Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 12 décembre 2020, veille de match contre l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes.

“Depuis la trêve d’octobre, les joueurs de Rudi Garcia sont passés d’ennuyeux et impuissants à enthousiasmants et efficaces. Ce nouvel OL arrive lancé pour défier le PSG, juge L’Equipe. À J-2 de la réception de Lyon et J+2 de la victoire sur Basaksehir, les Parisiens ont effectué une séance légère, hier après-midi, sans aucune mauvaise nouvelle à déplorer. Draxler s’est entraîné normalement et pourrait réintégrer le groupe. Marquinhos, qui avait reçu un coup mercredi, ne suscite pas d’inquiétudes particulières. Les seuls absents certains demeurent Bernat (genou), Icardi (adducteurs) et Sarabia (douleurs musculaires). Il ne paraît pas évident, d’ailleurs, qu’on revoie ce trio sur un terrain en 2020. Une séance à huis clos aura lieu aujourd’hui. Elle laissera peut-être entrevoir quelques intentions tactiques de Tuchel : rester à trois derrière ou repasser en 4-3-3 ?“ Le journal sportif propose ces compositions :

PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker ou Kurzawa – Paredes ou Di Maria, Danilo, Verratti – Mbappé, Kean, Neymar.

Lyon : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet – Paqueta, T.Mendes, Aouar – Kadewere, Depay, Toko-Ekambi.

L’Equipe se penche également sur tout le parcours footballistique de Rafinha (27 ans) avec aussi les deux ruptures du ligament croisé et la lésion du ménisque qui ont tant freiné sa progression. “Il a été absent l’équivalent de trois ans, note le journaliste brésilien Marcelo Bechler. Vu son implication aux entraînements et sa volonté de s’améliorer, c’est un joueur qui, sans ses blessures, aurait une carrière du niveau de son frère (Thiago Alcantara).“ Depuis le 5 octobre, Rafinha est lié pour trois ans avec le PSG, après neuf années de contrat avec le FC Barcelone, qui l’a prêté deux saisons au Celta Vigo et une autre à l’Inter. Et l’aventure parisienne débute très bien pour l’international brésilien, ami de Neymar.

Le Parisien se demande si le PSG peut tendre vers l’essentiel pour chacun : un juste milieu. “Confronté aux blessures et aux suspensions depuis le début de saison, Tuchel n’a quasiment jamais reconduit le même entrejeu, seul secteur où il n’existe pas d’indéboulonnable“, écrit le quotidien francilien. “A 2, à 3 ou à 5, à plat ou étagé, en losange ou en carré, en M ou en W… Tuchel a quasiment tout passé en revue, essayé toutes les combinaisons possibles pour trouver le juste milieu. Depuis le début de saison, Paris a joué 19 matches. Au coup d’envoi, il s’est présenté avec 17 associations différentes dans l’entrejeu. […] Ces derniers jours, une autre inconnue s’est ajoutée à l’équation. Di Maria pourrait être invité à descendre d’un cran. C’est dans un costume de 8 que Tuchel a (re)lancé l’Argentin mercredi face à Basaksehir. Entré à la place de Rafinha après la pause, Di Maria a délivré deux passes décisives à l’endroit de Neymar et Mbappé. Une idée lumineuse, en somme, pour Paris. Un casse-tête de plus, sans doute, pour Tuchel.”