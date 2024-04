Revue de presse PSG : Lyon, Bradley Barcola, UWCL…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 21 avril 2024. Malgré l’écart entre les deux équipes, ce PSG / Lyon reste une affiche qui fait saliver, l’ascension de Barcola, défaite frustrante pour les Parisiennes…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur la rencontre de clôture de la 30e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lyon. Même s’il y a 22 points entre les deux équipes avant la rencontre, cette affiche reste un rendez-vous inévitable de Ligue 1. « Paris-Lyon reste donc un axe fort du foot français et la confrontation entre ces deux clubs ne sera jamais un moment banal. Elle offre bien sûr des perspectives plus séduisantes lorsqu’elle est escortée d’un immense enjeu sportif, ce qui sera le cas dans un peu plus d’un mois lorsque les deux finalistes de la Coupe de France se retrouveront, le 25 mai à Villeneuve-d’Ascq« , avance le quotidien sportif. Cette rencontre sera un premier baromètre du rapport de forces. L’Equipe se demande si après sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG aura assez d’appétit « pour marquer les esprits lyonnais du sceau de leur invincibilité. » Pour le match de ce soir, « il ne faut cependant pas exclure l’idée d’un nouveau coup tactique de l’Espagnol, comme une manière de montrer qu’il peut tirer davantage encore de son effectif que cette victoire au stade de Montjuïc. » Dans l’absolu, les cinq jours de repos et l’infirmerie quasiment vide (seul Presnel Kimpembe est en phase de reprise) pourraient lui permettre d’aligner le même onze mais ne serait-ce pas trop facile ? Trop évident ?, conclut le quotidien sportif.

L’Equipe fait aussi un focus sur Bradley Barcola, qui retrouve son club formateur ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Le quotidien sportif se demande où s’arrêtera son ascension. « Quand il a été recruté fin août 2023, il était difficile de l’imaginer, au sein d’un effectif où il apparaissait comme l’un des éléments les moins expérimentés, dans la peau d’un titulaire indiscutable alors que son club est en lice pour réaliser un quadruplé historique. » L’Equipe indique que Luis Enrique tient en haute estime le numéro 29 du PSG. Le coach espagnol n’hésite jamais à lui témoigner sa confiance, même dans les moments chauds « comme pour ses premières minutes sous le maillot parisien début septembre à Lyon en fin de rencontre. » Son ancien coéquipier, Maxence Caqueret, s’est montré élogieux envers lui. « C’est un joueur qui a énormément de talent et qui sait ce qu’il veut. Je suis encore en contact avec lui, content qu’il s’impose dans un club comme ça. […] Je l’avais découvert à l’entraînement avec le groupe pro. Il avait fait l’unanimité malgré son faible temps de jeu. Il a su être patient et c’est tout à son honneur. » La patience a laissé place à une progression fulgurante qui pourrait le conduire, dans quelques semaines, à l‘Euro en Allemagne avec les Bleus de Didier Deschamps, conclut l’Equipe.

A voir aussi : Barcola : « Je suis content et très fier d’être parisien »

De son côté, Le Parisien évoque également la rencontre entre le PSG et Lyon. Même si le club de la capitale ne pourra pas être officiellement champion de France à l’issue de la rencontre, « la fête battra quand même son plein. Une immense « party » se profile même, avec plusieurs événements à célébrer », avance le quotidien francilien. Il y aura les héros de Barcelone et notamment Luis Enrique. « L’idylle entre l’Asturien et le public de la Porte d’Auteuil a commencé avant la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions mais ce passage spectaculaire dans le dernier carré européen le renforce et le conforte encore. » Marquinhos, qui est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du PSG (437 matches) sera aussi fêté à l’issue de la rencontre contre les Lyonnais. Ces derniers viennent « aussi jauger la bête de près. » En effet, les deux équipes vont s’affronter en finale de la Coupe de France le 25 mai prochain à Lille. Lyon « espère qu’il existe une faille, un motif d’espoir même si ces deux matchs, avec deux onze différents, n’auront rien à voir », conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque également la visite de l’Emir du Qatar au Campus PSG hier. Présent en France pour quelques jours de vacances, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani en a profité pour se rendre au centre d’entraînement de Poissy. Il y a rencontré les joueurs et le staff et en a profité pour les féliciter pour la qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Le propriétaire du PSG ne sera pas présent au Parc des Princes ce soir, lui qui a quitté la France samedi soir. Il ne sait pas encore s’il pourra être présent lors de la demi-finale retour contre le Borussia Dortmund le 7 mai prochain. « Tout dépendra de son calendrier politique et diplomatique », avance Le Parisien.

Le quotidien francilien revient également sur la défaite rageante des joueuses du PSG sur la pelouse du Groupama Stadium contre Lyon en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League (3-2). Les Parisiennes ont maîtrisé le match pendant 80 minutes, menant 2-0 grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto. Mais en six minutes, les Parisiennes se sont écroulées et ont vu Lyon marquer trois buts, pour s’offrir la victoire devant 38 466 personnes et mettre fin à l’invincibilité de cinq mois des Parisiennes. Les Lyonnaises « ont profité d’une défense incompréhensiblement prise de panique alors que le plan était presque parfait. » La grande finale du 24 mai à Bilbao était proche. Elle est désormais très loin. Il faudra l’emporter le 28 avril au Parc des Princes pour y croire, conclut Le Parisien.