatif que ce samedi ? » Pendant plus d’une heure, le numéro 10 des Rouge & Bleu était impliqué dans toutes les occasions de son équipe, en étant notamment à l’origine des deux premiers buts.

Autre point positif, l’intensité et le pressing mis en place par le PSG durant cette rencontre avec un Manuel Ugarte retrouvé et un Fabian Ruiz très juste dans son jeu. De son côté, Keylor Navas a vécu une soirée tranquille (3 tirs cadrés), à l’exception du but de Yuzuf Yazici (6e). Gonçalo Ramos a montré qu’il était précieux dans le pressing tandis que Randal Kolo Muani aura certes eu du déchet, mais a retrouvé une confiance dans son jeu à l’image de son but en fin de match. Concernant Nordi Mukiele, il « a montré au fil du match qu’il méritait mieux que cette place en bout de banc. » Aujourd’hui, il n’y a guère plus beaucoup de suspense autour du onze de départ aligné face à la Real Sociedad. « Le dernier doute a peut-être été levé à l’heure de jeu quand Fabian Ruiz est sorti. Une manière de le préserver ? Sur ces dernières semaines, voir mercredi un milieu Fabian Ruiz–Vitinha–Zaïre-Emery (avec le Portugais en pointe de basse pour sortir de la pression comme à Dortmund ?) ne serait pas une immense surprise. À moins que sur le match de ce samedi, Ugarte n’ait marqué les esprits. » D’ici mercredi, la principale source d’inquiétude sera de savoir si Kylian Mbappé sera à 100%, conclut L’E.

Le quotidien sportif met en lumière la prestation d’Ousmane Dembélé. Dans un onze remanié, le numéro 10 du PSG a éclairé le jeu pendant une heure au Parc des Princes. Même s’il n’a pas encore fait décoller son compteur but (1 réalisation), l’international français étale semaine après semaine sa classe sur le terrain et confirme son importance dans le schéma de jeu de Luis Enrique. « Pendant la première heure marquée par un déchet technique équitablement partagé entre les deux équipes, Dembélé a brillé en contraste par ses accélérations, ses ouvertures, ses inspirations. » Ses dribbles, accélérations et percussions ont fait souffrir la défense lilloise. Il reste surtout décisif par la passe à l’image des deux premiers buts du PSG. Il aurait même pu rajouter une ou deux passes décisives de plus dans cette rencontre. « C’est un joueur vital. C’est le joueur qui a le plus la capacité de déborder, de générer des passes décisives, de sauter la pression et de nous aider en défense », expliquait Luis Enrique à l’issue du match. En plus de ses replis défensifs précieux, le Français de 26 ans est également appliqué dans le contre-pressing et dans son replacement dans le couloir droit. Sorti à l’heure de jeu (remplacé à la 62e minute par Bradley Barcola), le technicien espagnol peut être rassuré par la prestation de son ailier droit. « Son feu follet est en pleine forme avant le rendez-vous que tout Paris attend. »

🗣️ Luis Enrique en conférence de presse : « Dembele ? C’est un des joueurs les plus constants et les plus réguliers ! […] Sans aucun doute, il est une des meilleures recrues de la saison ! » 💪🇫🇷 pic.twitter.com/INICVuhUvq — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 10, 2024

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire du PSG face au LOSC (3-1) ce samedi soir en Ligue 1. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de compter provisoirement 11 points d’avance en tête du classement. Avec une équipe B au coup d’envoi, le club de la capitale a montré de l’abnégation, du caractère et un pressing bluffant. Malgré l’ouverture du score concédée, le PSG a pu compter sur l’aide du défenseur lillois Alexsandro et sur le duo Dembélé-Ruiz pour rapidement renverser la rencontre au Parc des Princes. Les deux Parisiens sont impliqués dans les deux premiers buts. L’ailier droit a notamment livré une prestation brillante avant la Ligue des champions. Il demeure l’atout offensif numéro un dans sa créativité. « Il est en pleine forme et c’est une autre bonne nouvelle parmi d’autres après une semaine qui aura milité pour les intérêts de Luis Enrique et sa théorie de la montée en puissance », constate LP.

Le technicien espagnol a su maintenir tout son groupe concerné dans un moment charnière de la saison du PSG. Et certains joueurs l’ont peut-être tapé dans l’oeil à J-3 du match face à la Real Sociedad. Comme Marco Asensio, repositionné dans l’entrejeu, ou encore Nordi Mukiele, qui a démontré qu’il méritait un meilleur sort. Si en attaque (Barcola, Mbappé, Dembélé) et en défense (Hakimi, Danilo, Marquinhos, Hernandez), les places sont prises, il reste encore une incertitude au milieu de terrain. Qui accompagnera Warren Zaïre-Emery et Vitinha ? « Manuel Ugarte, Fabian Ruiz et Marco Asensio se disputent cette troisième place. »

Enfin, le quotidien francilien met en avant la prestation de Gonçalo Ramos. Si le sort du Portugais est déjà connu lorsque Kylian Mbappé reviendra dans le onze de départ, il n’a pas démérité face au LOSC ce samedi. Il a connu sa première titularisation en Ligue 1 depuis le 24 novembre. Et l’ancien du Benfica a eu le mérite de ne pas passer inaperçu dans cette rencontre, rapporte LP. Quatre minutes après l’ouverture du score des Lillois, le numéro 9 a remis le PSG dans le droit chemin en marquant son sixième but de la saison (son troisième en L1) sur un service parfait d’Ousmane Dembélé. « L’attaquant portugais a redonné le sourire à des supporters parisiens qui ont sans doute d’abord cru que ‘l’équipe bis’ alignée par Luis Enrique allait vivre une soirée difficile. » Touché par un virus en décembre dernier, qui lui a fait perdre six kilos, Gonçalo Ramos a retrouvé une condition physique pleine à l’image de son pressing haut constant et des courses qu’il a livré dans cette rencontre. « Pas de quoi lui faire espérer un fauteuil en attaque mercredi prochain, mais assez, sans doute pour le remettre un peu en confiance. »