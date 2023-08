Revue de presse PSG : Luis Campos, déplacement à Lyon…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 29 août 2023. L’avenir incertain de Luis Campos au PSG, le déplacement des supporters parisiens à Lyon encadré.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la situation de Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. Le quotidien francilien indique que de très fortes tensions au sein de la direction du PSG sont apparues samedi soir au Parc des Princes avant le match entre les Rouge Bleu et Lens. « Elles concernent trois hommes qui manifestement ne veulent et ne peuvent plus travailler ensemble. Elles opposent d’un côté Victoriano Melero et Grégory Durand, respectivement secrétaire général du club et directeur du département juridique, à Luis Campos, conseiller sportif. » Selon Dominique Sévérac, les deux premiers veulent la tête du dirigeant portugais, « qui pourrait quitter le PSG à l’issue du mercato dans quelques jours. » Melero et Durand ont fait savoir à Nasser al-Khelaïfi qu’ils ne pouvaient pas continuer à travailler avec Luis Campos. « Ils lui reprochent un caractère volcanique, voire dictatorial, sa manière secrète de travailler, donc de les exclure, les deux hommes regrettant d’intervenir en toute fin des transactions lors de ce marché des transferts.«

Le Parisien indique que pour les deux hommes, le fonctionnement du conseiller sportif du PSG met en difficultés tous les services au club et fait peser un risque pour le respect du fair-play financier. « Ils dénoncent ses méthodes tout autant que sa personnalité. » Le quotidien régional indique que Luis Campos a été mis au courant de ces déclarations et qu’il a provoqué une rencontre avec ses deux opposants dans un climat glacial. « Pour le Portugais, le siège ne peut pas décider pour la partie sportive. » Dominique Sévérac indique aussi que ce n’est pas la première fois que « le PSG, scindé entre le siège à Boulogne, la Factory, et Poissy, se déchire entre ses deux lieux de décisions et de pouvoir. L’incompréhension et la méfiance ont souvent guidé les rapports entre l’administratif et le sportif. » Samedi, Victoriano Melero et Grégory Durand auraient demandé la tête du conseiller sportif, ce qui n’est pas une première. « Le président du PSG a enregistré samedi soir la demande de destitution de Luis Campos mais n’a pas rendu sa décision. Il entretient le suspense même si un maintien du Portugais apparaît désormais difficile face à la fronde interne« , avance Le Parisien. S’il devait partir, le PSG se mettra à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Le quotidien francilien conclut en expliquant qu’un porte-parole du club « a tenu à nier en bloc nos informations, qualifiées d’aussi fausses que ridicules. » Ce dernier expliquant : « Le club n’a jamais été aussi soudé sûr et en dehors du terrain, avec tout le monde pleinement engagé dans le nouveau projet. Cette fake news intervient à quelques jours de la fin d’un mercato parfaitement engagé et conduit de parfaite manière par toutes les parties prenantes.«

Le Parisien a également parlé du déplacement encadré des supporters du PSG à Lyon dimanche soir. Sujet que nous avons traité hier sur Canal Supporters. De son côté, l’Équipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour, à part une petite brève sur le déplacement des supporters parisiens à Lyon, comme déjà expliqué par Le Parisien.