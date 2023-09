Revue de presse PSG : Lucas Hernandez, Griezmann, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 7 septembre 2023. Lucas Hernandez pressenti titulaire dans l’axe avec la France, le PSG s’est intéressé à Griezmann, Thierry Henry avare en conseil avec Barcola…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le match entre la France et l’Irlande, au Parc des Princes, qui doit permettre au coéquipier de Kylian Mbappé de se rapprocher d’une qualification à l’Euro 2024. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait titulariser Lucas Hernandez en défense centrale. Alors qu’il aurait pu être en concurrence avec son frère Théo pour le poste de latéral gauche ce soir, le sélectionneur des Bleus a préféré privilégier l’alliance. Ce sera la cinquième fois qu’ils entament une rencontre des Bleus ensemble. Avec la retraite internationale de Raphaël Varane, le défenseur du PSG apporte une solution en plus dans un secteur où la paire Konaté–Upamecano a pris de l’avance, indique le quotidien sportif. « Le choix de « DD » de le placer avant William Saliba, en forme à Arsenal et alors qu’Hernandez joue à gauche au PSG, est un signe fort de la place accordée par Deschamps dans son groupe au champion du monde 2018″, note l’Equipe. Pour trouver des repères rapidement, Lucas Hernandez pourra compter sur les automatismes nés de son association régulière avec Upamecano en charnière au Bayern lors des deux dernières saisons, conclut le quotidien sportif.

Le XI probable de la France contre l’Irlande de l’Equipe et du Parisien : Maignan – Koundé, Upamecano, L.Hernandez, T.Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé (c) – Giroud

Dans l’Equipe, il est aussi question de l’avenir d’Antoine Griezmann. Resté à l’Atlético de Madrid, il était dans le viseur de l’Arabie saoudite, mais également du PSG. Alors qu’il avait une clause de départ à 25 millions d’euros, il a été courtisé tout l’été par l’Arabie saoudite, qui lui a fait une dernière offre salariale de 50 millions d’euros nets par an. « Une proposition astronomique qui n’a pas fait dévier le Français de son souhait. La présence de Diego Simeone à Madrid a aussi beaucoup joué. Tout comme la perspective de disputer les Jeux Olympiques à Paris l’été prochain« , avance le quotidien sportif. L’Equipe explique que le PSG, en prenant connaissance du montant de sa clause, aurait également appelé pour se renseigner sur la faisabilité du dossier. Mais la question salariale posait problème. « Les dirigeants parisiens n’ayant pas prévu dans leur budget d’incorporer un gros salaire supplémentaire, ils n’ont pas pu avancer concrètement sur une arrivée de « Grizou » dans la capitale« , conclut l’Equipe.

Dans le quotidien sportif, il est aussi question de Bradley Barcola et sa présence avec l’équipe de France Espoirs après sa fin de mercato mouvementée où il a rejoint le PSG en provenance de Lyon. Lors des séances avec les jeunes pépites françaises, le numéro 29 parisien est apparu souriant, chambreur, bien en jambes et adroit devant le but. Il semblait très épanoui lors des séances d’entraînement dirigées par Thierry Henry. L’Equipe indique « que toutes proportions gardées, il existe pas mal de similitudes entre son style et celui de la légende d’Arsenal. Et il pourrait être celui qui profite le plus de son expérience. » Lundi, Henry a passé du temps auprès de l’attaquant du PSG, lui distillant quelques conseils précis, sur la manière de résister à la charge d’un défenseur et de se retourner dos au but, notamment dévoile le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi la liste pour la Ligue des Champions du PSG dans laquelle ne figure ni Marco Verratti ni Hugo Ekitike. Ce choix confirme que la direction parisienne ne compte plus sur le milieu de terrain et qu’elle souhaite qu’il s’en aille après 11 ans de bons et loyaux services, lance Arnaud Hermant. « En discussions avec l’Arabie saoudite une grande partie du mercato, il est finalement sur le point de rejoindre le Qatar et le club d’Al-Arabi avec lequel le PSG discute depuis plusieurs jours. » Le quotidien sportif explique que la finalisation est annoncée comme imminente. Pour Hugo Ekitike, « difficile de ne pas voir dans sa non-inscription une sanction en raison de son refus de quitter le club cet été, principalement pour signer à Francfort dans les dernières heures du mercato« , lance Arnaud Hermant. Comme en Ligue des Champions, il risque de ne pas jouer en Ligue 1 lors de cette première partie de saison. Une liste dans laquelle figure Keylor Navas, qui était pourtant annoncé comme partant cet été. Un signe que le Costaricain va rester en tant que doublure de Donnarumma cette saison ? Affaire à suivre…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Kylian Mbappé et sa non-présence de conférence de presse à la veille de France / Irlande, alors que le capitaine des Bleus aurait pu être présent. « Il a gardé le silence pour prolonger l’apaisement en cours avec son club, le PSG, et à la demande de Didier Deschamps« , lance le quotidien francilien. Le sélectionneur des Bleus a justifié son choix en expliquant que le numéro 7 du PSG aurait très certainement été questionné sur toute autre chose que le match de ce soir. « Si je me réfère à sa dernière conférence de presse, je ne crois pas que vous ayez posé beaucoup de questions sur l’équipe de France. Je mets toujours au-devant l’intérêt collectif, je fais en sorte que ce soit le mieux pour l’équipe de France« , a expliqué Didier Deschamps devant les journalistes hier. « Deschamps connaît mieux que tout le monde Mbappé, brillant dans l’exercice de la conférence de presse. Le crack aurait encore distillé quelques punchlines de son cru« , avance Le Parisien. C’est aussi un silence de concentration et d’apaisement qui affleure dans son cas, explique le quotidien régional. Sa non-présence devant les journalistes nourrit la concorde retrouvée entre le PSG et lui. Parler, c’est remettre une pièce dans la machine, quand bien même, il n’en dirait pas trop, conclut Le Parisien.