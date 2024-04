Revue de Presse PSG : Luis Enrique, Beraldo, Mbappe, repos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 13 avril 2024. Luis Enrique imprévisible avec son turnover, le coup de mou de Lucas Beraldo, Kylian Mbappé présent en Suisse jeudi, pas de match ce week-end est-ce un avantage ?

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur le turnover permanent réalisé par Luis Enrique. Des nombreux changements tactiques imprévisibles pour les adversaires mais aussi pour ses joueurs. Déjà lors de son expérience à l’AS Roma en 2011-2012, le technicien espagnol sortait quelques surprises dans ses compositions d’équipes. Les supporters romains s’amusaient à inventer le « TotoLuisito », un jeu pour deviner le onze de départ du coach. Et douze ans plus tard, le coach de 53 ans est resté le même : « Un technicien féru de stratégie, à l’affût de ‘coups’ tactiques que personne n’a vu venir. » Et cela se traduit par un turnover incessant. Sur ses 43 matches dirigés cette saison, Luis Enrique a utilisé 39 onze de départs différents. « En moyenne, il change 4,5 titulaires d’un match sur l’autre, soit 50 % de plus que Christophe Galtier la saison passée (2,96). Tout aussi vertigineux : la quasi-totalité des joueurs a évolué à différents postes. »

Mais l’ancien sélectionneur de la Roja a une philosophie de jeu bien définie. Dans son 4-3-3 malléable, il demande du contrôle et de la possession de balle. Même si les hommes peuvent changer, la structure reste la même avec un des deux latéraux un cran plus haut, une structure de relance à trois et du déséquilibre sur les côtés. « Luis Enrique agit comme entraîneur en écho à sa propre expérience de joueur : attaquant à la base, on lui demanda aussi d’évoluer ailier, relayeur, sentinelle ou même latéral. Pour lui, l’organisation est au-dessus des individualités, c’est aux joueurs de s’adapter à ce qu’il veut », précise L’E. Après avoir vécu dans un environnement ultra-concurrentiel quand il était professionnel, Luis Enrique cherche sans cesse à challenger son groupe afin que ses joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes et évitent d’être installés dans un confort. Son habitude à communiquer tard son onze de départ maintient au taquet ses joueurs jusqu’au dernier moment et évite aussi les fuites dans la presse. « Le degré de secret (ou d’intox) est tel qu’il lui arrive même de faire des fausses mises en place à l’échauffement, moins d’une heure avant le coup d’envoi. »

Par exemple, face à la Real Sociedad au match retour (1-2), le positionnement d’Ousmane Dembélé dans le coeur du jeu a été payant pour le PSG. Mais ce côté imprévisible peut aussi désarçonner ses propres joueurs comme ce mercredi face au FC Barcelone (2-3). Une partie du vestiaire n’a pas compris et a été surpris en découvrant la titularisation de Marco Asensio, une première cette saison en Ligue des champions. Idem pour le positionnement de Marquinhos au poste de latéral droit et la non-titularisation de Warren Zaïre-Emery. « Des options d’autant plus insoupçonnées quand elles ne sont pas travaillées pendant la semaine qui précède (…) Plus globalement, certains joueurs ne cachent pas en privé leur inconfort à être alignés à des postes qui ne sont pas les leurs, quand ils ne s’avouent pas un peu perdus à force d’être trimballés sans continuité », rapporte L’E. Mais l’entraîneur parisien ne suscitent pas de fronde ouverte de la part de ses joueurs. À leurs yeux, le technicien espagnol ne leur fait pas de coups tordus et il est juste dans son obsession d’être le maître de bord. « L’effet de surprise ne suffit pas toujours, et mercredi Luis Enrique a acté à la pause l’échec de son coup de poker avec Asensio. »

Le quotidien sportif rapporte aussi la présence de Kylian Mbappé en Suisse ce jeudi, soit au lendemain de la défaite du PSG face au FC Barcelone (2-3) en quart de finale aller de Ligue des champions. Très critiqué pour sa performance sur la pelouse du Parc des Princes, le numéro 7 parisien a été invité à un salon de l’horlogerie à Genève. Ambassadeur de la marque Hublot, l’international français a joué au VRP, « présentant une nouvelle montre connectée lancée pour l’Euro 2024. » Il a aussi participé à une campagne de pub.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la mauvaise forme de Lucas Beraldo. Après une suspension de deux matches suite à son carton rouge face à l’Olympique de Marseille, le Brésilien faisait son retour face au FC Barcelone et a affiché de grosses difficultés, notamment dans son duel face à Robert Lewandowski. Dans sa jeune carrière, le défenseur de 20 ans n’avait encore jamais été confronté à un attaquant de cette envergure. « Sa soirée ‘vraiment difficile’, comme il l’a reconnu en privé, n’a été faite que de fébrilité, d’attentisme, de mauvais choix avec, en filigrane, cette immense difficulté à gérer les déplacements du Polonais. » Si le néo-international brésilien a livré son plus mauvais match depuis son arrivée le 1er janvier dernier, certains proches ont été surpris de sa position haute sur le terrain, laissant ainsi beaucoup d’espaces dans son dos. Contre l’OM, il s’était retrouvé dans la même situation et avait du mal à gérer la profondeur.

Cette mauvaise période peut-elle être perçue comme une forme de relâchement pour celui qui a vu sa carrière s’accélérer en l’espace de quelques mois ? « Le principal concerné reconnaît vivre un rêve éveillé à Paris, où il joue aux côtés de son idole et grand frère Marquinhos, ce qui peut témoigner d’une forme d’insouciance enfantine. Mais l’exigence du haut niveau européen couplée à certains de ses manques défensifs, notamment dans les duels, le rappellent à une réalité plus froide et démontrent ses limites à de telles altitudes », rapporte LP. Dans son entourage, on ne se montre pas plus inquiet de cette mauvaise passe : « Lucas est un phénomène. Vous verrez une étoile montante dans quelques mois. Affronter un joueur comme Lewandowski va lui apprendre beaucoup de choses et le faire progresser. » Reste désormais à savoir si Luis Enrique reconduira le Brésilien ce mardi pour le quart de finale retour de Ligue des champions ou s’il optera pour la charnière plus expérimentée Hernandez-Marquinhos.

Le quotidien francilien se demande aussi si le match Lorient-PSG reporté est une bonne idée pour avoir une meilleure préparation pour le quart de finale retour de Ligue des champions. Dans le même temps, le FC Barcelone se déplace à Cadix ce samedi (21h). « C’est à la demande du PSG que son déplacement en Bretagne, prévu ce samedi 13 avril à 17 heures, a été reporté au mercredi 24 avril par le conseil d’administration de la Ligue dont Nasser Al-Khelaïfi a remercié chaque membre individuellement ainsi que le président de l’instance, Vincent Labrune. » De son côté, le club catalan va certainement laisser au repos certains cadres, alors qu’il n’a quasiment plus aucune chance de remporter le championnat d’Espagne. Ensuite, les hommes de Xavi disputeront une semaine importante avec le match face au PSG et le Classico contre le Real Madrid. Parmi les huit quarts de finaliste de C1, le PSG est le seul club exempté de match ce week-end.

Cette situation irrite Robert Duverne, l’ancien préparateur physique de l’équipe de France : « Quand on vient de perdre un match, on aime se changer les idées. Kylian Mbappé aurait peut-être marqué à Lorient, il se serait remis dans le bon sens. Ils ont 18 ans, 22 ans, 25 ans, ça peut jouer tous les trois jours. Je n’aurais pas eu la même réflexion avec une équipe de trentenaires. Bradley Barcola et Kylian Mbappé peuvent quand même enchaîner. Là, Paris va partir à Barcelone avec le doute (..) Cela me gêne qu’ils ne jouent pas avant Barcelone. Les dix remplaçants mercredi du match aller n’ont rien fait le jour du match, ils sont en repos le vendredi. On leur donne quoi à bouffer ? Ceux-là vont manquer de rythme à Barcelone. » En revanche, l’ex-préparateur physique du Havre, Olivier Rodriguez, voit que des avantages à cette coupure : « Le fait qu’il n’y ait pas de match de championnat est un atout car les Parisiens vont pouvoir recharger les accus en début de semaine. L’entraîneur va pouvoir bosser une semaine d’entraînement normal. Il ne va pas trop la charger athlétiquement. Ce qui est important, c’est qu’il va avoir le temps de mettre en place tactiquement beaucoup de choses pour contrarier Barcelone. »

Enfin, Le Parisien revient sur la création d’une équipe Espoirs au PSG pour la saison 2024-2025. Un article à retrouver ici sur notre site.