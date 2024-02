Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 28 février 2024. L’importance de Joaquin Valdés, le psychologue qui accompagne Luis Enrique. Le rôle important du psychologue pour le coach parisien, la présence de Kylian Mbappé à l’Elysée…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur une personne importante qui accompagne Luis Enrique depuis ses débuts en tant qu’entraîneur, son psychologue Joaquin Valdés. Depuis ses débuts sur le banc de touche en 2008, celui qui est son ami, confident et adjoint est devenu un membre important de son staff technique lors de ses expériences à l’AS Roma (2011-2012), le Celta Vigo (2013-2014), le FC Barcelone (2014-2017) et la sélection d’Espagne (2018-2022). Et sans surprise, Joaquin Valdés accompagne aussi Luis Enrique durant cette aventure à Paris. Les deux hommes ont noué une relation très forte en 16 ans. « Valdés, qui était présent aux côtés d’Enrique au moment du décès de sa fille Xana, en 2019, est encore aujourd’hui l’une des personnes les plus proches de l’entraîneur parisien, et leur relation s’étend bien au-delà des limites du Campus de Poissy », indique LP. Dans un entretien à la revue du Colegio oficial de la psicologia de Madrid en 2018, Joaquin Valdés avait expliqué le début de ce coup de foudre avec Luis Enrique : « Dès le début de sa carrière d’entraîneur, Luis Enrique a été très clair sur l’intégration d’un psychologue dans son staff. Il a toujours admis publiquement l’importance de cette figure pour lui depuis ses années de joueur. Il a été, si ce n’est le plus, l’un de ceux qui ont donné le plus d’élan à notre profession dans le monde du football. » Joaquin Valdés a surtout une grande importance pour le coach espagnol. Le rôle de Valdés est de l’accompagner émotionnellement tout en lui apportant son expertise extra-sportive sur la gestion du groupe.

Joaquin Valdés occupe aussi un rôle au sein de l’effectif. Il peut mettre son expertise au service des joueurs et de leurs tracas, comme l’a récemment expliqué Danilo Pereira dans un entretien à France Bleu Paris. « Il n’y a pas d’entretiens obligatoires avec lui. Mais si on a besoin de lui ou s’il sent que l’on a besoin d’aide, il vient nous parler. Il est toujours avec nous. Il cherche à comprendre, à analyser chaque comportement de chaque joueur, chaque individualité pour nous donner des conseils. Parfois, on banalise cet aspect, pas seulement dans le sport mais dans la vie aussi. Même pour moi, qui ai 32 ans, c’est difficile. Imaginez pour Ethan (Mbappé) par exemple. Ici, les jeunes doivent être mentalement forts, et Joaquin est une bonne aide. » Comme lors de ses expériences passées, Valdés est devenu une présence aussi bien permanente que discrète à Paris. Les récents traumatismes vécus par le PSG en Coupe d’Europe avaient plusieurs fois mis sur la table le sujet de la psychologie et de la préparation mentale à l’approche des grandes échéances européennes. « En choisissant Luis Enrique, le club a donc fait d’une pierre, deux coups », conclut le quotidien francilien.

De son côté, L’Equipe évoque la présence de Kylian Mbappé à l’Elysée ce mardi soir. L’attaquant du PSG a été invité par Emmanuel Macron pour un dîner de gala en l’honneur de l’Emir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani. « À son arrivée au palais présidentiel, l’attaquant français, qui a annoncé en interne il y a quelques jours son départ du PSG en fin de saison, a été chaleureusement salué par l’Emir avec qui il a échangé quelques mots », rapporte le quotidien sportif. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a aussi été convié à l’évènement tout comme d’autres personnalités du football français, Vincent Labrune (président de la LFP) et Philippe Diallo (président de la FFF) avec en toile de fond la négociation des droits TV.